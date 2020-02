Salvador Distefano: «Las pascuas definirán la política nacional»

El gobierno avanza sobre el sistema financiero y, lejos de reactivar los créditos, los pueden inmovilizar. Con tasas negativas contra la inflación el dólar aparece como nuevo protagonista. Si no hay reestructuración de deuda para abril, habría que cambiar el plan económico. La política pesará en la economía.

¿El Banco Central tomó varias medidas?

. – Correcto, la primera es que sigue bajando la tasa de política monetaria, ahora al 40% anual. Esto impactaría sobre los ahorristas porque con esta tasa de mercado los bancos no pueden pagar más del 32% anual, y está muy lejos de la inflación anualizada que se ubica en el 52,3% anual. En segundo lugar, bajan la tasa de interés a aplicar en tarjetas al 55% anual. Lo que nadie dice es que si le sumas los impuestos quedaría por encima del 80% anual. Con estos precios máximos habrá menos financiamiento. En tercer lugar, los débitos automáticos quedan suspendidos, con lo cual es un duro golpe para los préstamos de empresas ligadas a la nueva tecnología.

Si bajan la tasa de plazo fijo, ¿bajará la tasa de los préstamos y habrá más crédito?

. – Los inversores que tienen plazo fijo irán saliendo de esta inversión, no pueden perder tanto contra la inflación. Por otro lado, los plazos fijos ajustados por inflación no van a crecer porque el gobierno miente bastante con la inflación, y, a su vez, tienen que pagar el impuesto del 5% sobre renta. Los bancos se van a quedar sin mercadería (dinero) para vender. Por el lado de los préstamos, hay una variada oferta. Si bien en muchos casos las tasas no satisfacen a los emprendedores, hay que tener presente que tampoco abundan muchas empresas con buenas carpetas para solicitar financiaciones importantes. El mix de baja de tasas para los ahorristas, precios máximos para los préstamos y altos encajes para los bancos nos posicionan lejos de un boom de créditos.

En este escenario, ¿los bancos ganarán dinero?

. – Por eso dejamos de recomendar acciones de bancos.

¿Compro acciones petroleras?

. – El precio del petróleo está por debajo de los U$S 60, y el gas por debajo de U$S 2 el millón de BTU. Cuando Argentina se entusiasmó con el petróleo y el gas no convencional, estos precios eran mucho más elevados. Con el cuadro macroeconómico actual, los precios deprimidos y la imposibilidad de remesar utilidades al exterior, no parece que hagan cola para invertir en Argentina.

Tampoco compro petroleras

. – Por ahora no, aún no salió la ley de hidrocarburos y las petroleras locales no están nadando en liquidez, están bastante endeudadas.

El FMI recomendó hacer una quita a los bonistas.

. – Dijo lo siguiente “En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad. El personal del FMI hizo hincapié en la importancia de continuar un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda”. Como verás en ningún momento habló de una quita significativa.

¿Cómo viene la reestructuración de la deuda?

. – Ni comenzó. Si el gobierno pretende un arreglo rápido, tendrá que ceder ante los bonistas. Si el gobierno quiere proponer quitas sustanciosas, deberá tomarse tiempo.

¿Hay tiempo?

. – Para Alberto Fernández no hay tiempo, porque toda demora en la reestructuración de la deuda erradica la entrada de capitales y la mejora económica. El problema es que Cristina Fernández tiene tiempo, cuanto más demore Alberto Fernández, más problemas económicos y sociales, deterioro de su imagen, y más posibilidades de Cristina de influenciar significativamente en el gabinete nacional.

¿Sigue la interna?

. – Of course

¿Entonces?

. – La economía tiene una fecha límite, si para el 30 de abril no hay resultados concretos en materia económica, Alberto Fernández deberá acelerar los tiempos de las definiciones y buscar planes alternativos. Lo que vimos en el corto plazo es un manotazo de ahogado, se sale a bajar la tasa sin ningún plan.

¿Consecuencias?

. – Para febrero tendremos una inflación del 3% mensual, y el año terminaría por encima del 40% anual. El dólar bolsa y el blue comenzarán a subir de precio, al no tener alternativas de inversión en plazo fijo, bonos en pesos y dólares bajo reestructuración, los inversores se van a refugiar en el dólar.

¿Problemas en puerta?

. – Si para abril seguimos estancados, con inflación y un dólar en niveles mucho más altos que los actuales, habrá que revisar estrategias, y Alberto Fernández deberá cambiar la mirada sobre la economía.

La gira por Europa fue muy buena.

. – Tu madre siempre te dice que estás lindo, la gira fue estupenda, pero nadie habló de poner un peso en el país.

Conclusiones

. – Los inversores siguen acopiando dólares, los plazos fijos en $ no crecen al ritmo de la remuneración que pagan, y están lejos de la inflación corrida. No vemos un horizonte de reactivación económica. El campo está con ecuación económica negativa y muchos impagos en el sector. Los bancos con precios máximos y altas regulaciones. Vaca muerta sigue de velorio, sin actividad fuerte a la vista. Mercado interno pasó de seco a crocante, con pocas ventas. Bien el sector turismo para que no digan que soy mala onda, y durante 2020 se van a vender un tercio de los autos que se vendieron en el año 2017.

Fecha límite abril

. – El momento bisagra, de aquí a las pascuas arrancamos o habrá cambios en el gabinete.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.