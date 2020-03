Internet: Recomendaciones brindadas por el ENACOM

La Junta Local de Protección Civil solicita a la comunidad se cumplan con las recomendaciones brindadas por el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones).

Recomendaciones sobre buenas prácticas para el uso de las redes de Internet durante la cuarentena por prevención del coronavirus, con el fin de no colapsar el sistema.

Ellas son:

– Utilizar las líneas de telefonía fija para llamadas de voz.

– Utilizar los mensajes de texto (SMS) en vez del whatsapp para la mensajería instantánea.

– Evitar las comunicaciones vía streaming o videollamadas; y de ser necesarias minimizar la calidad de transmisión.

– Evitar el envío de materiales adjuntos que no sean de suma necesidad.

– Ser precisos en los mensajes para no generar idas y vueltas innecesarias.

– Utilizar racionalmente las plataformas en línea que implican un gran consumo en la red.

– No viralizar cadenas o informaciones no verificadas.

– Solamente seguir las recomendaciones brindadas por los medios oficiales de los Gobiernos Nacional, Provincial y Municipal.