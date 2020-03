Salvador Distefano: «La venta 0 no pasa de 15 días»

Informe super especial, coyuntura, dólar, granos, el mundo y acciones. Puede ser largo, podés leer lo que más te interesa, pero buscamos estar cerca en una cuarentena en donde la organización económica no está preparada para sobrevivir en este escenario.

Por Salvador Di Stefano

Escenario Económico

¿Cómo ves la postergación de la cuarentena?

. – Nos enfrentamos a un escenario dual, en donde la salud y la economía cobran igual relevancia. Esto no significa entrar en la estupidez de que todos debemos andar por la calle, pero sí entender el problema económico.

¿Es una crisis como la del año 2008?

. – De ninguna manera, esa fue una crisis motivada por estafadores desde el costado financiero, la crisis actual no es comparable con ninguna crisis que hayamos vivido en el mundo.

¿Me la explicás?

. – Estamos ante una crisis en donde las ventas se hacen 0. Todos nos ponemos en cuarentena y nadie vende. Por ende, el empresario tiene que salir a mirar su flujo de fondos y sus ahorros. De esta forma, mide cuántos meses puede sobrevivir sin que se produzcan ventas.

¿Eso no lo hace nadie?

. – Aunque te parezca mentira, un cliente y amigo personal, lleva en su computadora la venta 0. En su empresa mide el flujo de fondos más el dinero ahorrado versus el gasto de funcionamiento de la empresa. Como es un obsesivo compulsivo, no deja que este indicador esté por debajo de 12 meses, tal vez con 6 meses sería suficiente. Hoy esto le da una ventaja sobre el resto en la economía. Puede pasar mucho más tiempo sin vender que el resto de sus competidores.

¿Cómo daría la venta 0 en la media de la economía?

. – Dicen que muchas empresas no pasarían de 30 días, las pequeñas y medianas empresas compran mercadería con cheques a fecha, producen, transforman y ponen el producto final en el mercado, luego tienen que esperar entre 30 y 90 días para cobrarlo. Generalmente dicha cobranza va en línea con los cheques emitidos, y todo se va calzando en el transcurrir del tiempo.

Aparece la cuarentena

. – En este escenario los insumos, los productos en su estado de transformación y los terminados en stock siguen en la empresa. Otros productos terminados están en la calle, y queda una gran cantidad de cheques por cobrar. También hay que destacar que la empresa emitió cheques, que ingresarán en la cuenta bancaria como pancho por su casa, sin embargo, no sabemos si los cheques que tenemos o los que nos deben se podrán monetizar ante los impagos que desata el cierre generalizado de comercios. Esto genera una crisis impensada, en donde lo único que vale es la mercadería que quedó en tu empresa, el resto pasa a ser de dudosa cobrabilidad, como también será difícil que cobren los cheques que la empresa emitió.

Un juego de suma 0

. – Todos pierden, caos económico y generalizado. En la medida que la rueda no comience a rodar, la crisis se va a profundizar.

El gobierno otorgará financiamiento a tasa del 24% anual

. – A empresas que tengan una carpeta aprobada, si no tenés carpeta aprobada será difícil que puedas obtener financiamiento.

Para eso mandás la información al banco

. – Hay que firmar el acuerdo, y solo opera si lo hacés personalmente, la forma digital no sirve.

Hay que flexibilizar procesos

. – La Argentina es un país que avanzó mucho en el proceso de bancarización, pero es insuficiente para atender las demandas de las personas físicas y jurídicas en este tipo de contexto actual. La calificación de empresas es vital para saber si doy un préstamo que me pueden devolver o es solo dinero que voy a perder.

Las empresas que venden en esta coyuntura, ¿dónde depositan el efectivo?

. – En una máquina que se llama TAS, no todos los bancos la tienen. Banco Municipal de Rosario y Nuevo Banco de Santa Fe la tienen. El Banco Municipal de Rosario está atendiendo y asistiendo a sus clientes en forma remota. El Nuevo Banco de Santa Fe tuvo un problema grave, se cayó el sistema y se habló de que había cortado el descubierto, autoridades del banco nos indican que esto se solucionó.

¿Había una propuesta de Fausto Spotorno?

. – Sí, es muy buena. Que los créditos a las empresas los otorgue la Anses. Como ya conoce la cantidad de empleados que tiene cada empresa, que le otorgue un crédito a tasa subsidiada equivalente al 60% de los salarios que tenga que pagar.

¿De dónde saca el dinero?

