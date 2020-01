Comienza la ilusión para Ex Alumnos de San Antonio de Obligado

El próximo fin de semana iniciará el camino para 189 equipos cuyo principal objetivo será alcanzar uno de los 4 ascensos al Torneo Federal A 2020/21, cuando comience a disputarse la primera fase del Torneo Regional Federal Amateur 2020.

El certamen nacional, organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino, implicará la participación de equipos de las 23 provincias de nuestro país, incluyendo campeones y subcampeones de las diferentes ligas amateurs que las componen, más algunas instituciones que han recibido licencias deportivas para poder ser parte de esta competencia.

La Región Litoral Norte aglutina a equipos de las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Ex Alumnos, tras haber obtenido la aprobación del Consejo Federal, fue incorporado dentro del listado de equipos chaqueños y asignado a la Zona 2 de la competencia junto a Resistencia Central y Villa Alvear, ambos de la capital provincial, Deportivo Municipal de La Leonesa y Falucho de General San Martín.

Con el objetivo de que la Fase de Grupos culmine al unísono en toda la Región, el Consejo Federal estableció el desarrollo de fechas entre semana en las zonas compuestas por 5 equipos, por lo que el calendario para Ex Alumnos será comprimido y exigente a la vez.

El debut de Ex Alumnos en el Torneo Regional está previsto para la Segunda Fecha de la competencia y significará un viaje a la ciudad de La Leonesa, distante a poco más de 190 kilómetros de San Antonio de Obligado, para medir fuerzas con el Deportivo Municipal.

FIXTURE

Fecha 2: Deportivo Municipal vs. Ex Alumnos (08/02/20)

Fecha 3: Ex Alumnos vs. Resistencia Central (12/02/20)

Fecha 4: Falucho vs. Ex Alumnos (15/02/20)

Fecha 5: Ex Alumnos vs. Villa Alvear (19/02/20)

Fecha 7: Ex Alumnos vs. Deportivo Municipal (29/02/20)

Fecha 8: Resistencia Central vs. Ex Alumnos (04/03/20)

Fecha 9: Ex Alumnos vs. Falucho (08/03/20)

Fecha 10: Villa Alvear vs. Ex Alumnos (15/03/20)

Gentileza: El Preliminar Radio