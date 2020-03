Salvador Distefano: «Se devalúa el real, Coronavirus y repatriación en problemas»

Petróleo en U$S 30 el barril. Las inversiones no llegarán a Brasil este año, la devaluación del real se espiraliza y el coronavirus impacta en a la cadena de suministros, lo que hace que el mundo desacelere su crecimiento. El gobierno propone traer el 5% del dinero en el exterior para pagar menos tasa de bienes personales. El mercado desconfía.

Se desplomó el petróleo

. – Entramos en una guerra de precios entre Arabia y Rusia, el petróleo se desplomó hasta los U$S 27,34 y rebotó a U$S 30,00. Con estos precios la deflación de precios en el mundo está a la vuelta de la esquina. Se revalúa el dólar y se devalúan todas las monedas en el mundo. El petróleo no convencional entra en quiebra a estos precios. México, que depende demasiado de Pemex (su empresa petrolera), comenzó un proceso de fuerte devaluación.

¿Qué sucede con Brasil?

. – Paulo Guedes (ministro de economía de Brasil) salió a decir que el real podría llegar a 5,0 por dólar. El Banco Central de Brasil podría bajar la tasa Selic, que hoy se ubica en el 4,25% anual, con una inflación proyectada en el 4,5% anual. El índice de confianza global para las inversiones extranjeras de la consultora Americana Kearney sacó a Brasil del listado de países atractivos para invertir en el año 2019. Brasil, hasta el año 2014, estuvo en el 5 lugar.

¿Por qué sucede esto?

. – Un inversor de Singapur, Paulo Resende, resumió la situación de la siguiente manera: “Brasil es una mina de oro, sabemos que hay oro y de buena calidad. Tenemos interés, capacidad técnica y recursos para explorar ese oro. Pero no hacemos esto porque tememos que la mina se derrumbe sobre nuestra cabeza”.

Cualquier parecido con Argentina es mera coincidencia.

. – En Brasil la inversión es el 15% del PBI, en Argentina el 13% del PBI. Con esos niveles de inversión es muy difícil que estos países puedan mostrar mejoras sustanciales en el PBI. Para el año 2020 Brasil esperaba crecer el 2,2%, conocido el problema del Coronavirus es muy probable que crezca el 1%, en el caso de Argentina el pronostico era retroceder 1,5%, ahora pensamos en una caída del 2%.

¿Qué pasa con Brasil y Argentina?

. – Las multinacionales están cansadas de no tener retornos, los Ceos deben explicar todos los años porqué no llegan a las metas pre establecidas, el cansancio de no ganar dinero los domina, y las casas centrales dejan de remesar dinero para inversión.

¿El motivo de no ganar dinero?

. – No hay secretos, alta presión tributaria, mal clima de negocios, peleas constantes entre los poderes del Estado, internas palaciegas entre las coaliciones gobernantes y falta de incentivos a la inversión nueva.

Argentina está por cerrar un acuerdo por la deuda

. – No hay nada cerrado aún, y el FMI está trabajando en líneas de crédito para los países afectados por el coronavirus, se lanzarán a tasa 0%. Argentina no es prioridad en esta coyuntura.

En marzo los que tienen dinero en el exterior podrían traerlo al país para reducir la tasa de bienes personales por las tenencias fuera de Argentina.

. – El mercado cree que es una trampa traer el dinero al país. No hay una normativa clara de cómo será el procedimiento. El Banco Central quiere habilitar cuentas especiales para ingresar el dinero, seria 5% este año, y otro 5% el año que viene para pagar solo la alícuota simple del 1,25% y que no opere el sobre cargo que eleva dicha alícuota al 2,25%.

¿Qué haría el gobierno con el dinero?

. – En principio pensamos que tomaba esta decisión para que lleguen dólares el país, se depositen a plazo fijo y esto eleve la cantidad de reservas, sin embargo, hay sospechas que, una vez ingresado el dinero, el gobierno podría colocar un bono compulsivo para financiar su déficit o aplicar dicho dinero al pago de deuda pública.