. – La Anses tiene títulos públicos del Estado, contra estos títulos le pide un crédito en pesos al Banco Central. Con esos pesos les presta a las empresas. Cuando las empresas le van devolviendo el dinero a la Anses, el organismo le devuelve el dinero al Banco Central y recupera los títulos que dejó en garantía.

Es buenísimo

. – Correcto, porque los bancos quedarían liberados para trabajar con las empresas para financiar capital de trabajo, en la medida que se levante la cuarentena.

¿Se está llevando adelante esta operatoria?

. – Por el momento no se evaluó por parte del gobierno, están en otros temas.

¿Los bancos deberían trabajar?

. – Son un servicio público esencial, deberían estar abiertos como lo hace un supermercado, por ejemplo. El cajero de bancos tiene un vidrio que lo separa de la persona que tiene que atender, en el supermercado el trato es directo y la operatoria es normal. Los bancos deberían trabajar normalmente, con el cuidado de la aglomeración de personas, como en los supermercados.

¿Alguna propuesta impositiva?

. – En la sección para pensar, Guillermo Rovitti los sorprenderá con una muy buena propuesta impositiva, veremos si Alberto se apiada de nosotros. Te dejo el link para que la leas con detenimiento.

http://www.salvadordistefano.com.ar/contentFront/para-pensar-3/propuesta-tributaria-para-elevar-a-alberto-fernandez-5452.html

Conclusiones de la economía argentina

. – Si el gobierno no rediseña un formato para sobrevivir comercialmente en la postergación de la pandemia, cuando volvamos a la normalidad tendremos menos empresas funcionando, más trabajadores desempleados y un caos generalizado en materia económica y social. Las cargas deberán repartirse por partes iguales, el sector público no podrá mantener los actuales niveles de salarios, si el sector privado está en quiebra, en este barco debemos estar todos por igual.

. – El gobierno debería ayudar a los productores a agilizar la cosecha y la llegada de mercadería a puerto, cada pueblo o ciudad que entorpece el funcionamiento de la logística ya sea para cosecha o envío de mercadería a puerto, está impidiendo que el Estado tenga ingresos fiscales y dólares necesarios para trabajar contra la pandemia, ya sea en la compra de respiradores o infraestructura hospitalaria.

. – El coronavirus se llevará todos los contratos firmados, ya sean locativos, laborales o de cualquier tipo de prestación de servicio o entrega de bienes. Es un barajar y dar de nuevo, ninguno estará parado en la misma baldosa que antes del coronavirus.

. – Ojalá el gobierno perciba que debe realizar cambios para seguir con la cuarentena, de lo contrario los costos económicos serán muy graves. Esto no implica desatender el área salud. Salud y economía son dos caras de la misma moneda, entender a una sin el acompañamiento de la otra traerá mayores problemas a futuro.

Escenario monetario

¿Cómo ves al dólar?

. – Lo vemos bajando, como el gobierno no abre los bancos, falta efectivo por todas partes, no se reciclan billetes, y el gobierno no puede enviar billetes al interior porque está cortado el tráfico aéreo. Ante la falta de pesos, el dólar estará estable o a la baja.

¿Cómo vienen los depósitos?

. – Siguen saliendo del sistema depósitos en dólares, en lo que va de marzo se fueron U$S 600 millones. No llegaron los depósitos que esperaban para eximir del pago de impuesto a los bienes personales en el exterior. Todo esto atenta contra el stock de reservas que al 25 de marzo se ubican en U$S 43.854 millones. Si a esto le sumamos que la base monetaria ya llegó a los $ 2.205.887 millones, te diría que estamos en problemas.

¿Qué problemas?

. – Cuando volvamos a la normalidad la inflación será superior al 50% anual, y el dólar blue o bolsa mostrará una brecha superior al 40%, mientras que el dólar oficial debería valer, como mínimo, cerca de $ 80.

Conclusión

. – Si tenés dólares que sean lo último a vender, tomá los créditos del Estado al 24% anual, cambiá cheques en bolsa a un costo total que puede ir entre el 35% y 40% anual según plazo, o bien realizá una caución a una tasa del 36% anual.

. – Un país con una informalidad superior al 40%, con una cantidad de ahorros en dólares tan elevada, guardados en caja de seguridad, queda prácticamente inmovilizado financieramente. Muchos empresarios y familias compran dólares como resguardo de valor, y lo hacen en el mercado informal. Cerrar los bancos también es cerrar este mercado, porque no se posibilita el acceso a las cajas de seguridad. Tal vez sea criticado por esto que escribo, pero quédate tranquilo que es lo que pasa en la calle.

