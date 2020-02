UGJ Las Toscas: Jueza denegó prórroga de prisión preventiva para Hanna Farah

Se llevó a cabo en la mañana del martes 11 de febrero, en la oficina de gestión judicial de Las Toscas, la audiencia preliminar al juicio Oral y Público que comenzará en breve, donde el imputado de homicidio calificado, agravado por alevosía, en concurso real, tenencia y uso indebido de arma de guerra, al señor Esteban Hanna Farah, de 30 años de edad, quién el 30 de agosto de 2017, ultimó de dos tiros con una arma nueve milímetro a Leonardo Durando Culacciatti, de 34 años, que en ese momento estaba manteniendo relaciones sexuales con la madre del imputado, en el dormitorio de ella.

La Jueza de la IPP es la Dra. Claudia Graciela Bressan, pero en este caso fue reemplazada por la magistrada, Dra. Norma Noemí Senn; el abogado querellante que representa a la madre de la víctima, Catalina Nélida Culacciatti, es el Dr. Andrés Atilio Ramseyer y el agente público fiscal, que defiende los intereses de la sociedad, es el Dr. Juan Carlos Koguc.

El imputado es Esteban Hanna Farah, de 30 años y lo representa legalmente el afamado penalista Andrés Santos Indalecio Ghio.

Dio apertura a la sesión, la jueza, doctora Norma Noemí Senn, quién luego de pedir la identificación de todas las partes, solicitó al fiscal Koguc que se explaye sobre el motivo de la petición de la audiencia; el funcionario judicial comenzó a relatar todos los hechos sucedidos en la madrugada del 30 de agosto de 2017, en el domicilio de la calle San Martín N° 264 de la localidad de Florencia, cuando Alicia Rouvier estaba en su dormitorio manteniendo relaciones sexuales con Leonardo Durando, ingresa intempestivamente al mismo y en forma muy violenta, Esteban Hanna Farah, con un arma de fuego en la mano, gritando: Un ladrón, un ladrón y efectúa un disparo de fuego al cuerpo de la víctima que se encontraba acostado sobre la señora Alicia; la Víctima grita: ‘Soy Leonardo, soy Leonardo’ y Alicia le grita: hijo es Leonardo, está conmigo, Basta ya; pero Esteban, enceguecido, produce otro disparo al cuerpo de Durando que estaba desnudo, acostado, indefenso, ya herido.

Rápidamente lo visten a la víctima que agonizaba y llaman a la policía y al servicio de emergencia 107, que llegan con urgencia, mientras lo estaban colocando sobre la camilla a la víctima, agonizando y entre sollozos, gritaba «No me dejen Morir, No quiero Morir…».

Lamentablemente al llegar al hospital de la ciudad de Florencia, el herido ya no tenía signos vitales y de nada sirvió la práctica de RCP desesperada que hacían médicos y enfermeros para salvar la vida del herido.

Por ese hecho, el fiscal solicita la pena máxima, que es ‘Prisión Perpetua’, y pide además a la magistrada que preside la sesión, una prórroga de seis meses más, en la prisión preventiva de Hanna Farah, el abogado querellante, doctor Ramseyer, formula su adhesión en un todo con lo expresado por el fiscal, a partir de allí la jueza cede la palabra al defensor del imputado; doctor Andrés Ghio, que después de tomar nota sobre todo lo expresado por Koguc, se refiere a ítems determinante de la acusación, citando leyes y artículos del CPP.

Andres Ghio comienza diciendo, «El fiscal reconoció que mi cliente ingresó al dormitorio gritando, Es un ladrón, es un ladrón, porque al llegar a su casa escuchó que su madre gritaba y en su estado de embriaguez, producto del consumo de estupefaciente y bebidas alcohólicas ingerida hasta ese momento en la casa de un amigo, no supo distinguir que los gritos de la madre, no eran

pedido de auxilio, sino que eran gritos de placer al llevar adelante la relación sexual consentida; además el médico forense, el doctor especialista en psiquiatría, Horacio Goldaráz, es claro en su informe; donde suscribe que podría no haber comprendido la criminalidad de los hechos protagonizados».

«Por eso, señora magistrada, solicitamos para Esteban Hanna Farah, se les otorgue el beneficio de prisión domiciliaria hasta tanto comience el juicio oral y público, para el cual estamos dispuestos a aceptar todos los cargos que corresponde, sin que ello signifique que las partes acusatorias, tengan que solicitar sanciones exageradas, a simple vista, inexistentes».

La audiencia comenzó pasadas las nueve horas y se extendió hasta casi las catorce horas del martes 11 de febrero, habiendo un debate enriquecedor a través de las posturas de dos letrados muy respetados, experimentados y conocedores del derecho penal, como lo son el doctor Andrés Ghio, defensor del imputado y Juan Carlos Koguc, fiscal de la causa.

Finalmente, la jueza Norma Noemí Senn que presidió la audiencia, resolvió NO otorgar la Prórroga solicitada por los acusadores y les recomendó que hay tiempo para hacer el pedido por nota como corresponde.

Gentileza: Antonio Avalos – Las Toscas