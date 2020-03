Stic Las Toscas en la edición 2020 del Regional de Clubes de Hockey

El próximo jueves comenzará a disputarse, en la ciudad de Esperanza, la edición 2020 del Campeonato Regional de Clubes de Hockey, el que tiene identificada a la Región NEA en el Grupo «G».

STIC Las Toscas integrará la Zona B, junto a Colón de San Justo, 9 de julio de Rafaela y Unión de Santa Fe.

Mientras que en la Zona A estarán Libertad de Sunchales, Hacheros Hockey Club, Colón de Santa Fe, Chaco Hockey Club y Huracán de Las Varillas.

El fixture previsto para la etapa regular es el siguiente:

Zona A

Jueves 12/03

– 8:30 hs: Libertad vs Hacheros

– 8:30 hs: Colón de Santa Fe vs Chaco HC

– 14:30 hs: Huracán de Las Varillas vs Hacheros

– 14:30 hs: Libertad vs Colón de Santa Fe

– 20:00 hs: Huracán de Las Varillas vs Chaco HC

Viernes 13/03

– 8:30 hs: Colón de Santa Fe vs Hacheros

– 8:30 hs: Libertad vs Chaco HC

– 14:30 hs: Huracán de Las Varillas vs Colón de Santa Fe

– 14:30 hs: Chaco HC vs Hacheros

– 20:00 hs: Huracán de Las Varillas vs Libertad

Zona B

Jueves 12/03

– 13:00 hs: STIC vs Colón de San Justo

– 13:00 hs: 9 de julio vs Unión de Santa Fe

Viernes 13/03

– 10:00 hs: STIC vs 9 de julio

– 10:00 hs: Colón de San Justo vs Unión de Santa Fe

– 16:00 hs: 9 de julio vs Colón de San Justo

– 16:00 hs: STIC vs Unión de Santa Fe

Las instancias de play-off comenzarán a disputarse el día sábado.

