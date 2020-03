Villa Ocampo: Solicitan desinfección de las bolsas de residuos

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Ocampo solicita a los frentistas que durante la emergencia sanitaria por el coronavirus colaboren con los recolectores de residuos domiciliarios rociando con lavandina rebajada las bolsas de basura que depositan frente a sus domicilios.

A un balde con 10 litros de agua agregarle un pocillo de lavandina, o a un litro de agua agregarle una cuchara sopera de lavandina; y con un pulverizador rociar todas las bolsas antes de colocarlas en los cestos para su recolección.

Se solicita además que se respete el cronograma habitual de recolección, no sacando los residuos los días que no corresponden; asegurándose que las bolsas de basura no se rompan ni quede al alcance de animales callejeros.

Colaboremos con las medidas sanitarias preventivas; cuidémonos entre todos.

————————————–

SE MANTIENE EL ALERTA POR EL DENGUE

La Junta Local de Protección Civil hace saber que se mantiene el alerta por los casos de dengue que se están registrando en todo el norte santafesino, inclusive en nuestra ciudad; por lo que se recomienda mantener las medidas de descacharrización para eliminar los criaderos de mosquitos.

Se aconseja:

· Tirar los objetos que no se usen y que puedan acumular agua.

· Colocar boca abajo recipientes que se utilizan diariamente como baldes, palanganas, latas, frascos o botellas.

· Tapar herméticamente los tanques y recipientes que contengan agua.

· Mantener limpias las canaletas y desagües.

· Cambiar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales y limpiarlos cada tres días, tanto en la casa como en los cementerios. En este último caso, reemplazar el agua de floreros por arena húmeda y mantener los patios y jardines ordenados y desmalezados.

· Eliminar el agua de huecos de árboles, pozos, letrinas abandonadas y portamacetas.

· Mantener limpias, cloradas o vacías las piletas de natación cuando no se las utilice.

Comprometernos a eliminar al mosquito en sus distintos estadios de crecimiento, es la principal barrera para frenar al dengue; ya que se cría en recipientes (botellas, floreros, tachos, baldes, palanganas, bebederos de animales, tanques de agua, portamacetas) que contienen agua clara y quieta, presentes tanto en el interior de las casas como en patios, jardines, balcones y terrazas.

Para protegerse de las picaduras es importante usar, en lo posible, ropa clara cuando estamos al aire libre; y repelente (que no contenga sustancias aromáticas, ya que el perfume atrae a los mosquitos) aplicándolo tanto en la piel como en la ropa.

Es fundamental tener presente que no se trata de una enfermedad de la pobreza, de la suciedad o de algún sector en particular; el mosquito puede ubicarse en cualquier lugar de la ciudad o el campo, por ello la principal forma de atacarlo sigue siendo eliminar las posibilidades de alojamiento del mosquitos para la colocación de huevos. Eso podremos lograrlo si apelamos a nuestra solidaridad, trabajando todos juntos en pos de la prevención colectiva.