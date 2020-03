Las Toscas: Creación del comité de emergencias

El intendente de Las Toscas, Leandro Chamorro convocó a las principales instituciones de la ciudad para formalizar la creación de un comité de emergencias, la reunión tuvo lugar en la sala de conferencias de la institución municipal este lunes 30 de marzo.

El comité será presidido por el intendente municipal Leandro Chamorro, coordinado e integrado por el jefe de la seccional policial local, comisario supervisor Marcelo Bertrand, el Fiscal adjunto, Dr. Norberto Carlos Ríos, en representación del ministerio público de la acusación; la Jueza municipal de faltas, Dra. María Laura Fiant, el presidente del concejo deliberante, Dr. Miguel Eduardo Massaro, La asociación Trabajadores del estado; ATE Las Toscas, a través de la señora Díaz, la directora del hospital local, Dra. Stella Maris Stride; el presidente del Samco Las Toscas, ingeniero Gastón Van de Velde; la asociación bombero voluntarios, a través del jefe de cuerpo, Ariel Alejandro Aquino; la EPE, a través de su jefe, José brollo; el sindicato de trabajadores de la industria del cuero, STIC, a través de su secretario general, Alejandro Delssín, la cooperativa de servicios públicos de Las Toscas, CODESELT, a través del subgerente Gustavo Richter, quedando abierta la ampliación.

Serán funciones del comité: seguimientos de las medidas adoptadas; aconsejar sobre las medidas de prevención, control, profilaxis, medidas certeras y precisas que atiendan por y/o a la lucha por la erradicación de la pandemia en el territorio de la ciudad de Las Toscas; definir los insumos críticos y recursos humanos, materiales adicionales e infraestructuras necesarias para dar respuestas a la emergencia sanitaria por –COVID 19- colaborando y gestionando la consecución de los mismos.

Todos los miembros del gabinete municipal y todas las áreas municipales correspondientes, prestarán su comprometida y articulada participación en procura de cumplir con los objetivos propuestos en el caso que nos ocupa y nos preocupa a todos en su conjunto.

El presente decreto regirá con vigencia plena, hasta que termine el aislamiento social, preventivo y obligatorio, conforme lo vaya disponiendo el gobierno nacional.

Cada uno de los presentes expuso ideas que se analizaron en conjunto; no obstante a ello, el jefe de bomberos voluntarios de Las Toscas, Ariel Aquino, con personal de la repartición, ya comenzaron a trabajar en consecuencia y poniendo en práctica las ideas que surgieron en la conformación del comité, como es: la desinfección de las calles céntricas de la ciudad a través del riego con agua clorada, en una proporción que mate el virus; lo hicieron en los principales supermercados de la ciudad, en el NBSF, cajeros automáticos y veredas, en la comisaría, en el correo y los días subsiguientes continuarán.

También es dable aclarar que ya comenzaron a visitar los comercios de la ciudad, para hacer saber a los propietarios que hay un listado de precios básicos de la canasta familiar que hay que respetar, dejaron planillas de precios adheridas a las puertas y vidrieras de cada uno de ellos, inclusive entregaron un listado a los propietarios, y los inspectores municipales recorrerán los mismo en días subsiguientes, controlando si se cumple o NO, a aquellos que incumplan, serán sancionados de alguna manera, eso se estará analizando en las reuniones venideras.

El secretario de STIC, ofreció diez personas de entorno para colaborar con las medidas tomadas, también el intendente solicitó a los dirigentes de ATE, que colabore con diez personas más quienes estarán colaborando con personal técnico profesional para llevar a cabo la desinfección de todos los usuarios que ingresen a los cajeros del NBSF, que se llevará a cabo de lunes a viernes de 07,00 a 14,00 horas.

La Dra. Stride explicó cuántas plazas disponibles hay en el hospital local y cuantas se pueden agregar en caso que haga falta. Habló del protocolo a seguir en caso de sospechas de alguna persona infectada con el virus; también dijo que en caso de surgir algún caso positivo, el personal afectado a dichos pacientes, necesitan un lugar donde alojarse, ya que no pueden arriesgar ingresando a sus hogares, porque pueden contagiar a sus seres queridos; en ese caso el intendente recordó que Alejandro Delssin ofreció todas las instalaciones del STIC, para lo que fuere necesario.

También habló el comisario supervisor Marcelo Bertrand, sobre los procedimientos diarios que se vienen realizando y fue quién propuso el riego de las calles céntricas para evitar la propagación del virus; seguidamente, pidió la palabra el fiscal Norberto Ríos, explicando que más allá que a él se lo denomine el malo de la película, está sobre una línea muy delgada, que algunas cosas le permite y otras NO y se refirió a que el ministerio público de la acusación y la justicia toda, NO está para llevar a cabo actos de prevención, pero en éste caso muy excepcional, como lo es una pandemia, está permitido y lo hace convencido que más allá del riesgo que corren todos los actores principales de la prevención, actuación y tratamiento de la pandemia, asumen esa posibilidad y enfrentan lo que vienen.

Además, habló como un simple ciudadano tosquense: «Estoy preocupado porque trabajadores del volante, como camioneros, colectiveros, remiseros que se trasladan a otras provincias, y luego transitan libremente las calles, sin cumplir con la cuarentena; empleados de seguridad, del sistema sanitario, obreros, empleados de comercios, que vienen de otros lugares, sin realizar el aislamiento correspondiente, todo ello tenemos que analizar y ver como lo solucionamos; además quiero dejar en claro que los vehículos secuestrados en lo que va de estos días y hasta que dure la cuarentena, no se devolverán a sus propietarios, justamente hasta que no se levanten todas las restricciones, siempre y cuando los mismos cuenten con la documentación correspondiente y no pese sobre ellos alguna multas impagas, en ese caso ya debe actuar el juzgado de faltas a cargo de la Dra. María Laura Fiant».

Se resalta las expresiones en el agradecimiento personal que hizo el intendente a cada uno de los representantes de la distintas instituciones presentes. «Les pidió participación activa en este comité, ya que estamos hablando de la vida de los tosquenses», acotó Leandro Chamorro.

Gentileza: Antonio Ávalos