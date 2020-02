Salvador Distefano: «Marcha atrás con retenciones y dólar picante»

El gobierno dio marcha atrás con las retenciones, está atrapado porque si las aumenta pierde exportaciones, si no lo hace tiene un conflicto con el FMI. Necesita un superávit fiscal primario de U$S 7.000 millones, si no lo hace la inflación y devaluación seguirán su marcha ascendente.

¿Qué pasó con el tema retenciones?

. – Parece que hubo marcha atrás, y es muy lógico. Fuimos los primeros en advertir que se recaudaría poco dinero. En Chicago, al mes de mayo, había cerrado en U$S 326,50, un 3% adicional de retenciones le quitaría al precio U$S 9,80, esto multiplicado 50 millones de toneladas se recaudarían unos U$S 490 millones, el gobierno quería dar algunos beneficios para las zonas más lejanas a puerto, por lo tanto, con mucha suerte recaudarían solo U$S 400 millones. Una migaja como lo dijimos en el último informe. Debemos agradecer a Ámbito Financiero, La Política On Line, Urgente 24, CNN e Infobae que tomarán información de nuestra página.

¿Cuánto está la posición mayo 2020?

. – Está cotizando en U$S 218,50 y no tiene descontado la suba de retenciones, ya que no es la simple cuenta de restarle al precio de Chicago el impuesto, hay que sumarle los costos de carga y flete.

¿Cuánto te estaría dando?

. – Una cotización cercana a los U$S 200, con lo cual los resultados serían una tragedia. Esto es lo que llevó al presidente a no realizar ningún tipo de anuncio y estudiar el tema.

¿Crees que se apiado del campo?

. – En absoluto. Este plan económico funciona de la siguiente manera:

1) El gobierno debería tener equilibrio fiscal primario, si no lo logra emitirá pesos para cubrir la diferencia.

2) La deuda pública la paga con emisión. Para pagar los pesos emite o renueva los vencimientos.

3) La Argentina busca tener un superávit de balanza comercial, el gobierno desea comprar esos dólares con emisión monetaria.

4) La deuda en dólares la pagaría con los dólares que compra del saldo positivo de la balanza comercial.

5) Cuando usa esos dólares lo que está realizando es bajar el respaldo en dólares de la base monetaria.

6) Para que no se espiralice el dólar, se lleva adelante un gran cepo que no deja resquicio para comprar divisas.

Al final vamos a tener una gran emisión

. – Correcto, se emite para financiar el déficit fiscal, para pagar deuda en pesos y para comprar dólares de la balanza comercial que luego se utilizarán para pagos de la deuda.

Nos vamos a una hiper inflación

. – No creo, porque tenemos un tipo de cambio intervenido. Sin embargo, el recurrente uso de la emisión monetaria podría traernos problemas severos.

¿Por ejemplo?

. – La economía argentina enfrenta una fuerte baja en el precio de las materias primas que exporta, esto implica que las exportaciones podrían descender, si al mismo tiempo las importaciones permanecen constantes, esto implica una caída del superávit de la balanza comercial.

¿Me das más datos?

. – En el año 2019 las exportaciones fueron de U$S 65.116 millones y las importaciones de U$S 49.124 millones, esto dejó un saldo positivo de la balanza comercial de U$S 15.992 millones. Si para el año 2020 las importaciones se mantienen constantes, y las exportaciones registran una caída del 10% debido a la crisis de las materias primas, y 5% por menos cantidades exportadas, esto implicaría que las exportaciones podrían caer a U$S 55.350 millones, esto sería una tragedia para el gobierno porque el saldo de balanza comercial se reduciría a U$S 6.226 millones. Con este saldo de balanza comercial el plan se cae a pedazos.

¿Cómo se resuelve?

. – Hay que lograr de piso un saldo de balanza comercial de U$S 12.000 millones, con lo cual habría que bajar las importaciones en U$S 6.000 millones, o bien lograr que las exportaciones se potencien.

¿Cómo se hace para potenciar exportaciones?

. – Muy simple, hay que darle más posibilidades de exportar a las economías regionales, si aumentás retenciones estás hipotecando tu futuro, porque van a disminuir las exportaciones, no juntás los dólares y entrás en problemas.

