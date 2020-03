Marcha en Las Toscas: 68 femicidios en lo que va del 2020 y cinco fueron en los primeros días de marzo

Las cifras de la violencia de género siguen alarmando en Argentina. Según datos que arrojó el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, hay un femicidio cada 14 horas. Para decir BASTA, en la ciudad de Las Toscas se realizó una marcha de luto.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, cabe recordar las cifras alarmantes de la violencia de género en Argentina. El Observatorio “Ahora que sí nos ven” informó que, entre el 1 de enero y el 29 de febrero, hubo 63 femicidios en el país, es decir, uno cada 23 horas. A tan sólo seis días de marzo, se suman cinco víctimas más.

En la ciudad de Las Toscas, ayer 9 de marzo, se realizó una marcha por el 8M de mujeres autoconvocadas de luto. «Este 9 de marzo marchamos REPUDIANDO los FEMICIDIOS y alzamos nuestras voces pidiendo JUSTICIA y PAZ», expresaba la invitación que circuló por las redes sociales.

La concentración fue a las 19 hs. en la plaza 23 de Agosto y se marchó a la «Casa de la Cultura» donde había micrófono abierto para quien quiera expresar unas palabras. Así lo hizo Celeste Richter, Secretaria de Cultura de Las Toscas.

Cerca de 20 mujeres vestidas de negro con flores y carteles de víctimas de femicidio de nuestra zona como Carmen Encina, Rosalía Jara, entre muchas más, se leían en las manos de cada una de las marchantes.

La movilización fue en silencio, lo que hizo de ese día una marcha muy emotiva. La energía palpante era la tristeza, la impotencia, el enojo por el continuo castigo patriarcal y machista de los hombres, de la cultura, de la justicia, de los medios de comunicación, de las instituciones y de la sociedad que no quiere ver, no quiere acompañar, no quiere involucrarse.

Al finalizar la movilización se iban acercando más mujeres de diferentes edades a dejar una vela y acompañar en silencio el repudio a tanta violencia. La frase «Vivas nos queremos» se leía en una ventana de la Casa de la Cultura de Las Toscas mientras cada cartel que estuvo en la marcha, se pegaba en esa misma pared.