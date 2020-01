Día Internacional de la Protección de Datos Personales: 4 mitos y verdades sobre la privacidad

El 28 de enero se celebra en todo el mundo esta fecha, para concientizar a usuarios y empresas sobre el uso responsable de los datos y promover las mejores prácticas de privacidad y protección de la información.

– ¿Es verdad que los datos de los usuarios corren peligro?

– ¿Cómo pueden asegurar las empresas que no lleguen a manos equivocadas?

Para 2035 la humanidad producirá 2,100 zettabytes (miles de millones de terabytes) de datos anuales y gran parte de ellos son provistos por los mismos usuarios e ingresados a diversas plataformas: números de tarjeta de crédito, identificación personal, hasta talle de calzado y preferencias personales. Estos datos son utilizados por empresas para mejorar sus ofertas, ya sean de ecommerce o servicios. ¿Qué efecto puede tener esta circulación masiva de datos cuyo destino a veces se desconoce? Cada 28 de enero se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, una iniciativa nacida en 1981, cuando el Consejo de Europa aprobó la convención para la protección de los individuos con respecto al procesamiento automático de datos personales.

Mientras los últimos años escándalos de obtención y uso ilegal de datos como los de Cambridge Analytica llegaron a las tapas de los diarios, 2018 quedará marcado por ser el año en el que entró en vigencia el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea y todo indica que podemos movernos hacia una ley de privacidad global. ¿Es verdad que los datos de los usuarios corren peligro? “Los que trabajamos todos los días con inteligencia de datos debemos cumplimentar una serie de normas, sobre todo en lo que tiene que ver con las certificaciones. Realmente sería una ficción si esto se puede hacer por fuera de marcos estrictos como los de Google, y es una tranquilidad que queremos transmitir a consumidores y clientes”, explica Alejandro Cañarte, Director de Ventas de Ábaco, consultora de inteligencia digital e innovación basada en datos.

A continuación, algunos mitos y verdades sobre el uso de datos por las empresas, explicado según especialistas de la industria:

1- No todos los datos son lo mismo- VERDADERO

Hay datos derivados del comportamiento online como geolocalización, búsquedas online, videos que se reproducen, y sitios web visitados. En estos casos la información es captada por Google para mejorar los resultados de navegación y ayudan a que el marketing digital sea más preciso. La captura y activación de datos es una herramienta vital y positiva para las empresas, que podrán llegar de forma más acertada a su público, y también para los consumidores: “nadie querrá ver un anuncio invitando a asociarse a un club de fútbol determinado, cuando en realidad se hincha por el rival histórico”, ejemplifica Cañarte. En la vereda opuesta, los datos personales sensibles como nombres, teléfonos, y números de identificación personal como documentos se encuentran resguardados por certificaciones bien estrictas. “Ni siquiera se podría intuir la identidad de las personas porque la información está agregada, figurando en grupos con volúmenes mínimos de individuos, y se vuelve completamente ilegible gracias a un algoritmo que desordena sus componentes. Así, cualquier persona que no disponga de las claves correctas, no podrá acceder a la información que contiene, que permanece encriptada.” detalla Paul Fervoy, Vicepresidente de Cámara de Tecnologías de Comunicación de Costa Rica y socio en Ábaco.

2- Las empresas de marketing digital tienen acceso a esos datos personales- FALSO

“En nuestro caso particular, cuando trabajamos la privacidad de datos en el ámbito de marketing digital, las herramientas que usamos ya cumplimentaron las normativas internacionales, incluyendo el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, RGPD. Google analytics y las conexiones con las plataformas de anuncios como Google ads o Display DV 360, ya cuentan con las normas a aplicar para atenerse a la normativa más rigurosa que es la de la UE.” declara Hebert Hernández, CEO de Ábaco.

3- No hay legislación en América Latina – FALSO

Existen iniciativas tímidas, sobre todo si las comparamos con marcos regulatorios robustos como el europeo. En la región hay un largo camino por recorrer. “Es el rol de las cámaras cuidar y velar por los intereses de sus socios integrantes, y se está haciendo un trabajo muy interesante en relación a esfuerzos cooperativos.” señala Fervoy.

4- En fechas de alto tráfico como los e-commerce day el consumidor toma más conciencia – FALSO

Fechas fuertes en e-commerce pueden parecer a simple vista buenas para concientizar, pero en la práctica el apuro o interés de los consumidores por el descuento puede hacer que pierdan de vista la letra chica, que puede generar más de un dolor de cabeza. Este tipo de eventos son una buena oportunidad para que cámaras y agrupaciones tomen medidas de fiscalización y control y, en ese marco, puedan concientizar y ‘educar’ al consumidor.

Google sigue siendo referencia para las búsquedas, con 3,5 millones de búsquedas por minuto; en el mismo tiempo que se descargan 342.000 apps y se envían 156 millones de correos electrónicos. Datos sobran, el desafío que sigue es el compromiso de empresas y anunciantes de capturarlos, pero, por sobre todo, entregar análisis relevantes que mejoren el día a día de los usuarios.

Bárbara Keilty

