Desde el Hospital Reconquista solicitan dadores de sangre

Para donar en Reconquista solicitar turno al 3482- 360580, Servicio de Hemoterapia. Si vivís en Avellaneda llamá al fijo 481042 interno 153.

El comunicado del Hospital de Reconquista:

La sangre es uno de los recursos que no se pueden producir en laboratorios y es de los más necesitados en momentos como este.

La Asociación Americana de Bancos de Sangre confirmó que las personas no corren riesgo de contraer #COVID19 a través de una donación o transfusión. Para alguien que lo necesita, donar puede hacer la diferencia.

La donación de sangre a caído al 100% en nuestra ciudad y no nos olvidemos que nuestro Hospital de Reconquista no solo atiende pacientes de la ciudad sino de toda la región. Y por día se realizan muchas transfusiones de sangre por muchas causas diferentes, accidentes, oncología, partos, dengue, etc.

Para donar solicitar turno al 3482- 360580, al Servicio de hemoterapia del Hospital de Reconquista.

También en el servicio de Hemoterapia del Sanatorio Norte de Avellaneda podés donar. Pedí un turno al 481042 interno 153, de lunes a viernes de 08:00 a 11:00 horas.