Para el campo

¿Cómo ves los precios?

. – El maíz tiene un precio excepcional, a U$S 145 la tonelada hay que vender. No dejes de aprovechar la venta a futuro, ya que se ponen a buen precio en todas las posiciones futuras. El precio del maíz en Chicago está por el piso, no te confíes, a futuro puede caer demasiado. La soja está impulsada por Argentina y la poca salida de mercadería de nuestros puertos, si esto se normaliza, agárrate catalina. El trigo con sorpresas positivas para los precios por la merma probable en Europa, pero cuidado que sobra en el mundo, U$S 170 la tonelada no es mal precio a cosecha.

. – En resumen, el agricultor debería estar tomando decisiones comerciales, llega la cosecha de soja y la falta de cupos hará que los precios queden por el piso. Vender soja futuro noviembre no estaría mal, si baja obtendrá una ganancia recomprando dicha posición y vendiendo en disponible. Hay muchas estrategias posibles, en la medida que tengas ganas de proteger tu utilidad, se pueden hacer en Argentina o en Chicago.

Mercados

¿Cómo ves que sigue el mundo?

. – En el mundo vamos a trabajar en dos planos. Las empresas americanas, que tienen emitidos bonos triple A, hoy rinden como si fuera una categoría inferior, es un buen momento para invertir en estos tipos de activos. La Reserva Federal de Estados Unidos lleva adelante un plan de estímulo para comprar bonos corporativos, esto les pondrá un piso a los bonos, y estamos ante la oportunidad de comprar bonos triple A a tasas insospechadas.

¿Compramos acciones?

. – Las acciones no están alcanzadas por los planes de estímulos, y valen según la rentabilidad de la compañía. Como nadie puede presagiar la duración de la cuarentena, las ventas empresariales están bajo sospecha, lo que implicaría que nadie sepa hasta dónde pueden caer las rentabilidades, por lo tanto, el piso de valor de las empresas es desconocido.

Podríamos tomar la relación precio valor libros de empresas locales

. – Veremos algunos casos:

. – YPF es una máquina de destruir valor, la empresa que compraron Cristina y Kicillof, no vale lo que la pagamos. Los bancos no mostrarán utilidades importantes a futuro, ya que la intervención del Estado en la economía, los impagos de los últimos 2 años y la actual coyuntura no traen buenos augurios.

. – Un caso paradójico es Pampa que su capital de trabajo, que es activo corriente sobre pasivo corriente, es de $ 208.000 millones, cuando su capitalización bursátil es de $ 68.715 millones. Pero podemos avanzar un poquito más y comparar su activo corriente sobre todos sus pasivos, y eso nos da un valor positivo de $ 63.000 millones, que es una cifra muy cercana a lo que vale en bolsa. A pesar de estos excelentes indicadores, la acción sigue en tendencia negativa, y eso que tiene un negocio muy malo de extracción de petróleo y energía eléctrica, prestación y servicios regulados por el Estado. Un caso paradójico que muestra el riesgo de trabajar sobre la órbita del Estado en Argentina. Como verás, podés tener un muy buen balance, pero no podrás escapar a la voracidad del Estado. La empresa gana dinero, pero sus perspectivas no son las mejores en el actual contexto.

. – Transportadora Gas del Sur vale en bolsa $ 57.842 millones, y ganó en el año 2019 $ 12.805 millones, esto implica una relación precio utilidad de 4,5 años. Una empresa regalada, pero puede seguir bajando si el escenario internacional se complica.

. – Aluar es otro caso emblemático, si tomamos el activo corriente menos el pasivo corriente, tenemos un capital de trabajo o caja de $ 17.026 millones, que equivale a más del 30% de lo que vale la empresa en bolsa. Sin embargo, la empresa pierde plata y esto no suma.

Conclusiones

. – Los mercados de bonos a escala mundial podrían haber alcanzado un piso gracias a los estímulos de la Reserva Federal. No ocurre lo mismo con el precio de las acciones de empresas cotizantes, ya que su rentabilidad está bajo sospecha. Creemos que pueden sucederse más bajas en la medida que las cuarentenas se sigan extendiendo a escala mundial.

. – En Argentina, el pésimo manejo de la economía sumado a que las empresas están atrapadas en un gobierno que desea ser más estatista sin plata, nos lleva a un escenario bajista para las acciones. El Merval está en U$S 374 medidos a nivel oficial, podría caer muchísimo, recordar que el mínimo del año 2002 se ubicó en U$S 79 y en el año 2008 se ubicó en torno de los U$S 250, como para tener referencias.