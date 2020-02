Salvador Distefano: «El Impuesto Solidario se empezó a sentir»

El gobierno de Alberto Fernández, con tan solo 10 días en ejercicio del poder, envío un proyecto de ley a las cámaras para su aprobación, el cual declaraba la emergencia pública en materia económica, financiera y social, entre otras áreas y solicitaba se le delegara facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo.

Quizás uno de los artículos más controversiales fue aquel que estableció un impuesto del 30% sobre la compra de dólares para ahorro, gastos con tarjeta y compra de servicios y viajes al exterior.

A comienzos de esta semana, el INDEC publicó un informe sobre las estadísticas del turismo internacional, tanto emisivo como receptivo, de nuestro país a diciembre de 2019. Del período analizado (ene 2016 – dic 2019), únicamente dos veces ocurrió que el número de turistas que llegaron a la Argentina superó la cantidad de argentinos que viajaron al exterior. La primera ocurrió durante diciembre 2018, con una diferencia del 5,4%, y la segunda, un año más tarde, en diciembre 2019, con una diferencia superior al 25%.

Durante el último mes del año 2019, se estimaron 304.400 llegadas de turistas no residentes a la Argentina, un crecimiento interanual superior al 3%. Por su parte las salidas al exterior alcanzaron un total de 243.100 argentinos, 60.000 personas menos.

Si bien durante todo el año 2019 el turismo emisivo fue superior al turismo receptivo (casi un 30% arriba), en el gráfico anualizado vemos cómo la curva de los que se van comenzó un recorrido a la baja desde mayo 2018 versus la curva de los que llegan que, desde enero 2016, muestra una continua suba.

No solo la cantidad de salidas al exterior se redujo, sino que el uso de tarjetas de crédito fuera del país también cayó fuertemente. Por efecto del recargo del 30% sobre compras en el exterior, los consumidores se vieron obligados a comportarse con mayor conciencia. Durante el primer mes del 2020, el uso de las tarjetas de crédito en dólares registró una contracción de 13,4%, lo que significó una caída de 45,6% respecto a igual mes del año pasado.

Quizás varias sean las razones que explican estas caídas, pero la causa que prima por excelencia son las restricciones de acceso al mercado cambiario, impuestas por el gobierno entrante, a días de asumir en el poder. Dichas barreras hacen que los consumidores eviten endeudarse en moneda extranjera, ya que, aunque la tengan en su poder, no les será nada fácil reponer, aun teniendo capacidad de ahorro.

Otros indicadores en dólares

Al 31 de enero los depósitos en dólares ascendían a un total de U$S 21.150 millones, un 2,3% menos respecto al mes anterior y un 35,4% por debajo del valor registrado al 31 de enero del 2019.

Los plazos fijos en dólares alcanzaron un total de U$S 5.850 millones, crecimiento mensual del 5% y caída anual del 35%.

Las reservas brutas fueron U$S 44.917 millones, mientras que las reservas reales U$S 12.629 millones, diferencia superior a los U$S 32.000 millones. Desde octubre 2019, las reservas brutas muestran tímidos aumentos consecutivos, aunque todavía estamos muy lejos de aquel máximo en abril de 2019 (U$S 71.663 millones).

Indicadores locales

Recientemente conocida la inflación de enero asciende a 2,3% la variación mensual y a 52,9% la interanual. Dicha variación mensual es similar a la inflación mensual de julio 2019 (2,2%), dejando atrás variaciones exorbitantes del 5,9% como ocurrió en septiembre del año pasado.

Si bien el índice de precios general a nivel nacional es 52,9%, hubo rubros que variaron ampliamente por arriba, como el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas (58,8%) y salud (63,9%). Por debajo quedaron rubros como transporte (48,2%) y educación (47,0%), entre otros.

Durante el primer mes del año 2020, se vendieron 44.717 automóviles 0km, aumento del 110% respecto al mes anterior. De todas formas, interanualmente, las ventas siguen por debajo, con caídas del 25,6% respecto a enero 2019.

Respecto a la venta de autos usados, en enero de este año, se vendieron 153.413 unidades, un crecimiento mensual de 9,2% y una suba anual de 3,2%.

El mercado de las motos 0km, en enero 2020, también mostró una fuerte suba en sus unidades vendidas respecto a diciembre 2019. El aumento alcanza el 60% (26.396 unidades vendidas). Sin embargo, respecto a enero 2019 se posicionan un 37,3% por debajo.

A fin de febrero vamos a conocer las ventas minoristas en supermercados y centros de compra durante diciembre 2019, otros indicadores que sirven como termómetro del consumo privado. El último dato que se conoce, a noviembre 2019, informó que las ventas en supermercados a precios corrientes aumentaron un 51,8%, quedado por debajo de la inflación del período que ascendía a 52,1%. Con respecto a las ventas en centros de compra a precios corrientes, el aumento fue de 58,8%, en este caso sí superando al porcentaje de inflación anual de noviembre 2019.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.