Reconquista: «A Electroluz la provincia le debe bastante más de $100 millones»

Jorge Faccioli, uno de los dueños de Electroluz, dejó trascender su malestar con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe por la deuda que mantiene con la UTE(Unión Transitoria de Empresas de Electroluz y JCR) que está terminando de ejecutar la nueva planta potabilizadora en Reconquista y el acueducto que permitirá llegar con agua sana a varias localidades de la zona.

Ya hay «bastante más de 100 millones de pesos de deuda vencida y exigible y serán 500 millones cuando se terminen los trabajos. Eso pone en jaque a las empresas. La situación es desesperante. Me siento molesto porque hay más de mil personas que dependen de todo esto y la verdad es que esto no se puede mantener de esta manera», expresó el empresario reconquistense, aclarando que ya se lo hicieron saber al nuevo ministro de la Producción Daniel Costamagna “y creo que lo ha entendido. Esperemos que haya respuesta pronto».

Para Faccioli, no están obligados a seguir trabajando sin cobrar, pero hacen las reparaciones «de puros gauchos» que son, porque además son una empresa local y no extorsionarían ni con el agua ni con energía, que ellos siempre cumplen, que «en 60 años no dejamos una obra sin hacer, nunca un juicio ni una multa». No entiende por qué » nos castigan no pagándonos» siendo que «hay más de 1000 personas que dependen de esto».

En cuanto a la nueva gestión provincial que encabeza Omar Perotti, Faccioli dijo que aún no hay más comunicación que la visita del ministro de la Producción.

ACUEDUCTO

Sobre el Acueducto para llegar con agua a varias localidades de la zona que aún esperan, Faccioli señaló que faltan obras complementarias que no están ni adjudicadas ni licitadas y que con lo contratado a la UTE (Unión Transitoria de Empresas de Electroluz y JCR), cuando terminen de certificar los trabajos, la deuda sumará 500 millones de pesos. «Hace 6 meses que la provincia no nos paga y eso pone en jaque fuentes de trabajo para mil personas», remarcó.

Gentileza: Gustavo Raffín