Agencia PAMI Villa Ocampo colapsada

Desde hace meses la agencia PAMI Villa Ocampo está siendo atendida solo por un personal administrativo que colapsa a cada hora. Unos 45 jubilados o familiares diariamente se agolpan para ser atendidos por quién solo tiene responsabilidades administrativas.

PAMI Villa Ocampo con algo más de 8.000 beneficiarios ostenta el peor de sus momentos. Sin autoridades competente y sin auditor la gente espera en el piso, sin respuestas y viendo que la vida se le va ante una burocracia que no parece importarle la salud de nadie.

Quien se desempeñaba como médico auditor, el Dr. Ruscitti, estaba con contratos de 6 meses renovables y en negro: quien tenía la responsabilidad de auditar y verificar contratos y prestación de altísimo costo, tratamientos oncológicos y cirugías, no tenía respaldo institucional y era pagado con un haber informal e inestable. El médico, ante su vergonzosa situación decidió retirarse y dejar el cargo en los últimos meses del año 2019.

Los Centros de Jubilados Del Norte reclamaron urgente nombramientos conforme a lograr una digna atención a jubilados de la zona y la restitución del cargo al Dr. Ruscitti con nombramiento incluido.

La Agencia PAMI Villa Ocampo tiene un solo personal administrativo, no hay baños, no hay sillas, los abuelos sentados en el suelo, no tienen agua, solo reciben el apoyo del Centro de Jubilados de Villa Ocampo, institución que se encuentra a pocos metros.

Una situación muy preocupante, ya que de seguir así, podría colapsar y terminar cerrando la única agencia del norte del departamento de Santa Fe.