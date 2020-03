La importancia de la responsabilidad personal: declaran pandemia al coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles la pandemia global de coronavirus, infección que hasta ahora acumula 121 mil contagiados en todo el mundo, 4.373 fallecidos y 118 países afectados.

Tedros Adhanom, director general de la OMS, indicó que “en las últimas dos semanas, el número de casos de COVID19 fuera de China se ha multiplicado por 13 y el número de países afectados se ha triplicado. Miles más están luchando por sus vidas en los hospitales”.

“En los próximos días y semanas, esperamos ver que el número de casos, número de muertes y el número de países afectados aumente aún más”

“La OMS ha estado evaluando este brote y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción”, indicó.

“Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muerte innecesarios”, agregó.

“Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer”.

“Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda controlarse al mismo tiempo», dijo.

“La OMS ha estado en modo de respuesta completa desde que nos notificaron los primeros casos. Llamamos a los países a tomar medidas urgentes y agresivas. Hemos tocado el timbre de la alarma alto y claro», aseguró.

“Como dije, sólo mirar el número de casos y el número de países afectados no cuenta la historia completa”.

El cornavirus día a día en los países europeos:



“De los 118 mil casos reportados a nivel mundial en 114 países, más del 90 por ciento están en solo cuatro países, y dos de ellos, China y Corea del Sur, tienen epidemias en declive significativo”.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE PANDEMIA, EPIDEMIA Y UNA INFECCIÓN ENDÉMICA?



«81 países no han reportado ningún caso, y 57 países han reportado 10 casos o menos. No podemos decir esto en voz alta, o claramente, o con la suficiente frecuencia: todos los países aún pueden cambiar el curso de esta pandemia.

“Si los países detectan, prueban, tratan, aíslan, rastrean y movilizan a su gente en la respuesta, aquellos con un puñado de casos pueden evitar que esos casos se conviertan en grupos, y esos grupos se conviertan en transmisión comunitaria. Incluso aquellos países con transmisión comunitaria o grandes grupos pueden cambiar el rumbo de este virus”.

“Varios países han demostrado que este virus puede ser suprimido y controlado”.



El desafío para muchos países que ahora se enfrentan a grandes grupos o transmisión comunitaria no es si pueden hacer lo mismo, sino si lo harán».

“Algunos países luchan con la falta de capacidad, otros están luchando con la falta de recursos, y otros con una falta de resolución”.

“El mandato de la OMS es la salud pública. Pero estamos trabajando con muchos socios en todos los sectores para mitigar las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia».

“Esto no es solo una crisis de salud pública, es una crisis que afectará a todos los sectores, por lo que cada sector y cada individuo deben participar en la lucha”.



“He dicho desde el principio que los países deben adoptar un enfoque de todo el gobierno, de toda la sociedad, construido en torno a una estrategia integral para prevenir infecciones, salvar vidas y minimizar el impacto”, finalizó.

Fuente: latercera.com