Aquí podemos esperar cualquier cosa.

. – En la medida que el gobierno no explicite qué hará con el dinero, qué tratamiento le dará a futuro, los inversores están más propensos a no traer dinero del exterior, y pagar la sobretasa que dice el gobierno.

Algunos no quieren pagar dicha sobretasa.

. – La sobre tasa no es constitucional, fíjate que por tener el dinero en el exterior pagas el 2,25% de Bienes Personales, y la tasa de plazo fijo en muchos casos es 0% y en otros casos es negativa. En España, a partir de junio, se paga por tener un plazo fijo. Es una irracionalidad el pago de bienes personales.

Vamos a los temas cotidianos, ¿cómo ves al dólar?

. – Si el real se devalúa a niveles de $ 5,00, el dólar oficial debería ubicarse como mínimo en niveles cercanos a $ 70,00. En Brasil, en los últimos 12 meses, la devaluación en términos reales (devaluación menos inflación) ha sido del 18%, en Argentina no llega al 5%. Si el real se devalúa un 10% adicional, Argentina debería devaluar en igual magnitud, de lo contrario la balanza comercial será deficitaria, y eso le generaría una pérdida de dólares que afectaría a la economía doméstica.

¿El coronavirus nos afecta?

. – Por supuesto, el corte de la cadena de suministros nos dejará sin muchos bienes intermedios, de capital o consumo, esta escasez se traducirá en suba de precios, y tendremos que buscar la sustitución de estos bienes de otros países del mundo. Cuando hay escasez la suba de precios será inevitable.

Pero bajaría el combustible

. – Es la única noticia buena, lo malo es que la recesión será tremenda.

La epidemia está disminuyendo en China

. – Correcto, pero los efectos del corte de la cadena de suministros se pueden extender en los próximos 180 días, por ende, la preocupación es alta en todo el mundo, en economías como Argentina el impacto sería muy severo.

Conclusión

. – Los mercados se están desplomando a escala global, ya sea acciones o mercadería. Las monedas se seguirán devaluando y Argentina no estará al margen de estos problemas.

. – El gobierno no ha advertido de los problemas no deseados que le traerá el coronavirus en la estructura interna de insumos y productos que traemos de China. Durante el año 2019 las importaciones de China sumaron U$S 9.267 millones, esto representa el 2,7% del PBI. Para el año 2020 están en juego estas importaciones, que difícilmente podrán llegar al país en el tiempo que necesitamos.

. – Las ventas a China no mostrarán una fuerte baja porque necesitan alimentos, sin embargo, los precios han disminuido en el corto plazo, y en la medida que se restablezca la cadena de suministros estos precios mejorarán notablemente, en especial las proteínas cárnicas, y en segundo lugar podría darse una mejora en el precio de los granos.

. – No vemos piso para el mercado de acciones o materias primas, habrá que ver cómo se comporta el mercado. Una baja de la tasa en Estados Unidos a niveles del 1,0% – 1,25% anual es bueno, pero no cambia el escenario de corte de cadena de suministro. Es un buen placebo, pero no cambia el escenario de contracción económica global.

. – Argentina se verá muy afectada por el corte de la cadena de suministros en China, la caída de las materias primas y la falta de inversiones. Como dato positivo, tal vez los titulares de los bonos y el FMI puedan tener un tratamiento más amigable en la reestructuración de la deuda, esto es una suposición, no es información. La baja de tasas a escala global debería ayudarnos a refinanciar lo que debemos.

.- La suba de retenciones pone en punto de quiebre al productor agropecuario, a esta hora la soja en Chicago vale U$S 320, con las retenciones al 33% y los costos de carga, descarga y flete su precio de referencia en Argentina se ubicaría entre los U$S 200 y U$S 210. Una tragedia para el productor y para el país, pero el presidente y su equipo no se han dado por enterados.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.