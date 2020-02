Entrega de la tarjeta Alimentar en Santa Fe: fechas para cada localidad

En el interior provincial se comenzaron a entregar desde el 27 de febrero al 31 de marzo y los beneficiarios comenzarán a ser notificados. Mirá los detalles en cada localidad.

El Gobierno de Santa Fe informó el cronograma de entrega de la tarjeta Alimentar a los beneficiarios en esa provincia, que serán notificados con un mensaje de texto con el día, lugar y hora donde deben presentarse para obtener la tarjeta. En una primera etapa se procedió al operativo en Rosario y Santa Fe, y a partir de ayer jueves 27 de febrero se entregarán 65.294 tarjetas en el interior provincial (de un total de 109.509 para toda la provincia).

El Gobierno provincial señaló que se inició el proceso de notificación a los beneficiarios de esta tarjeta, un instrumento que forma parte del Plan Argentina contra el Hambre que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Esta tarjeta permite la compra de alimentos por un monto de hasta seis mil pesos mensuales.

Precisamente desde esa cartera nacional se indica a cada beneficiario a través de un mensaje de texto con la información necesaria para retirar la tarjetas.

Las mismas serán entregadas por el Banco Nación a través de un operativo territorial coordinado conjuntamente entre el Gobierno provincial, los municipios y el ministerio de Desarrollo Social de Nación.

ENTREGA EN LAS LOCALIDADES DEL NORTE SANTAFESINO, DEPARTAMENTO GENERAL OBLIGADO

Jueves 12 de marzo- LAS TOSCAS

Localidad: Las Toscas.

Lugar: Oficina de Empleo de la Municipalidad, Calle 12 901, Las Toscas.

Horario: 7 a 15 hs

Tarjetas: 695

Viernes 13 de marzo- VILLA OCAMPO

Localidades: Villa Ocampo, Arroyo Ceibal, El Rabon, Florencia, San Antonio de Obligado,

Tacuarendi, Villa Ana, El Sombrerito y Villa Guillermina.

Lugar: Salón de Bomberos Voluntarios, Belgrano 1460, Villa Ocampo.

Horario: 7 a 15 hs

Tarjetas: 2474

Martes 17 al viernes 20 de marzo – RECONQUISTA

Localidades: Reconquista, Avellaneda, Guadalupe Norte, Ingeniero Chanourdie, La Sarita,

Lanteri, Las Garzas, La Vanguardia, Berna, El Araza, Malabrigo, Los Laureles, Romang y Colonia

Duran.

Lugar: Complejo Cultural La Estación, Bv. Lobato S/N de Reconquista.

Horario: 7 a 15 hs

Tarjetas: 6089

DEPARTAMENTO VERA

Miércoles 25 de marzo- VERA

Localidades: Vera, Fortín Olmos, Garabato, Golondrina, Intiyaco, La Gallareta, Los Amores,

Margarita, Cañada Ombu, Tartagal y Toba

Lugar: Club Ferro, Rosario 2050, Vera.

Horario: 7 a 15 hs

Tarjetas: 2105

¿Cómo saber si me corresponde la Tarjeta Alimentar?

El padrón de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar fue publicado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del cual depende el Plan contra el Hambre. El sitio colapsó por la cantidad de consultas pero se estima que en breve estará otra vez en funcionamiento

EL PADRÓN PUEDE CONSULTARSE EN ESTE LINK

¿Qué es la Tarjeta Alimentar?

– Está destinada a madres o padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

– También a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.

– Su implementación será automática a partir del cruce de datos entre ANSES y AUH, por lo queno hace falta realizar ningún trámite. Cuando una mujer está en el tercer mes de embarazo, ingresa al sistema; y cuando su hijo o hija cumple siete años, sale del sistema de manera automática. ANSES dará aviso por teléfono o mensaje de texto al número que está registrado en su base de datos.

– Las tarjetas serán entregadas de manera directa por el Banco Nación o el banco público que determine cada provincia. No habrá intermediarios ni gestores.

– La tarjeta no suplanta ninguna de las políticas vigentes, ni reemplaza la Asignación Universal por Hijo. Es una política de complemento integral alimentario.

– Cuatro mil pesos recibirán las familias con un hijo/hija de hasta seis años y seis mil pesos será el monto destinado para quienes tengan más de un hijo/hija en la misma franja etaria.

