Salvador Distefano: «Volvió Cristina, soja, dólar y homenaje»

La negociación de la deuda es un camino de espinas, la influencia de Cristina de Kirchner preocupa. Información clasificada, no todos los bonos van a ser reestructurados. Trigo y soja se pueden vender a precios más altos, entérate en este informe. Homenaje a un empresario, emprendedor, un grande y un amigo.

La pagina está de luto, a los 85 años murió Roberto Paladini, uno de los emprendedores que más me marcaron en mi vida profesional. Era un buen amigo, apasionado, vehemente, hincha fanático de Newells Old Boys, y un luchador incansable. Ocupó cargos directivos en muchísimas organizaciones, luchó por un Estado que sea eficiente, menos presión tributaria y creación de más empleos en el sector privado. Dejó como legado una empresa en la que no se cansó de invertir. Innovador como pocos, fue el precursor del agregado de valor, llevó los productos del campo a la mesa de los argentinos. Pude realizarle uno de los mejores reportajes de mi vida, el cual está en manos de sus hijos como recuerdo. Deberían escucharlo en la universidad, plagado de conceptos de producción, comercialización y experiencia de vida. Hasta siempre Roberto, estarás presente en nuestro recuerdo.

¿Qué pasó en la última semana en materia financiera?

. – El gobierno actuó con mucha torpeza, dio muy malas señales a saber:

1) El ministro Martín Guzmán hizo un discurso rupturista con los bonistas. Rápidamente los perjudicados se realinearon y demandan un pago efectivo, un endulzante para negociar. Los grupos son dos, Fidelity y Blackrock por un lado y Monarch por el otro. Tal como lo anticipamos esto será un camino de espinas.

2) Esto es una versión. El gobierno no reestructuraría los bonos par y con descuento, ya que fueron reestructurados por el gobierno K. Habría una quita muy fuerte para los bonos que emitió Mauricio Macri, se habla del 20%.

3) La inflación del 2,3% en enero es una falacia. El presidente del Banco Central aprovechó para bajar la tasa al 44% anual. La consecuencia obligada será una mayor demanda de dólares.

4) El AF20 no se pagó. Los bonistas cobraron los intereses, y ahora migran hacia el A2M2 que paga amortización y renta el 6 de marzo de 2020 o TC20, cuyo vencimiento es el 28 de abril de 2020.

5) Sale AF20 y entra el A2M2. El Bono AF 20 vale $ 3.760, lo vendes y compras el A2M2 a $ 192,95 y al vencimiento te paga $ 246,00, ganas $ 53 por bono, esto implica una ganancia del 27,5%. Esto implica que el Bono AF20 te queda a un precio de $ 4.794. El máximo valor de AF20 fue de $ 5.500, si lo compraste en el máximo perdes el 13%.

6) Sale AF20 y entra el TC20. El Bonar AF 20 vale $ 3.760 lo vendes y compras el TC20 a $ 204 y al vencimiento te paga $ 312,60, ganas el 53,2%. Esto implica que el bono AF20 te queda a un precio de $ 5.760 y seguro recuperás el dinero invertido porque tenás un precio por encima del máximo valor que alcanzó el AF20 en los últimos meses.

7) Tenés que hacer los números. Si podes esperar al 28 de abril recuperás todo, si estás apremiado y necesitás el dinero, comprás el A2M2 y al 6 de marzo recuperarías los pesos.

8) Creemos que el gobierno pagará estos títulos en pesos, de lo contrario pasaría de un escenario de default selectivo a default total.

¿Creés que el gobierno está creando un buen clima financiero?

. – En absoluto, la última licitación de Lebad fue un espanto, recolectó solo el 68% de lo que fue a buscar, con tasas más altas, y solo participaron organismos estatales. El equipo económico pierde reputación a pasos agigantados, no es claro en la propuesta de reestructuración y queda envuelto en el discurso que menos lo favorece, el de Cristina Kirchner. En dos semanas erró en el canje del AF20, en la colocación de títulos y las Lebad, un verdadero espanto.

