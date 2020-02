Salvador Si Stefano: «¿Dólar o pesos ajustados por inflación?»

Por Salvador Di Stefano.

Los ahorros se dolarizan o indexan. En cualquier caso, alejan al emprendedor del crédito a tasas bajas. La mejor alternativa pasa por financiarse en bolsa a tasas entre el 27% y 30% anual. Gran trabajo del Mercado Argentino de Valores. El dólar con precios más altos que los actuales a fin de mes.

¿Hoy comienza el plazo fijo ajustado por inflación precancelable a 30 días?

. – Correcto, una gran opción para el ahorrista.

¿Me ilustrás?

. – La tasa de plazo fijo se ubica en el 32% anual, y te diría en un proceso de baja. El gobierno bajó la tasa de referencia al 48% anual, por ende, los bancos tienen a esa tasa, menos los encajes, el nivel máximo para colocar los depósitos de los ahorristas hasta que se efectivicen en préstamos a empresas o individuos. Esto implica que la tasa que pagarán no será en ningún caso superior al 34% anual. Por eso la tasa denominada Badlar hoy se ubica en el 32,34% anual.

¿Podemos pasar al plazo fijo ajustado por Cer o UVA?

. – Ambas denominaciones son iguales, el Banco Central construye un índice con la inflación minorista, dicho índice va del día 15 al día 15 del mes subsiguiente. Cuando se anunció la inflación de diciembre, se fijó el índice diario entre el 15 de enero y 15 de febrero, cuando se anuncie la inflación de enero, se fijarán los índices diarios entre el 15 de febrero y 15 de marzo.

Si hago un plazo fijo hoy, ¿qué rendimiento ajustado por inflación tengo? Sería un plazo fijo que vence el 4 de marzo.

. – En primer lugar, un plazo fijo ajustado por inflación, CER o UVA hoy te paga una renta del 0,2% anual, no es nada, por que el atractivo es que ajusta por inflación. Entre el día de hoy y el 15 de febrero el plazo fijo ajusta el 1,65%, este resultado lo obtenemos de tomar el índice al día 15 de febrero versus el índice al 3 de febrero, lo que desconocemos es cuánto rendiría entre el 16 de febrero y el 4 de marzo, que serían un total de 18 días para completar el total de 30 días. En dicho caso, si la inflación de enero sería el 3%, el índice ajustaría el 1,8%, por ende, estaríamos recibiendo un ajuste superior al 3% anual, que proyectado anualmente es mucho más elevado que la tasa Badlar que te paga el 32% anual.

¿Entonces?

. – Los ahorristas se pasarían masivamente al plazo fijo que ajusta por UVA, ya que la rentabilidad sería mucho mayor que la tasa nominal que ofrece el Banco Central.

¿Por qué hace esto el Banco Central?

. – Tiene una actitud dual, por un lado, lleva la tasa de interés nominal a niveles inferiores a la inflación proyectada, la tasa Badlar está en el 32,34% anual, y la inflación proyectada se ubica entre el 40% y 45% anual. Por otro lado, impulsa los plazos fijos ajustados por inflación cuyo rendimiento es superior a los plazos fijos a tasa nominal.

¿La idea sería ir a un sistema financiero que sea indexado?

. – Es probable, si los bancos toman muchos depósitos ajustados por inflación, comenzarán a ofrecer créditos que ajusten por inflación. La regla número uno de todo banquero es estar calzado. Compro dinero ajustado por inflación y presto en igual modalidad. Lo que quedaría claro es que los créditos no serán a tasas atractivas, tendremos financiamiento a tasas que seguirán siendo elevadas.

Al menos habrá financiamiento

. – El financiamiento es escaso, y seguirá siendo escaso. Los bancos están viendo cómo aumenta la morosidad, ello los obliga a realizar previsiones que impactan sobre el capital de los bancos, y como existe una relación que no se puede modificar entre el capital de los bancos y los créditos otorgados, la capacidad prestable de los bancos está cayendo a pasos agigantados. Lo que veremos es un menor stock de crédito a tasas más elevadas, ya que baja la cantidad de prestamos a otorgar, pero los gastos de estructura son difíciles de arbitrar a la baja en forma inmediata.

Si ello ocurre, ¿tardaremos en salir de la recesión?

. – Te aviso que estamos tardando, y lo más probable es que el gobierno siga en la línea de la ortodoxia, subió impuestos a los bienes personales y retenciones, ajustará por debajo de la inflación a los salarios de los jubilados. Esto le permitiría tener el superávit fiscal necesario para renegociar la deuda.

Hoy se realiza el canje del bono dual AF20

. – Será un éxito, el 80% está en manos de inversores institucionales o extranjeros y una parte menor en el sector público. Es un canje voluntario, lo hace el que quiere, hay 4 bonos para elegir, y se extiende el plazo 18 meses, desde nuestro punto de vista el mejor bono es el que ajusta por inflación.

