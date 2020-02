Michlig: “Existe una necesidad urgente de mejorar la situación de la provincia, los municipios y comunas”

Así lo sostuvo el ministro de Gestión Pública de la provincia en declaraciones a medios de comunicación.

Durante la jornada de este lunes, el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig aseguró: “Hemos sido muy claros en las charlas que mantuvimos con los representantes de la oposición respecto del debate que queremos dar de manera conjunta con ambas Cámaras legislativas en función de la premura que tiene el Ejecutivo. Existe una necesidad urgente de mejorar la situación de la provincia y de los municipios y comunas”.

El funcionario provincial afirmó que el tratamiento y aprobación de la ley de Necesidad Pública resulta necesario para avanzar con un “Programa de mejoramiento alimentario provincial que implica un adicional a la Tarjeta Alimentaria de la Nación. Esto significaría destinar alrededor de $200 millones mensuales a la atención del hambre, complementaria a los $500 millones que destina el gobierno nacional”.

“Además, necesitamos de esta ley para avanzar en los programas de mejoramiento de la salud donde actualmente existe un presupuesto prácticamente idéntico al del año pasado. Y en este sentido tenemos previsto mejorar la prestación del servicio de emergencias a través de la incorporación de ambulancias; completar el equipamiento de los hospitales que han sido inaugurados en el último año; mejorar la producción de medicamentos en el Laboratorio Industrial Farmacéutico y mejorar los programas de atención de la salud en los hospitales que tienen partidas muy exiguas, que solo se incrementan de un año a otro alrededor de un 9%”, agregó Michlig.

En el mismo sentido, el ministro señaló que de no aprobarse la ley de Necesidad Pública, “no podremos dar cumplimiento al congelamiento de las tarifas; no podríamos instrumentar el Boleto Educativo Gratuito; no podríamos mejorar el equipamiento de la Policía. Y paralelamente seguiríamos en una agonía financiera que nos hace imposible cumplir con los compromisos con contratistas y proveedores”.

“No es posible el financiamiento de los municipios y comunas si no hay Ley de Necesidad Pública”, aseguró el funcionario. Y concluyó: “Con los fondos con los que hoy cuenta la provincia o atiende la obra pública en curso, o atiende la deuda. No hay ninguna posibilidad que se atiendan las dos cosas. Y si no se atienden ambas, es imposible que las obras tengan continuidad porque se desfinancia el sector . Esa deuda no la generó este gobierno sino la gestión anterior y queda claro que si no se pagó es porque ya existían problemas financieros”.

