Consejos de la Defensoría del Pueblo para viajar seguros en auto

En épocas de vacaciones, cuando muchas familias salen a las rutas con sus vehículos, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe recuerda un conjunto de recomendaciones para realizar un viaje seguro en el auto.

“Nuestra institución procura desde hace muchos años llevar adelante una tarea de concientización respecto de la seguridad vial, para reducir la siniestralidad. Es necesario para ello que todos nos comprometamos a cumplir con las normas y, además, a controlar que todos los elementos de los vehículos estén en buen estado, para evitar cualquier tipo de contratiempo”, señaló Raúl Lamberto, defensor del Pueblo de la provincia.

Las recomendaciones a considerar son:

Antes de salir

* Verificar que los dispositivos de seguridad estén en condiciones: cinturón de seguridad, frenos, apoya cabezas, paragolpes, bocina, guardabarros y neumáticos.

* Evitar elementos sueltos dentro del habitáculo del vehículo. El equipaje pesado debe ir en el baúl.

* Llevar el equipamiento de seguridad obligatorio: matafuegos y juego de balizas triangular. También es recomendable tener criquet, rueda de auxilio, llave cruz, chaleco reflectivo, botiquín y cuarta de remolque.

* Tener la documentación exigible según ley de tránsito 24.449: licencia de conducir en vigencia, DNI, cédula de identificación del automotor (tarjeta verde) o tarjeta azul si el conductor no es el titular, póliza de seguro y Revisión Técnica Obligatoria al día. Para autos con GNC, también la autorización para utilizar ese tipo de combustible.

Durante el viaje

* Todos los integrantes del vehículo deben llevar puestos su cinturón de seguridad.

* Los niños deben viajar siempre atrás y con las butacas especiales.

* Trasladar la cantidad de pasajeros acorde a las plazas disponibles.

* No consumir alcohol, ni sustancias que alteren la atención.

* Evitar la fatiga al manejar, realizando paradas periódicas.

* No fumar mientras se conduce, ni utilizar teléfono celular.

* Conducir con luces bajas encendidas.

* En caso de niebla, encender las luces bajas y las antinieblas, reducir la velocidad en forma paulatina y aumentar la distancia con el vehículo de adelante. No encender balizas.

* Respetar las velocidades máximas establecidas.

* Mantener una suficiente distancia de frenado con el vehículo que marcha adelante.

* Observar espejos retrovisores y anunciar maniobras con luz de giro.

* Manejar con precaución. No realizar maniobras riesgosas.

* Respetar las señales de tránsito.

Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe