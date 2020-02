La Defensoría advierte sobre estafas telefónicas con amenazas de embargos

La institución conducida por Raúl Lamberto indicó que supuestos estudios llaman a las personas exigiéndoles el pago de presuntas deudas a través de un depósito bancario. Pidió que todos los que reciban este tipo de intimaciones no realicen ninguna transferencia y se acerquen al organismo para recibir asesoramiento.

Ante un considerable incremento de casos, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe advirtió a los ciudadanos que estén atentos ante una modalidad de estafa telefónica a través de la cual supuestos estudios jurídicos, que no indican desde dónde llaman y solo se identifican con iniciales, reclaman con un método extorsivo el cobro de presuntas deudas cuya procedencia no explican, instando a la persona a realizar una transferencia a una cuenta bancaria sin identificar y amenazando con que, de no hacerlo, irán a su domicilio a embargar sus bienes. En ese sentido, la institución invitó a todos los que reciban un llamado u otro tipo de notificación a acercarse a cualquiera de sus oficinas a recibir asesoramiento.

En primer lugar, la Defensoría del Pueblo indicó que ninguna intimación ni notificación de este tipo tiene validez si es realizada a través de una llamada telefónica. Debe ser por medio de una notificación fehaciente.

Instó además a los santafesinos a no brindar ningún tipo de información personal en caso de recibir este tipo de llamados. Los estafadores, por lo general, no brindan información respecto de con qué empresa es la deuda, solo se refieren a ella en forma genérica, y darles datos les posibilita hacer más creíble el engaño.

La institución conducida por Raúl Lamberto además explicó que, en algunos casos, la deuda puede existir (en otros directamente nunca existió o ya prescribió), pero la manera de abonarla es firmando un convenio de pago en donde se especifique el monto a cancelar, a quién se le pagará y cómo se realizará. Transferir el dinero a una cuenta de quien se desconoce el titular, y que generalmente ni siquiera es del país, es totalmente irregular, ya que solo queda como constancia una boleta de depósito que no aclara concepto.

Asimismo, el organismo exhortó a quienes reciban este tipo de llamados extorsivos a mantener la calma, dado que para que exista un embargo, debe haber un proceso judicial previo, con la notificación fehaciente de las partes. Si ese proceso no existió o las partes no fueron notificadas fehacientemente, el embargo no se realizará.

Finalmente, la Defensoría invitó a todos los que reciban este tipo de llamadas, intimaciones de cualquier tipo o tengan dudas sobre deudas que les reclaman, que se acerquen a la institución para consultar con especialistas para que estos analicen el tema y puedan brindarle el asesoramiento correcto. La institución atiende en Rosario en pasaje Álvarez 1516 y en Santa Fe en Eva Perón 2726, de 8 a 18 horas.

Las delegaciones pueden consultarse en www.defensoriasantafe.gob.ar/oficinas.

Contacto para prensa: Leandro Piazza, director de Atención a la Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo: (0341) 156-433731