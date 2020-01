Corgniali: “El avance del norte no parecería ser una prioridad para Perotti”

Así lo manifestó la Diputada provincial y realizó una valoración comparando el Plan del Norte. Plan que llevó a cabo una inversión histórica en el norte santafesino.

Hace cuatro años se presentaba en Vera el Plan del Norte, el entonces Gobernador de la provincia Miguel Lifschitz dejaba a cargo de sus ministros, responsables zonales y al coordinador del Plan del Norte, Sergio Rojas la realización de diferentes foros en todo el norte para que la ciudadanía decida cuáles serían los primeros proyectos llevados adelante por el naciente plan.

De esta manera fueron seleccionados 130 proyectos, de los cuales 126 dependería del gobierno provincial, y los otros serían de la órbita nacional, que al 10 de diciembre de 2019 significaba más del 90% de grado de avance. El 12 de enero de 2016 comenzaba el plan que transformaría el norte en tres líneas estratégicas: Integración

territorial, Arraigo regional, Economía para el desarrollo.

Sin embargo, a cumplirse un mes del gobierno de Omar Perotti, aún sigue siendo una gran incógnita cómo llevará adelante las diez propuestas que anunciaba en su campaña como el eje de su gobierno.

De esas propuestas, la octava es la creación de la Agencia santafesina de inversión y desarrollo y dentro de ella la de crear un fondo de recuperación y de reparación histórica para todo el norte provincial.

La Diputada María Laura Corgniali manifestó: “Considero más que preocupante la falta de precisiones sobre este fondo de recuperación y de reparación histórica, ya que nuestro norte no es el mismo y no puede ni debe detenerse”. -asimismo la diputada enfatizó: “El Plan del Norte no sólo significó obras de gran impacto como escuelas y jardines de infantes, hospitales, acueductos, redes domiciliarias de agua, viviendas, rutas, y accesos, como el acceso a La Sarita; sino que también este Plan acompañó a pequeños productores y emprendedores, el Mercado Regional y la creación de bienes culturales, conferencias regionales, capacitaciones, y el arte en festivales”.

Queda mucho por trabajar por el Norte Santafesino, es por ello que la legisladora afirmó: “trabajaremos para que el proyecto de Ley del Plan del Norte sea una realidad, para que nuestro norte no se detenga y continúe creando oportunidades con base en la igualdad. Pero además, fortaleciendo el arraigo de nuestros parajes, pueblos y ciudades”.

“Una innovación de la gestión pública que no debe encontrarse afectada por mezquindades políticas, ni improvisaciones, los nortesantafesinos nos merecemos continuar creciendo achicando la brecha entre el norte y el sur”, cerró la diputada.