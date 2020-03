Villa Ocampo: Junta Local de Protección Civil evaluó el comportamiento de la población

El intendente Enrique Paduán convocó a una nueva reunión de la Junta Local de Protección Civil donde se hizo una evaluación del comportamiento de la población en cuanto al cumplimento del aislamiento social, preventivo y obligatorio que se impuso en todo el país.

Al respecto, se notó que en algunos sectores de la comunidad se ignoran los riesgos de contagio, creyendo equivocadamente que al no haber casos registrados hasta el momento en Villa Ocampo o al no haber tomado contacto con gente que vinieran de otras localidades, no estarían expuestos a contraer el coronavirus.

Es importante saber que toda la población está expuesta a contagiarse, y con mayores posibilidades si no se cumplen con las medidas de prevención, especialmente la cuarentena; teniendo en cuenta además que estamos a muy pocos kilómetros de uno de los principales focos de infección del país que es la ciudad de Resistencia (Chaco), con la que históricamente el norte santafesino tiene una interrelación comercial, sanitaria, estudiantil y de vínculos familiares que nos convierte en una zona de alto riesgo.

Ante esta situación, se planteó la preocupación por la falta de acompañamiento del Gobierno Provincial, especialmente desde las reparticiones de Protección Civil y Seguridad; quedando toda la responsabilidad en las tomas de decisiones, y especialmente en el aporte de recursos, por parte de las autoridades locales.

Además, se resolvió convocar al Centro Comercial y Social para analizar nuevas medidas restrictivas que puedan aplicarse al sector comercial y que sean efectivas para lograr un menor movimiento de la gente en la vía pública o en los locales comerciales; garantizando con ello que se cumpla correctamente la cuarentena dispuesta, que obliga a la población a permanecer en sus domicilios sin otros contactos que con el grupo familiar conviviente.

Por último, se aconseja que luego de manipular dinero por el uso de los cajeros automáticos o en la realización de alguna compra, no llevarse las manos a la cara hasta llegar al domicilio y lavárselas con abundante agua y jabón.

La distancia de más de un metro entre personas y la limpieza de las manos en forma permanente, son las medidas más simples y prácticas para minimizar los riesgos de contagio.