Diputados Santa Fe: El peronismo contaría con la Ley de Necesidad Pública

EL PERONISMO CONTARIA CON LA LEY DE NECESIDAD PUBLICA.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

El FPCyS le posibilitaría este martes al peronismo contar con la Ley de Necesidad Pública. «Llegó el momento de una retirada estratégica, ceder ante la realidad de los tiempos de coronavirus, no sin dejar en claro férreamente nuestras posiciones y advertencias” reflexionó un alto dirigente del FPCyS sobre el tratamiento de la Ley de Necesidad Pública, haciendo notar además, en su observación lo que escribimos en estas páginas hace tan solo unas horas: el coronavirus ya está infectando el cuerpo del FPCyS. Lo ocurrido la semana pasada en la UCR fue el aviso de pre infarto.

De esta manera, nuestro calificado interlocutor apuntó que este martes el FPCyS ya no podrá dilatar más el tratamiento de la Ley de Necesidad – enviándolo a comisiones por ejemplo – ; “antes de la pandemia razonó, las delegaciones de facultades, por ejemplo, eran innegociables; hoy el escenario es totalmente distinto, y si los propios gremios estatales peronistas están avalando pérdidas de derechos (como las sumas no remunerativas) ya no hay mas margen para el debate”, se resignó.

Así las cosas, este martes el FPCyS además de la sanción definitiva de la autorización para que el gobierno tome endeudamiento por 15 mil millones de pesos para atender la crisis sanitaria, es muy probable que le allane el camino al peronismo para que pueda contar con la preciada Ley de Necesidad Pública.

Solo restará ver de qué manera el FPCyS, mayoría en diputados, resolverá parlamentariamente la Ley de Necesidad Pública. Esto es votándola expresamente, o absteniéndose para que la sancionen el peronismo y sus eventuales aliados.