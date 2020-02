Paritaria provincial: Peligra el inicio de las clases

Finalizó la reunión entre el gobierno provincial y los docentes y la propuesta fue un aumento de 3% más una suma por material didáctico que ronda los 800 pesos. Sin cláusula gatillo, la paritaria se reabríría en el mes de junio.

Tras el encuentro, los dirigentes gremiales de la provincia se mostraron disconformes ante la propuesta realizada por el gobierno.

Desde Amsafe, Sonia Alesso dijo: “Está lejos de nuestras aspiraciones y de lo que hemos planteado en las reuniones. Se basa en un 3% de aumento a valor índice y a 897 pesos de material didáctico. Da un aumento de $2000 para el cargo testigo del maestro de grado”.

Pedro Bayugar, de Sadop, indicó: “Indudablemente no era la propuesta esperada, no era lo que nos hubiera gustado recibir como propuesta. Es el 3 por ciento del valor índice pero calculado a diciembre, más lo del material didáctico y los 1.250 pesos que vienen del orden nacional. Esto conforma un incremento que no nos alcanza para cubrir las expectativas. Mañana a la tarde se harán las reuniones de delegados tanto de Rosario como de Santa Fe y, de ser necesario, haremos el congreso provincial el día sábado”.

Ante la consulta de si habrá medidas de fuerza, Bayúgar apuntó: “Es probable, si los delegados proponen ese tipo de medidas, seguramente se pondrá a consideración”.

Gentileza: Radio Eme