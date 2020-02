Bajar de peso: Convencimiento, salud y amor propio

La periodista santafecina le declaró la guerra a los kilos de más y con esfuerzo y mucho entusiasmo sigue dando batalla y la va ganando. No es raro ya que cuenta con uno de los mejores aliados para poder llegar a su objetivo.

Ana Cantiani es ya una marca registrada en la televisión del litoral argentino. Su voz y su mirada son un sello inconfundible.

Desde que tenía 14 años comenzó a ser parte de todos los santafesinos por su participación en radio y televisión y tras una carrera nacional e internacional y formar parte del plantel de Canal 13, hoy es la columnista de espectáculos de Telefe Noticias Santa Fe Segunda Edición y de las Loterías del Quini 6 y el Brinco por Crónica TV.

La exigencia de la tele siempre la mantuvo en forma pero luego de tener a su hijo Valentino ganó algunos kilos que la preocupaban. Tras perder más de 10 kilos gracias al Método Pronokal, el mismo que han seguido desde Nancy Duplaá hasta Matías Alé entre muchos otros, la periodista de las estrellas narra su propio cambio.



¿Qué es lo que te animó a empezar con el Método Pronokal?

Durante una visita a un médico que atendía a mi hijo desde hace años, pude ver un notorio cambio de peso y me llamó la atención y por supuesto le pregunté y me conto de un tratamiento fantástico que habían hecho el y su esposa y que era infalible. Por supuesto le pedí los datos y pude contactarme con la Dra. Sandra Grippo quien además de ser una excelente profesional logró darme el incentivo y la contención que se necesita en ese momento.

¿Cuántos kilos bajaste?

Bajé 10 kilos pero fue increíble lo rápido. A los 8 días había bajado 4 kg!!!!!! No podía creerlo. A los 40 días había bajado los 10 kg. Y mi vida cambió. Fue un antes y un después de PronoKal.

Acabada la dieta ¿crees que es posible mantenerse sólo con hábitos de vida sanos?

Por supuesto, solo se trata de convencimiento, de salud y amor propio.

¿Qué fue lo que más te costó y lo que menos?

Me costó acostumbrarme a no comer la variedad que tienen otras dietas pero no tuve hambre nunca. El tratamiento logra saciarte y jamás jamás me sentí débil ni decaída ni desganada y nunca tuve ninguna complicación de salud por la reducción de ingesta. De todas maneras no hay vueltas! Lo haces y bajas! Es un hecho!

Además, hablamos con la doctora Sandra Grippo MP Nº7795, que siguió el proceso de Ana.

Ana tuvo mucho incentivo, venía frecuentemente a los controles que son tan importantes. Por razones laborales a veces se complicaba ese tema pero incentivada tuvo éxito rotundo en el tratamiento.

¿Funciona igual en todas las franjas de edad?

Todos responden muy bien a pesar de las diferentes edades. La persona que tiene bajo metabolismo será más lento pero la mayoría responde. No hay edad en definitiva que tenga dificultad para el descenso de peso.

