Cuando el Estado naturaliza el mal pago a sus trabajadores

Opinión por Analí Macuglia

En el día de hoy lunes 2 de marzo, la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe salió a decir el gran intento que el gobierno provincial está haciendo para poder dar un mísero aumento a los trabajadores estatales de la docencia. ¿La gran comparación para la justificación? El salario docente de Buenos Aires.



¿Qué creo que hacen? Enfrentarnos entre los trabajadores y las trabajadoras. Es más fácil pegarnos entre nosotros. Enojémonos con los y las docentes de Santa Fe porque ganan más que los y las docentes de otras provincias y no aceptan lo que ofrecemos y no quieren dar clases. (Que se lea la ironía). ¿No quieren dar clases o no quieren la explotación?

¿Uds. saben cuánto ganan lxs docentes? Sí, lo leemos en las noticias, lo leemos en las bocas de los dirigentes políticos. ¿Sabemos cuánto ganan ellos? ¿Sabemos el sueldo de la ministra de Educación y del gobernador y los y las diputadas y senadores? ¿Por qué sabemos cuánto ganan nuestros compañeros pero quienes nos gobiernan, nos reprimen, nos insultan con sus propuestas salariales, nos cuesta tanto saberlo?

Si Googleo esto, ¿lo encuentro rápido, accesible como el sueldo de un empleado de comercio o el de un profesor o el de una empleada doméstica? Inténtenlo.

Pero el gran problema del meollo…

Puedo seguir haciendo muchas más preguntas y puedo incentivar a que quien esté leyendo esta nota haga lo mismo, pero quiero concentrar la atención en esto, el gran problema del meollo según quien escribe: quieren que aceptemos y miremos con buenos ojos lo mal pagado que está hoy un docente. No llegar a 30 mil pesos mensuales en Buenos Aires o en Santa Fe o Córdoba, ¿es vivir?.

Según el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC) la Canasta Básica Familiar en enero de 2020 en CABA es de $93.621,04. En Rosario fue de $62.643,51.

Los números pueden variar según quién diga los índices, pero no pueden cambiar mucho. Quien paga, sabe. Y los y las trabajadoras pagan. Estamos hablando de sólo alimentos y bebidas, esto sin tener en cuenta alquiler, transporte, impuestos, servicios, ropa, entretenimiento, y actividades necesarias para tener una calidad de vida básica. BÁSICA.

Para Amsafé Rosario, un maestro debería ganar $39 mil como piso. “La ministra está jugando, hace dos meses que le pedimos una propuesta salarial. Están aniquilando el sueldo de los docentes”, sostuvo Gustavo Terés, titular de Amsafé Rosario.

Entonces, cuando escucho a lxs políticxs decir «es un esfuerzo de todxs», ¿es de todxs?

Sabemos que la situación económica es deplorable, no hace falta que lo digan tantas veces, la vivimos todos los días. Sabemos que Macri dejó la inflación más alta en casi tres décadas alcanzando el 53,8% en 2019.

Propongo:

Díganos cuánto y cuál es el «sacrificio» que hacen ustedes, dirigentes políticos, para llevar adelante este país, ya que tanto «sacrificio» piden al pueblo. Y recién ahí, sentémonos a dialogar.