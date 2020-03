Salvador Distefano: «La frialdad de los números. Déficit y emisión»

El gobierno tuvo un fuerte revés en los números fiscales del mes de enero, la presión para subir las retenciones nació cuando estos números se desmadraron. Una vez más quieren subir impuestos antes que racionalizar gastos.

¿Qué paso con el resultado fiscal de enero 2020?

. – Medido en dólares vemos que los ingresos bajan a mayor ritmo que los gastos. El gasto de capital que es inversión publica disminuye notablemente. El resultado primario paso de positivo a negativo, y la baja del pago de intereses se debe a la licuación de la deuda en pesos.

El primer mes pleno de gobierno muestra déficit

. – Justo cuando los meses de enero son los que más oportunidades te da la economía para mostrar superávit.

Como vienen los gastos.

. – Muy fácil, el 51,7% de los gastos son prestaciones sociales, los gastos de subsidios suman el 7,2% y los gastos en personal el 11,2%, esto suma el 70,1% del gasto total.

El resto de los gastos

. – El 15% son los intereses de la deuda, y 14,9% gastos de funcionamiento y transferencia a provincias.

¿Los resultados de empresas públicas?

. – Tienen un acumulado deficitario, pero no sabemos porque razón en el mes de enero se dejaron de informar.

Cuanto pagamos al año de intereses de la deuda.

. – Los números anualizados son U$S 12.242 millones, una cifra imposible de pagar. La argentina no genera tamaña cantidad de dólares.

¿Hay que ir a la cesación de pagos?

. – En absoluto, hay que diseñar un plan para que el país crezca, y tenga un perfil exportador. Si logramos atraer dólares podremos pagar la deuda, generar empleo, incrementar los ingresas fiscales e invertir más en la economía.

¿El Estado tiene que invertir?

. – Bueno los gastos de capital son vitales para que Argentina tenga infraestructura. En los últimos 12 meses se invirtió en gasto de capital U$S 3.835 millones, apenas 1% del PBI. Eso no alcanza para mantener todas las rutas del país, generar condiciones para transportar mercadería a puerto, dinamizar la hidrobia y hacer caer dramáticamente los costos de logística.

Vaca muerta va a traer muchas inversiones.

. – Según un informe de Sofia Diamante, en la Argentina al mes de diciembre de 2018 operaban 74 equipos de extracción de petróleo y gas no convencional, a diciembre de 2019 eran 50 equipos. La cantidad de perforaciones totales (convencional y no convencional) bajaron el 12% y paso de 1.030 en el año 2018, a 905 pozos terminados en el año 2019. La nueva ley de hidrocarburos no salió, y las inversiones no llegaran sin una legislación que permita repatriar utilidades a los que hundan dinero en el país.

El sector de petróleo no convencional viene creciendo en producción.

. – Correcto, pero no en perforaciones. Eso implica que en el largo plazo podés tener un conflicto en el sector energético, ya que tendrás que importar para satisfacer demanda interna. Argentina es el segundo país del mundo que puede extraer no convencional sin problemas, otros países como Argelia, China y Arabia no logran la puesta a punto necesaria para explorar no convencional. A pesar de contar con este poderoso atributo, el país se pierde la oportunidad de atraer dólares porque no tiene un andamiaje legal que le de previsibilidad.

¿Cómo seguimos el año?

. – Los empresarios tienen que pensar que este año amaneció con el cisne negro del Coronavirus, eso hará que los pronósticos de crecimiento disminuyan. Brasil que pensaba crecer el 2,2%, seguramente crecerá en el mejor escenario el 1,5%. Argentina esta condenada a un retroceso del 2,0%. Los precios del complejo soja, maíz y trigo no paran de descender, y por si esto fuera poco, pesa la amenaza de mayores impuestos para el sector. La cantidad de impagos en el campo no se detienen, lo cual genera alta dosis de iliquidez.

¿Cómo salimos de este conflicto?

. – Volvemos sobre lo mismo, estamos frente a un corte de la cadena de suministro a escala global. No sabemos cuanto puede recortarse el crecimiento hasta que dicha cadena de suministros no se vuelva a poner en marcha.

¿Precio de las acciones?

. – Las acciones seguirán bajando, todo rebote es oportunidad de venta. Creemos que cuando tengamos claro la puesta en marcha de la cadena de suministros habrá una suba tan importante en el plano internacional y local, que veremos una salida en V, un piso y una fuerte recuperación como ocurrió en el año 2008/09.

