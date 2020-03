Romelio Snaider: «Volvería al ingenio»

«Volvería al ingenio, con mi gente, para colaborar en la administración»

En una conferencia de prensa, dada luego del inicio de la temporada algodonera y de desmote, concretada en la planta fabril tosquense, este martes 3 de marzo, el empresario hablo de la campanada algodonera – a la cual califico como buena – y a su vez realizo un análisis de la realidad de la cuenca cañera.

Dejo sus opiniones en relación a la compleja coyuntura que presenta la misma, sus propuestas y proyectos, en relación al cultivo de caña de azúcar, la industria, los recursos que se necesitan para su dinamización, etc.

Ante la consulta de que, en un caso hipotético, volvería al ingenio, «Coqui» Snaider dijo: «Si no hay quien administre – vamos a dejar claro este tema enfatizó – nosotros lo podríamos administrar, con la gente que teníamos adentro».

«Quien se va a hacer cargo, quien va a alquilar, quien se va a hacer cargo del personal, no sé», concluyó.

En el final de la entrevista ante la consulta sobre cuando dinero se necesitaría, hoy, para dinamizar la cuenca cañera, Romelio Snaider puntualizo: «Se necesitan unos 60 millones de pesos (podría ser 30 este año y 30 el que viene)”.

Destacando que debería ser sin presión de cobro de intereses para los productores, dispuestos a sembrar caña de azúcar; «con eso haríamos una muy buena plantación», dijo.

«Se necesitan 60 millones de pesos, para el gobierno esa plata no es nada, si no pone ese dinero, es porque no le interesa la cuenca cañera»; cerro enfáticamente el empresario Romelio «Coqui» Snaider.

