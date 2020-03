Informe Rosgan: Los números del momento

-19,4%

Cae el volumen de carne vacuna exportado durante febrero. De acuerdo a las cifras publicadas por el INDEC, durante el mes de febrero del 2020 se exportó un total de 33.718 toneladas peso producto que, llevadas a un equivalente carcasa, representan unas 50.000 toneladas. En relación a las 62.000 toneladas equivalente carcasa exportadas en el mes de enero, representa una caída del 19,4% mensual. Sin embargo, en relación a lo exportado en febrero de 2019 (48.881 toneladas) resultan un 2,2% superior. En cuanto al nivel de facturación, las ventas de febrero aportaron unos USD 174 millones que en el comparativo mensual representan una caída del 22% mientras que en términos interanuales, equivale a un 6,4% de incremento.

RESOLUCIÓN 288

Es el instrumento por el cual el SENASA dispuso exceptuar de la última vacunación contra aftosa, correspondiente a la campaña en curso, a todos los movimientos de bovinos y bubalinos procedentes de establecimientos agropecuarios que aún no hayan completado en su totalidad la vacunación. Esta excepción se aplicará cuando el establecimiento de destino, al momento de la recepción, tampoco haya completado en su totalidad la vacunación. En tanto que, la medida no exime a aquellos establecimientos que aún no hayan cumplimentado la primera vacunación. La norma regirá hasta el 31 de marzo inclusive, pudiendo extenderse en función de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo en relación a emergencia sanitaria del Covid-19.

SIN COTIZACIÓN

Así se encuentra el mercado de cueros en Argentina. A raíz de las medidas de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio dispuestas por el gobierno, algunas curtiembres se niegan a retirar los cueros de las plantas frigoríficas. La disputa se genera dado que originalmente los trabajadores que realizan el retiro de los cueros para las curtiembres no habían quedado exceptuados de la cuarentena como el resto de las actividades agropecuarias. Sin embargo, tras haber sido incluidos, siguen sin reanudar sus tareas ocasionando un serio inconveniente para las plantas de faena. Desde el sector industrial advierten que la pérdida de este recupero podría derivar en subas de los precios de la carne al público, sumado a los problemas sanitarios que ocasiona el desecho de los cueros frescos.

USD 1.129 MILLONES

Fue el superávit comercial de febrero. El aumento en el saldo comercial se explica principalmente por una caída del 20,1% de las importaciones a USD 3.195 millones y por una caída del 2.8% interanual de las exportaciones. En lo que va del año Argentina arrojó un saldo positivo de USD 2.151 millones por encima de los USD 823 millones registrados en igual periodo de 2019.

4.519 PUNTOS

Marcó el Riesgo País el lunes pasado, tras escalar 11% en una jornada. La marca alcanza un nuevo máximo desde 2005, cuando la Argentina comenzó el primer canje de deuda tras el default del 2001. Si bien al cierre de la semana este indicador de riesgo logró retroceder por debajo de los 4.200 puntos, el mismo sigue siendo sumamente elevado, considerando que al cierre del 2019 su valor se situaba por debajo de los 2.000 puntos.