¿Que sucederá con los bonos?

. – Argentina no puede generar los dólares para pagar la deuda, por ende, vamos a ir a una reestructuración de la deuda con plazos para pago de capital e intereses. Esto implicaría una quita en el valor presente del bono.

Hablan de quita en los nominales

. – El gobierno quiere curarse en salud, poner toda la culpa en el gobierno de cambiemos, y salir a pedir una fuerte quita. También sabe que si hace una fuerte quita no tendrá crédito para financiar proyectos de inversión en el Estado. Esto implica que nadie podrá lograr todo lo que desea.

¿El FMI?

. – El FMI sabe que presto mucho dinero, y nadie lo obligo a que lo hiciera. Con lo cual buscara una solución amigable, para poder cobrar y que los burócratas del organismo no pierdan el empleo.

Todos están complicados.

. – No, eso no es correcto, todos estamos complicados. Aquí a nadie le conviene que vayamos a una cesación de pagos.

¿Cómo lo ves al gobierno?

. – Creo que Alberto Fernández carece de un ministro de economía que gestione la diaria. Martin Guzmán esta trabajando en la reestructuración de la deuda, y nos parece muy bien que le destine buena parte de su tiempo a este tema, sin embargo, en el día a día se paralizan muchas decisiones porque no hay quien lo reemplace. El ministro de producción esta desbordado y atrapado por la interna política, y si no es así sería bueno que nos digan porque no sale la ley de hidrocarburos. La relación del gobierno con las provincias es muy complicada, hay nudos que serán difícil de desatar, como por ejemplo la deuda de las provincias de energía eléctrica, el pago de las deudas provinciales a la Anses, la deuda de las provincias con los mercados internacionales y como se resolverán conflictos de antigua data que quedaron en el limbo como por ejemplo la deuda del gobierno nacional con Santa Fe.

¿Quién gerencia estos temas?

. – Por ahora nadie, por eso estamos trabados en muchos sectores, como infraestructura, vivienda, energía y tantos otros más.

La economía no arranca.

. – Los motores de crecimiento siguen apagados. El consumo público no puede crecer por falta de fondos, la recaudación crece por debajo de la inflación. El consumo privado esta estancado, el comercio, la industria y la construcción están lejos de activarse. Las inversiones ausentes con aviso hasta que les digan como harán para retirar utilidades, sean inversiones nacionales o extranjeras. La exportación crece a una tasa del 5% anual, pero esperamos que dicha tasa caiga en el transcurso del año producto de la merma en el precio de los productos que exportamos.

¿Sobre 4 motores no tenemos ninguno en condiciones?

. – Por ahora ninguno, por eso la estrategia será echarle la culpa a otro, seguir reestructurando la deuda, renegociando con el FMI y encomendemos al Señor para ver si esto reactiva.

¿El dólar?

. – Sin dudas veremos un dólar más devaluado, en todas sus versiones, oficial, blue, bolsa o contado con liqui. En febrero la devaluación fue del 3,1%, esperamos otra cifra similar o mayor para marzo. El gobierno volvió a utilizar los adelantos del tesoro del Banco Central para cubrir el déficit de febrero. Más emisión, una economía más informal e incertidumbre política son el coctel perfecto para que el dólar comience a subir.

¿Dónde estás esta semana?

. – El martes en Arias con Morel Viulez, el miércoles en Hernando con La segunda y la Cooperativa la Vencedora, y el jueves en Oliva con el amigo Pablo Fioni.

Este año no paras.

. – Nos fue genial en México, un mercado con muchas ventajas para los argentinos, porque el plan de Andrés Manuel López Obrador está llevando al país al estancamiento económico, en el año 2019 el país no creció, y es probable que tampoco lo haga en el año 2020. Muy parecido a lo que vivimos aquí desde el 2011.

México no crece, Argentina decrece y Brasil estancado

. – Con el barrio en contra, difícil crecer. Si le sumamos la caída de las materias primas, los mayores impuestos y los impagos de la economía, un año para remar en dulce de leche. Lo importante es la estrategia que diseñes para sobrellevarlo, no quedarte en la mala onda, y como siempre, buscar ganarle al mercado, a pesar de las adversidades.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.