Villa Ocampo: No hay casos de dengue ni de coronavirus

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Ocampo y el Hospital SAMCO «Dr. Esteban Galmarini» informan a la comunidad que hasta el momento no se han registrado casos de «dengue», ni «coronavirus» en nuestra ciudad.

Se recuerda que ambas patologías son prevenibles por medio de una buena higiene del hogar y personal, lavados de manos frecuentes, ambientes ventilados y limpios. No concurrir a lugares públicos o eventos y no concurrir al hospital si no es estrictamente necesario.

Y es de suma importancia que la población tome conciencia que el hospital no es un lugar de paseo, por lo tanto no concurrir con niños, adultos mayores o personas inmunodeprimidas en los horarios de visita o para cualquier otro trámite.

Para prevenir dengue se recomienda mantener limpio los domicilios, sin recipientes que puedan contener agua, como floreros (colocar arena húmeda), bebederos de agua (cambiar diariamente) y eliminar cualquier objeto que pueda contener agua y así eliminar el criadero de mosquitos.

SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS (COVID-19)

Los síntomas más comunes son fiebre, tos y dolor de garganta. En algunos casos puede provocar dificultad respiratoria más severa y neumonía, requiriendo hospitalización.

Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 65 años y personas con afecciones preexistentes (como hipertensión arterial, diabetes, etc.).

Las personas que están más expuestas son quienes viajaron recientemente a zonas con transmisión sostenida, o quienes hayan estado en contacto con casos confirmados de COVID–19. Si este es el caso, se recomienda permanecer en el hogar por 14 días y no concurrir a lugares públicos o actividades con otras personas.

En caso de presentar algún síntoma, aunque sea leve:

· Lavarse frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol.

· Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al estornudar o toser.

· Ventilar los ambientes.

· Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.

· No automedicarse.

· Consultar inmediatamente al sistema de salud, siguiendo las recomendaciones de la ciudad, para saber cómo hacer correctamente la consulta.

No se recomienda el uso de barbijos de manera rutinaria en trabajadores que atienden al público.