¿Por esto último no subieron las retenciones?

. – Correcto.

El Ministro de Economía dice que va a incrementar las exportaciones.

. – Tendrá que bajar impuestos.

¿Si devalúa?

. – No genera mejora alguna, la ecuación económica cierra o no cierra con números en dólares, la devaluación es un ayudín que suma una sola vez, cuando volvés a reponer insumos lo hacés en dólares y retornan los problemas de siempre.

Sin embargo, este mes el Banco Central devaluó el dólar oficial un 3%

. – Es que la crisis del Coronavirus cortó la cadena de suministros a escala global, esto hizo que países como Brasil dejaran de exportar e hizo presagiar los peores pronósticos para el país vecino, el Real se escapó a 4,48 por dólar. Si Argentina no devalúa al ritmo de Brasil nos inundarán de productos.

Estamos en un escenario de manta corta.

. – Correcto, Argentina debería lograr superávit fiscal primario, con dicho superávit debería lograr pagar los intereses de la deuda, y de esta forma no emite un peso, no utiliza dólares de las reservas, y el país comenzaría a crecer.

¿Reestructuramos la deuda?

. – Correcto, la deberíamos reestructurar a 5 años de plazo y sin quita de capital, los intereses los capitalizamos en los próximos 3 años, por ende, no pagaríamos intereses de la deuda pública a corto plazo.

¿Entonces?

. – Pagaríamos intereses de deuda por una suma de U$S 7.000 millones (es la deuda que no entraría al canje), por ende, deberíamos lograr un superávit primario de U$S 7.000 millones, para dejar las cuentas en 0.

¿Qué significan U$S 7.000 millones?

. – El PBI, al tercer trimestre de 2019, ascendió a U$S 340.000 millones, por ende, el superávit primario debería ser del 2,1% del PBI.

Es un porcentaje alto

. – Bueno, el PBI tomando el dólar promedio de los últimos 12 meses, nos da U$S 448.000 millones, si comparamos los U$S 7.000 millones contra esta cifra, nos daría un superávit primario del 1,6% del PBI.

¿Cómo lográs un superávit primario de tal magnitud?

. – Lo vas a lograr si bajás los gastos del Estado, ya sea quitando subsidios de tarifas, menos transferencias a provincias, recorte de gastos políticos y otros. Lo complejo es que el 70% del gasto es social.

No toques el gasto social

. – Si no tocas el gasto, mañana una devaluación te licua, por lo tanto, es mejor bajar el gasto en términos reales, a que el pueblo se vea sometido a una devaluación o alta inflación que le termine licuando el ingreso a los sectores sociales con mayores dificultades.

Conclusión

. – Si el gobierno no se propone lograr un superávit fiscal primario, lo más probable es que se financie vía emisión de pesos, y esto traiga como correlato alta inflación y devaluación. Bajo el contexto actual no creo que proceda a subir retenciones, ni lleve adelante una política agresiva para reestructurar la deuda pública. Todo hace presumir que el gobierno buscará el camino del gradualismo.

Otra vez sopa

. – Nadie quiere poner la cara para el ajuste. Mientras las cuentas públicas no estén equilibradas, se seguirá con la mentira de que la emisión no es un problema, y después sobreviene un problemón.

¿Es la emisión solamente?

. – La emisión, inflación y devaluación postergan decisiones de inversión. Las empresas no reinvierten utilidades y tampoco la amortización de sus bienes. Se producen compras de dólares, ya sea en el sector formal o informal, que terminan presionando a la cotización a la suba. Como en el interín no se reactiva la economía, caen los ingresos fiscales y esto implica más emisión. Este panorama complica las exportaciones, se cae el saldo de balanza comercial y no ingresan los dólares necesarios para acopiar en las reservas.

La tormenta perfecta.

. – Es lo que está sucediendo, y seguiremos este camino mientras no se ajuste la economía, y lleguen efectivamente nuevas inversiones. En enero 2020 tuvimos un resultado fiscal primario negativo de U$S 62 millones, un año atrás teníamos superávit de U$S 427 millones. De punta a punta agrandamos el déficit en U$S 489 millones, y recién comenzamos.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.