En el día internacional de la mujer, Fortín Olmos pidió justicia por Rosalía Jara

Con temperaturas que superaron los 37°, vecinos de Fortín Olmos acompañaron el pedido de justicia por la joven que fue brutalmente asesinada el pasado 1 de julio de 2017.





La convocatoria fue en la plaza central, donde al término del acto, los familiares de Rosalía Jara descubrieron una placa en su memoria que quedara plasmada en ese lugar.

“Hoy es un día especial donde debemos empoderarnos más que nunca y luchar por la libertad, la igualdad de derechos y oportunidades, basta de violencia y asesinatos, somos la voz de las que ya no están, de esas mujeres, niñas, adolescentes que fueron asesinadas cruelmente por esas bestias que viven inmersos en una cultura machista y van truncando sueños de manera estructural y continua”, expresó en su discurso, Mónica Pérez, tía de la joven víctima.

“Estamos aquí reunidos y eso es algo que debe quedar enmarcado para siempre con el fin de que sea el primero de muchos encuentros, jornadas y movilizaciones con el mismo propósito; libertad, igualdad y respeto. Tiempos atrás veíamos muy lejos el hecho de vivir un caso de femicidio, sin embargo hoy nos tocó muy de cerca. Este hecho marcó un antes y un después en esta comunidad y no vamos a permitir que quede sin justicia; exigimos cadena perpetua a la bestia que mató a Rosalía Jara”, manifestó a su turno Aire Jara, prima de Rosalía.

Al encuentro también asistieron Jorge «el negro» Castro y su esposa Milagros Dimitri, ambos militantes del movimiento ecuménico por los derechos humanos de Santa Fe.

Al momento de su oratoria, Castro expresó: “Venimos a renovar el compromiso de luchar no sólo por Rosalía Jara, hay muchas vidas similares como la de ella que están ocultas en los pueblos del norte santafesino donde hay una connivencia de poderes políticos, judiciales y económicos que al principio de esta lucha no se dejaban ver; estamos aquí para pedir el inicio del juicio de aquello que hace un año parecía ser inalcanzable ante un poder judicial que reside en la ciudad de Vera y que tiene fuertes antecedentes de corrupción y especialmente de menores».

«Debemos luchar para que a ninguna joven más de estas tierras le toque pasar por el sufrimiento que le tocó pasar a Rosalía, y eso se demostrará en el juicio contra Juan Valdez. Creemos además firmemente que va a ser condenado, pero también debemos abrir los ojos porque Juan Valdez no actuó solo, tampoco Rosalía fue la única víctima acosada y usada por este sujeto», dijo Castro en su mensaje.

«La lucha por la justicia social es muy profunda ya que Valdez es un producto de muchos Valdez que hay escondidos en estos pueblos; nuestro mensaje es que apoyaremos y recorreremos los kilómetros que hagan falta para sacar a la luz lo que está oculto y lo que dinamita la vida en todas las condiciones sociales de estas comunidades”, decía el Negro Castro.

Por ultimo dirigió la palabra el profesor Javier Barbona, quien además es concejal del municipio Verense: “Hace un poco más de 38 meses que esta comunidad se reúne en torno a este tema, todos los primero de cada mes, personalmente hago presente a Rosalía y me uno al clamor de justicia que necesitamos como sociedad; les puedo asegurar que cada vez que me expreso en ese sentido, recibo más rechazo y cuestionamientos que adhesiones ante un pedido que es legítimo. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es la impunidad, y esto es peor aún que la injusticia, y es lo que como sociedad no debemos permitir. Se debe condenar a los que son responsables, eso permitirá que esta y toda la sociedad pueda seguir caminando con confianza”, adhirió el profesor Barbona.

Fuente: FM Vida Fortín Olmos