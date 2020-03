Darío Schueri: «Este jueves saldrá la Ley de Necesidad Pública con media sanción»

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Si la media sanción no cuenta con el aval de radicalismo, el jueves que viene en diputados el FPCyS la envía al archivo.

“Estamos negociando, pero estamos lejos hasta ahora”, resumió un senador oficialista – avalado por un par de la oposición – sobre el filo de la tarde de este miércoles, acerca de los concilios que se vienen realizando para que este jueves pueda tratarse en el recinto la Ley de Necesidad Pública enviada por el Poder Ejecutivo hace un par de semanas.

La ecuación es sencilla: si este jueves el proyecto, sea cual fuere el dictamen de comisiones, se aprueba únicamente con el voto de la mayoría peronista (12, más dos radicales díscolos) y la negativa radical, el jueves que viene en diputados el FPCyS le da destino de archivo como ocurriera el 30 de diciembre del año pasado con la ley de emergencia.

Ya no importarán los exabruptos casi insultantes – para la oposición – del ministro de Seguridad Marcelo Sain, o la “puñalada Trapera” del Poder Ejecutivo de haber enviado dos ministros negociadores hace un par de semanas, cuando había firmado sendos decretos polémicos para la renegociación de la obra pública; los diputados del FPCyS están convencidos de que el Gobernador Perotti no conduce una Provincia dejada por el socialismo “en emergencia”, y que con las “herramientas” otorgadas en la Ley de Presupuesto, bien puede “comenzar a gobernar”.

De todos modos, el propio Primer Mandatario ya tiene asumido que no podrá contar con la Ley: «si no hay ley, apretaremos los dientes y saldremos adelante, los santafesinos sabrán que hacer”, desafió a modo de consuelo el Gobernador, quien no obstante azuzó: «en la ley les pedimos más porque administraron mal».

En la línea de inculpaciones hacía los legisladores del FPCyS, el jefe de policía de la Provincia Víctor Sarnaglia, a raíz de manifestaciones de vecinos de esta capital reclamando por la inseguridad, disparó: «a los vecinos que van a hacer la movida les decimos que las hagan y las sigan haciendo, hasta que los que tengan que escucharnos lo hagan”.