¿Vos harías el canje?

. – Si, lo haría porque el gobierno está pagando la deuda en pesos, y me parece que a 18 meses vista la inflación le ganaría la carrera al dólar oficial.

¿Cómo ves a las acciones?

.- Es la historia de todos los meses pares, el jueves 20 vence el mercado de futuros y opciones, a mediados de diciembre que fue el vencimiento último del mercado de futuros y opciones, el índice Merval se ubicaba en torno de los 39.000 puntos, hoy a solo 14 ruedas del vencimiento está en 40.307 puntos, es muy probable que los ejercicios estén cargado de acciones, y la oferta para el jueves 20 de febrero sea tan elevada, que es probable que el índice Merval no se pueda escapar a la suba.

¿Qué hacemos?

. – Revisar las carteras, y estar preparados para una toma de ganancias. Cada uno sabe si tiene que despreciar o no la toma de utilidades, el mercado de acciones podría tener una tendencia más alcista pasado el 20 de febrero, como inmediatamente a esa fecha llegan los feriados de carnaval y este mes tiene 29 días, te diría que la suba del Merval queda relegada para el mes de marzo.

¿Qué sucede con el coronavirus?

. – Es el cisne negro que impacta en todas las materias primas, vemos precios muy bajos para la soja que este viernes terminó a U$S 229,60 a mayo de 2020, con este precio el agricultor pierde dinero. El trigo en U$S 165,50 a diciembre de 2020 le deja un margen negativo al agricultor. El maíz abril 2020 vale U$S 148,1 y en este precio gana dinero, sin embargo, el maíz tardío (que se cosecha en julio) vale U$S 139,10 y la rentabilidad es más ajustada.

¿Cómo están los ánimos en el campo?

. – Muy malos, los especialistas en clima están alertando una sequía para Argentina para fines del año 2020 y comienzos del 2021, esto no es una buena noticia. Los resultados son magros con los precios actuales, y si las cantidades disminuyen estamos en un coctel explosivo para el sector.

¿Qué sucede con la ganadería?

. – El año pasado tuvo exportaciones muy elevadas, y un 75% con destino a China. El consumo de carne está disminuyendo por la epidemia que se desató, y esto hace que la esperada recuperación en precios de febrero y marzo haya desaparecido por el momento. En marzo viene una gran zafra de terneros, y probablemente los precios sean ofrecidos. Con una seca probable por delante, abundancia de terneros en marzo, y menor demanda de la exportación, no parece que los precios sean buenos para el productor, serán un alivio para el consumidor, lo que puede generar una suba en el consumo de carne en el mercado interno.

¿Esto puede afectar el precio de la carne porcina y aviar?

. – La carne bovina es la que marca el camino, el resto son sustitutos, con lo cual no hay que descartar precios tranquilos.

Conclusión

. – Estamos sin reactivación a la vista. Una economía con muchos impagos, sin gran cantidad de financiamiento, la baja de tasas solo llega a los más preparados, que son los que se financian vía el mercado de capitales, cambio de cheques avalados por una Sociedad de Garantía Recíproca a tasas del 27% al 30% anual, pagarés a tasas similares y caución bursátil que es con garantía de títulos públicos. Esta tasa es muy baja si esperamos una inflación entre el 40% y 45% anual.

. – Los sucesivos canjes de bonos en pesos que realiza el gobierno nacional nos permitirán ir construyendo una curva de tasas en pesos, que nos permitirá ser más predecibles a futuro. Creemos que el canje del bono AF20 será un éxito.

. – El gobierno cuida celosamente el superávit fiscal, y anunció que hará el ajuste del gasto previsional para poder tener equilibrio fiscal. Por otro lado, el congreso empoderó al poder ejecutivo aprobando una ley para que renegocie la deuda pública. En el año 2002 este mismo congreso aplaudía el default, y hoy le da herramientas al poder ejecutivo para que pague la deuda, no es un tema menor.

. – Las rentabilidades empresariales siguen siendo muy malas. Los precios de las materias primas están a la baja, y esto no alienta una recuperación económica. Para que ello ocurra necesitaríamos precios de las materias primas un 20% más elevados. Con el precio del petróleo y el gas vaca muerta sigue de velorio.

. – Enero pasó en cámara lenta, parecía que tenía más de 30 días, no esperes algo muy distinto de febrero, que tiene 29 días, pero será de transito lento y ventas tranquilas. En materia financiera, la renta en pesos hay que atarla a instrumentos que ajusten por inflación. El dólar bolsa seguirá con tendencia alcista con la mira puesta en llegar a la zona de $ 87/$ 90 para fin de mes. Bonos en dólares seguirán en la incertidumbre de la renegociación. Las acciones se toman un descanso hasta marzo. La gran incógnita es qué hará Axel Kicillof en los próximos días con el tema deuda, no me parece que el gobierno rife la gira por Europa y no pague el vencimiento del bono.