Reclamos de autónomos, monotributistas y responsables inscriptos

Fuerte reclamo de autónomos, monotributistas y responsables inscriptos al gobierno nacional, ante esta situación de Pandemia que vive el país y donde también, los más perjudicados son aquellas personas que no perciben ningún ingreso sino es con el trabajo diario.

A través de la red social Facebook, un profesional envió una carta al presidente de la nación, Alberto Fernández y dio a conocer su reclamo:

Sr. Presidente

Dr. Alberto Fernández

Me dirijo respetuosamente a usted con una inquietud, que no solo es mía, sino que también es la de cientos de miles de argentinos.

Los profesionales independientes ( autónomos) estamos extremadamente preocupados por la falta de anuncios respecto a nuestra situación.

Estos profesionales somos médicos, odontólogos, kinesiólogos, bioquímicos, abogados, escribanos, ingenieros, arquitectos, y un sinnúmero de profesiones y oficios más.

Muchos de los cuales pueden ser monotributistas de categorías altas o Responsable Inscripto, y al día de hoy ningún anuncio fue hecho respecto a nuestra situación.

No es un dato menor decir que si no trabajamos, no generamos, no cobramos y no pagamos.

La pandemia de COVID_19 nos pone a los autónomos en peores condiciones que a los asalariados, o a los beneficiarios de Planes sociales, jubilaciones o pensiones, puesto que nuestros ingresos se reducen a cero.

Contrariamente al pensar popular, el hecho de ser responsable inscripto o monotributista de una categoría alta, no te hace millonario. Y si no se puede trabajar, repito, los ingresos pasan a ser nulos.

Mí inquietud, así como la de otros cientos de miles de autónomos, es que anuncie algún tipo de medidas para mitigar está situación de crisis, incluyendonos.

Hasta el momento nos sentimos excluidos

Y a medida que pasen los días, nuestra situación y angustia va a ir en aumento.

Lo saludo Atte.

Jorge Gabriel Garro

Ortopedia y Traumatologia