Algunos datos de color

. – Los depósitos a plazo fijo en $ crecen el 14,2% anual, no hay vocación de ahorrar en pesos, cuando los bancos ofrecen como máximo el 35% anual. Los depósitos a plazo fijo en $ ajustados por inflación dejarán de crecer, pagan el impuesto cedular del 5% de renta financiera, y el dato de inflación es trucho, los bancos pagan CER más el 1% como mucho. Los depósitos a plazo fijo en dólares caen el 37% anual, todavía siguen saliendo dólares del sistema, el plazo fijo en dólares está en el 1,3% anual. Sin mayores depósitos no habrá préstamos.

¿Las reservas y base monetaria?

. – Con datos al 12 de febrero.

– Reservas: U$S 44.701

– Base Monetaria: $ 1.928.962

– Pasivos Monetarios: $ 1.278.103

– Dólar de equilibrio: $ 71,7

¿Cómo ves a la actividad económica?

. – Seguimos muy preocupados, no arranca. La actividad sigue estancada, no hay ningún incentivo para la inversión. El contexto internacional no ayuda, el Real se está devaluando, Brasil depende mucho de China, le envía el 28% de sus exportaciones. Argentina el 11% de sus exportaciones. En ambos casos habrá que corregir la actividad para abajo.

Al ministro de economía de Brasil se le revoló el mate

. – Dijo que los empleados públicos son unos parásitos, y que el Real estaba tan barato que las empleadas domésticas viajaban a Disney, esto traba toda la aprobación de leyes pro mercado en el congreso.

¿Qué pasa con los granos?

. – Nada mejor que recurrir a la voz de la experiencia, ayer estuve con Bigote.

¿Qué dice?

. – El trigo está amenazado por una eventual suba de retenciones o una intervención de mercado, por eso nos dice que lo mejor es venderse a futuro.

¿Cómo es eso?

. – En primer lugar, el trigo en el disponible está U$S 196 la tonelada o $ 12.000. La idea sería vender el trigo a futuro julio a U$S 207,80, esto implica ganarte un 6,0% en dólares en 5 meses y 12 días, una tasa anualizada del 13,5%.

¿Lo puedo vender en pesos?

. – Vendés el trigo a futuro julio y el dólar a futuro julio a $ 75,43, eso te da un valor de $ 15.675 la tonelada, eso te da una diferencia de 30% respecto del valor hoy, es una tasa increíble porque si la anualizás te da más del 60% anual.

¿Podés hacer algo más?

. – Cuando vendés el trigo a julio en pesos, hacés un cheque garantizado por una Sociedad de Garantía Recíproca y lo vendés en la bolsa, esto te da un valor de $ 13.000 hoy (le cargamos una tasa del 32% anual para el descuento, y un adicional de gastos). Si los $ 13.000 lo traés a dólares oficiales, hay que dividirlo por $ 61,45 y te queda un valor en dólares de U$S 211, un precio mucho más elevado que los U$S 196 que vale en el disponible.

Un genio Bigote

. – Si, pero no olvides que son operaciones en los mercados de futuro y requieren garantías para operar, y ante variaciones adversas debes reponer garantías. Nada que no se pueda realizar.

¿Qué ve con la soja?

. – Lo mismo, es muy probable que cuando llegue mayo no haya los cupos adecuados para entregar mercadería, por ende, ante la necesidad de venta los precios actuales podrían caer considerablemente.

Recomendaciones

. – Varias a saber:

1) Vender soja a futuro a mayo 2020 U$S 229 la tonelada. Podés vender también el dólar futuro a $ 70,70 y te queda un precio de $ 16.190 la tonelada.

2) Vender soja a futuro septiembre a U$S 239 y vender el dólar futuro a septiembre a $ 82,0, esto implica vender a $ 19.600. Si emitís un cheque por dicho monto y lo descontase en bolsa con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca te queda a un valor de $ 15.680. Al dólar oficial de hoy que se ubica en $ 61,45, terminás vendiendo a U$S 255. Mucho más alto que U$S 239.

¿Qué tenés para el maíz?

. – Eso va para el informe privado, te dimos dos buenas recetas para trigo y soja.

Conclusión

. – Hoy será un día tranquilo porque es feriado en Estados Unidos, sin embargo, desde el martes en adelante la volatilidad se adueñará de nuestro mercado. Hay muchas decisiones económicas inconsistentes. El no pago de bonos, la inflación tan baja, el descenso de la tasa de interés de referencia y los dichos del ministro en el congreso no hacen más que generar un clima de desconfianza generalizado.

Ponele un título a la coyuntura

.- Volvió Cristina