La tarjeta se recargará de manera automática el tercer viernes de cada mes y sin ninguna intervención de los titulares.

– Permitirá comprar alimentos por la totalidad del monto asignado.

– Ningún comercio puede retener la tarjeta ni cobrar ningún tipo de comisión.

– En base a un registro estadístico que está elaborando la cartera nacional, el 47 por ciento de las familias que ya utilizó la tarjeta orientó sus compras a la leche, carnes, frutas y verduras; el 11 por ciento prefirió abastecerse con harinas sin azúcar y sólo el 2,2 por ciento optó por compras de gaseosas.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA TARJETA ALIMENTAR

¿Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar?

Madres y padres con hijas e hijos de hasta seis años que al momento estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Mujeres embarazadas a partir de los tres meses de gestación que actualmente perciben la asignación por embarazo.

Personas con discapacidad que perciben AUH.

¿Cómo me entero si me corresponde o no?

No es necesario tramitar la tarjeta porque su implementación es automática, cruzando bases de datos del ANSES y de AUH.

El ANSES será quien notifique al titular que está en condiciones de retirar su tarjeta por el banco que determine cada provincia. Las notificaciones se realizarán vía telefónica o por SMS, al número registrado en la base de ANSES.

El padrón de titulares se va actualizando de forma periódica de acuerdo al cronograma de operativos de entrega.

¿Cuál es el monto que otorga la tarjeta?

Cuatro mil pesos ($4.000) para las familias con un/a hijo/hija de hasta seis años de edad.

Seis mil pesos ($6.000) en el caso de familias que tienen más de un hijo o hija en la misma franja etaria.

¿Cómo y cuándo se recarga la tarjeta?

De manera automática el tercer viernes de cada mes y sin ninguna intervención de los titulares.

¿Qué se puede comprar con la tarjeta?

La tarjeta permite comprar alimentos por la totalidad del monto asignado, ya sea cuatro o seis mil pesos según corresponda.

No sirve para extraer dinero en efectivo. Solo está habilitada para comprar alimentos.

Está denegada la posibilidad de adquirir bebidas alcohólicas.

Ningún comercio puede retener la tarjeta ni cobrar ningún tipo de comisión.

¿En qué lugares se puede usar la tarjeta?

Se puede utilizar en cualquier tipo de comercio, almacén, supermercado, feria o mercado popular que cuente con posnet. Desde el Ministerio de Desarrollo Social se están organizando ferias itinerantes de la economía popular y la agricultura familiar que cuenta con ese medio de pago. Asimismo, en pocos meses estará disponible un aplicativo que permitirá realizar las compras a través del celular.

¿Cuándo la van a implementar en su provincia/ localidad?

La tarjeta se está implementando por etapas en todo el país. Para fines de marzo, estará disponible en la mayoría de las ciudades y provincias de la Argentina.

¿La tarjeta es compatible con otros planes del ministerio?

Esta política no suplanta ninguna de las políticas sociales existentes. No reemplaza a la AUH ni es excluyente con otros planes.

¿Dónde denunciar irregularidades en el uso de la tarjeta: ya sea en la reventa de productos o en la compra de los mismos?

Ante cualquier irregularidad, los ciudadanos pueden realizar denuncias en las oficinas de las Defensorías del Pueblo, de Defensa al Consumidor de los municipios o en las fiscalías de cada lugar. Todos debemos colaborar para que no haya hambre en la Argentina.

¿Cuál será el alcance de la Tarjeta Alimentar?

Aproximadamente dos millones de niños en todo el país serán alcanzados por la tarjeta.

¿Si mi hijo cumple 7 años en agosto o en los próximos meses, me corresponde?

La tarjeta corresponde hasta los 6 años y 364 días. Mientras no cumple 7 años, si tienen AUH activa, deben recibir la tarjeta.

¿Cuánto se invierte y de dónde salen los fondos para solventar la tarjeta alimentaria?



El programa prevé una inversión anual de por lo menos 60 mil millones de pesos.

El costo del plástico será financiado a través de la reasignación de partidas propias del Ministerio de Desarrollo Social y mediante la ejecución de otras partidas presupuestarias nacionales que se encuentran subejecutadas.

