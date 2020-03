Inspeccionaron los mercados de concentración de frutas y verduras para evitar desabastecimiento y aumentos desmedidos

Se labraron 25 actas de infracción por incumplimiento del decreto Nacional que declara la emergencia sanitaria.

Ante denuncias de desabastecimiento y aumentos de precio desmedidos, el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología inspeccionó los principales mercados de concentración de frutas, verduras y hortalizas de la provincia de Santa Fe.

Los operativos se realizaron en los mercados de Productores y Abastecedores de Santa Fe, y de Concentración Fisherton y de Productores, ambos de Rosario; y arrojaron como resultado 25 actas de infracción a puestos por el posible incumplimiento de las medidas adoptadas por el decreto 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional, que declara la emergencia por la pandemia del Covid-19.

“Inspeccionamos principalmente a los puesteros que tienen papas, cebolla, calabaza y tomate, que son los artículos denunciados durante el fin de semana por precios abusivos. Hemos constatado y levantado actas de infracción a 25 puestos quienes deberán responder en lo inmediato con la documentación para acreditar que no existieron esos abusos o, en caso contrario, vamos a continuar con la sanción económica, esperando que esto no se vuelva a repetir y sabiendo que en el marco del diálogo y la convocatoria de los sectores estas cosas no se deben dar”, manifestó el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Aviano.

“Luego de los operativos, los días lunes y martes, encontramos los artículos inspeccionados nuevamente en los precios de referencia razonables. El caso más paradigmático fue el de la papa, que se volvió a comercializar en el orden de los 400 pesos la bolsa, que si bien implica un aumento respecto del día jueves 19, es el precio que se entendía que podía llegar a comercializarse el día viernes por problemas de producción y de llegada a tiempo a los mercados”, concluyó Aviano.

PRECIOS MÁXIMOS Y MEDIDAS PARA SUPERMERCADOS

Además de las inspecciones originadas ante denuncias recibidas, las autoridades provinciales corroboran el acatamiento de las resoluciones de la Secretaría Nacional de Comercio Interior que establecen precios máximos (Res. 100/20) y medidas sanitarias para supermercados (Res. 101/20).

Por un lado, los comercios minoristas y mayoristas deberán atenerse a los márgenes de precios referenciados en www.preciosclaros.gob.ar y www.preciosmaximos.gob.ar, respectivamente. Por otro lado, se le indica a los supermercados medidas preventivas para evitar el aglomeramiento de personas: garantizar 13 horas diarias de atención, disponer personal que organice el acceso, señalizar los lugares de espera indicando la distancia mínima de 1,5 metros entre personas, entre otras recomendaciones.