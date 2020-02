Salvador Distefano: «Dólar picante por Brasil y China»

El crecimiento económico de China caería a una tasa inferior al 5% anual. Esto afecta a la economía de Brasil, el real se devaluó a 4,32 por dólar e impacta en Argentina. Esto, sumado a una baja de materias primas, empuja a una devaluación regional. El vencimiento del AF20 genera incertidumbre.

¿Cómo viene la semana?

. – Complicadísima, Brasil comenzó un proceso de devaluación de su moneda, el real cotiza en 4,32 por dólar.

¿Qué sucedió?

. – Muy simple, la economía de Brasil depende demasiado de las compras de China, el Coronavirus afecta el crecimiento y el comercio de China con el mundo. Se estima que este año crecería menos del 5%, al ser un líder global complica a las economías emergentes que más negocios generan con Asía en general.

¿Qué sucedió con Brasil?

. – En el último mes tuvo el menor saldo positivo de balanza comercial desde el año 2015. En los últimos tiempos las proyecciones de Brasil fallaron, en el año 2019 pensaban crecer más del 2% y tener un superávit de balanza comercial que rondaría los U$S 45.000 millones, el resultado fue un crecimiento del 0,9% y el superávit fue de U$S 38.900 millones. Esto complica las proyecciones para el año 2020, por ello vimos una devaluación en la economía de Brasil que posicionó al real en 4,32 por dólar, cuando el mercado presagiaba que esto no ocurriría.

¿Cómo están de inflación?

. – La tasa de inflación es del 4,2% anual, sin embargo, tienen un índice para actualizar contratos y alquileres que contempla la inflación mayorista, minorista y el costo de la construcción, este se ubica en el 7,8% anual. La tasa de interés de corto plazo se ubica en el 4,25% anual. Brasil sigue mostrando déficit en las cuentas públicas, y en este contexto una mayor devaluación del real no sería nada extraño.

¿Cómo afecta esto a Argentina?

. – En lo que va del año el dólar oficial se devaluó el 1,4%, se ubica en $ 60,77, es el comienzo de un ajuste del tipo de cambio luego de 6 meses en que su valor estuvo congelado en $ 60,00. Si el real se sigue devaluando, el Banco Central estaría obligado a acompañar dicha devaluación para no perder competitividad.

¿Ves una suba del dólar en el mercado local?

. – Inevitablemente, la retracción de crecimiento de China hará que los precios de las materias primas sigan a la baja, sin una devaluación no podremos sostener nuestra competitividad. En este momento estamos mirando a Brasil, Turquía y Rusia, que son los emergentes más ligados a la economía China. Una devaluación de todas estas monedas nos obligaría a una devaluación en la plaza local. Lo mismo le sucedió a Mauricio Macri en el segundo semestre del año 2018.

¿No es el único problema que tiene Alberto Fernández?

. – En su política monetaria, desde que asumió, estuvo obligado a emitir más dinero (ya que no desea bajar el gasto público), y consecuentemente a absorber el excedente vía leliq. Esto lo realizó en el marco de una baja de tasas de interés. El resultado es que el dólar bolsa mostró una suba considerable, y hoy se encuentra en $ 82,50.

¿Cómo estamos con las variables financieras?

. – Muy fácil, te lo detallo al 31 de enero de 2020:

– Reservas: U$S 44.917 millones

– Base monetaria: $ 1.708.871 millones

– Endeudamiento BCRA: $ 1.478.806 millones

– Dólar de equilibrio: $ 71,0

. – Hay demasiado dinero emitido, la demanda de pesos no levanta, y es muy probable que el gobierno deba subir la tasa de interés para captar más fondos, elevar los encajes o bien dejar correr la brecha entre el dólar bolsa y el dólar oficial, otra consecuencia sería que los precios suban a un ritmo más elevado que el esperado.

Mañana se licitan bonos para pagar el vencimiento del día jueves del Bonar 2020.

. – El jueves hay que poner arriba de la mesa unos $ 100.000 millones, todo dependerá de la suerte que corre la colocación de mañana, si el resultado no es el esperado es probable que haya reperfilamiento de estos bonos.

¿Vos qué pensás?

. – El evento de la provincia de Buenos Aires, más el fracaso del canje del bono AF20 de la semana pasada muestran al mercado muy deprimido. El gobierno no desea emitir dinero para honrar el bono AF20, si lo realiza incrementaría la demanda de dólares o mercadería, lo que le generaría un efecto combinado de suba de precios y aumentó del dólar bolsa. Si reperfilar el AF20 entregando un bono en $ a 18 meses, sentaría un mal precedente para la reestructuración de la deuda pública.

Esto es un penal, ¿Qué harán?

. – No estoy en la cabeza de Martín Guzmán, pero todo hace presumir que hará un poquito de cada cosa, sin caer en el reperfilamiento compulsivo. La licitación de hoy será buena, pero no parece que cubra todo el vencimiento del jueves, sin embargo, será menos traumático pagar el AF20 que no pagarlo, ya que estamos en las puertas de la reestructuración global de la deuda. Es mi punto de vista, y me puedo equivocar.

Conclusiones

. – El dólar oficial y el dólar bolsa están llamados a buscar un nuevo punto de equilibrio a la suba, el primero en función del contexto internacional, con China creciendo menos de lo esperado, materias primas cayendo de precio y el impacto de las devaluaciones en los países vecinos y emergentes. En cuanto al dólar bolsa, la mayor emisión en el mercado local impactará sobre la brecha entre el dólar bolsa y el oficial.

. – El dólar blue subirá, pero no superaría el valor del dólar bolsa, ya que es un mercado con gran volumen, producto de filtraciones en el comercio exterior, que hace que el dólar blue tenga oferta que excede a la demanda. La recesión también hace lo suyo en este mercado.

. – La tasa que devengan las posiciones en dólares en el mercado de futuro están a la suba, pagando en promedio algo más del 50% cuando la tasa de leliq está en el 48% anual. Esto habla de una presión compradora en el mercado de futuro.

. – El precio de las materias primas a la baja en el mercado mundial afectan la expectativa de crecimiento local. La soja se ubica en U$S 229 a cosecha, el maíz en U$S 147 y el trigo en U$S 165,50. Solo se gana dinero sembrando maíz, con soja y trigo se pierde dinero. El fin de semana circuló una versión periodística que indicaba que el gobierno quería subir las retenciones de soja al 33%, para bajar la retención al trigo. Si esta información es correcta, deberían realizar un estudio de costos, ya que con los precios a cosecha no hay utilidad alguna en los dos productos, una baja parcial en las retenciones de trigo tampoco alcanza.

. – El mercado de futuros y opciones de las acciones vence el jueves 20 de febrero, esto le pone un techo al índice Merval, por ende, no vemos que las acciones sean noticia esta semana. Nuestro mercado es petrolero y bancario, no hay buenas noticias para ambos sectores.

. – Todos los caminos siguen conduciendo al dólar. No hay claridad en la propuesta de renegociación de la deuda, la estrechez financiera continua, no vemos reactivación económica, los motores de crecimiento que son el campo, Brasil y el mercado interno se encuentran apagados.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.