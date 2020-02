San Antonio de Obligado: Este miércoles juega el Santo

Gran noche de fútbol en San Antonio de Obligado, ya que este miércoles 12 de febrero, a partir de las 20:30 horas, será el debut del Santo como local en el Torneo Regional Amateur:

EX ALUMNOS VS. RESISTENCIA CENTRAL.

Por otra parte, el pasado fin de semana se disputaron los partidos correspondientes a la Fecha 2 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional 2020. Los resultados registrados en las 4 provincias que integran este segmento de la competencia que organiza el Consejo Federal fueron los siguientes:

Chaco

– Avenida FC 0 – Libertad 3

– Dep. Fontana 0 – Juventud (Charata) 0

– Dep. Municipal 1 – Ex Alumnos 2

– Resistencia Central 4 – Villa Alvear 3

Corrientes

– Victoria 1 – Santa Lucía 0

– Defensores 1 – Cambá Cuá 3

– Dep. Genaro 2 – Puente Seco 2

Misiones

– La Picada 2 – Sporting Club 1

– Timbó 2 – Nacional 0

Formosa

– 8 de Diciembre 2 – Juventud (Clorinda) 2

– Sargento Cabral 0 – Sol de América 1

Este próximo miércoles se desarrollará la Fecha 3 de las Zonas 1 y 2:

– Dep. Fontana vs. Avenida FC

– Libertad (Charata) vs. Sportivo Pampa

– Villa Alvear vs. Falucho

– Ex Alumnos vs. Resistencia Central

Las posiciones actualizadas, de todas las zonas de la Región Litoral Norte, pueden observarse en las siguientes gráficas:



Gentileza: El Preliminar Radio