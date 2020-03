Reconquista: Nuevamente peces muertos en el Arroyo El Rey y van…

Por Adolfo «Fito» Espíndola

Aparecieron centenares de peces muertos en un tramo del arroyo el Rey, en el sector del puente ferroviario, sobre la calle Héroes de Malvinas, conocido como el camino viejo, camino que fue la primer comunicación vial entre Santa Fe y el norte provincial, una arteria llena de historia, testigo del desarrollo fundacional de Reconquista, hoy como tantas veces ya, vuelve a ser noticia por la aparición de Peces Muertos, flotando en aguas turbias, rojizas y de olor nauseabundo.

En el año 2019, se dieron situaciones similares, en lo que va de este año, en tan solo dos meses, pudimos observar esta lamentable situación, que a la postre, no tuvimos ningún tipo de respuestas sobre las causas de tanta mortandad de peces en el tramo señalado, al Oeste del puente ferroviario, ubicado sobre el camino Héroes de Malvinas, pero con la particularidad de que esta situación no se da en toda la margen del arroyo el Rey.

A nadie escapa, sabido por todos es que: el común de la genta va a pescar al arroyo el Rey y que el producto de dicha pesca lo destinan al consumo humano personal, o porque no hacerse unos pesos, vendiéndolos. Como estado me pregunto y pregunto al recinto, no tenemos la obligación de brindarles las condiciones sanitarias ideales para el desarrollo de esta actividad, trabajando para ello por una ambiente, que en el peor de los casos no esté tan degradado… No tenemos como estado la obligación de brindarles las condiciones necesarias de salubridad, para en este caso el pescado que llevan al plato de la mesa, esté en condiciones óptimas de consumo.

Por segunda vez en este 2020, aparecieron peces muertos y los organismos provinciales y municipales, guardaron silencio, como si esto es normas, como si aquí no pasaría nada, como tratando de naturalizar el problema, de forma tal que la degradación del ambiente es un hecho al que hay que acostumbrarse.

Entendemos que desde la Secretaría de Producción Turismo y “Medio Ambiente”, deberían dar una explicación de tal situación, llevando tranquilidad de la población, que en las redes sociales, se expresan reclamando dichas respuestas.

El anterior gobierno (socialista), publicó en su oportunidad un Protocolo de Actuación ante la aparición de la Mortandad de Peces. Allí está el recorrido que se debe hacer para la intervención del organismo competente, la “Dirección de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros”, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe. Pero cuál es el problema de poner en práctica este Protocolo… Nadie lo conoce. segundo: el hombre común no se va a tomar el tiempo de hacer todo el recorrido del Protocolo para realizar la denuncia, por lo que entendemos el órgano que debe tomar esta obligación es la Dirección de Medio Ambiente del Municipio.

Alguno se preguntará porque el Municipio, La Reforma Constitucional de 1994 ha incorporado a nuestra Carta Magna la denominada “cláusula ambiental”, dándole el rango constitucional a la materia ambiental.

El ambiente constitucionalizado no es cualquier ambiente, es uno en particular: sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y en el que no se comprometa a las generaciones futuras.

Cuando la Constitución Nacional reconoce el derecho al ambiente “sano”, sin duda lo acerca al ser humano: a los efectos que el medio produce -o puede producir- en el hombre.

De modo que, el ambiente debe permitir, y nunca impedir, la vida de los seres vivos que naturalmente lo componen, lo que exige recursos naturales en condiciones aptas para permitir la vida de la ecología natural del lugar, no de cualquier forma de vida.

En el ejercicio de las “facultades concurrentes” que sobre la materia, tienen el Estado Nacional, las Provincias y los Municipios, entendemos deben dar respuestas a esta problemática para que la comunidad sepa si “La falta de oxígeno, necesaria para la vida en el agua, es una causa natural o por acción del hombre, ya que como manifestaba más adelante: ¿ Porque se produce en un pequeño tramo del Arroyo El Rey” y no en todo el tramo.

Es bueno recordar que esta situación no ocurre en cualquier lugar, ocurre en el Sitio Ramsar Jaaukanigas, un sitio de interés internacional, pero además esta mortandad de peces se viene a dar en un momento donde por las condiciones hidrológicas, estamos, en materia de reproducción ictícola, ante un período de falla reproductiva, por lo que los peces no van a nacer y los que hay no los cuidamos.

Adolfo «Fito» Espíndola – La Brújula TV