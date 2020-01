Salvador Distefano: «Granos, vacas y bonos»

Difícil escenario para la agricultura, prometedor para la ganadería y buenas chances para el mercado financiero. Argentina muy cerca de una amigable reestructuración de la deuda, se recreó el mercado de bonos en pesos y comienzan a subir bonos en dólares. Acciones en la gatera.

¿Cómo viene la semana?

. – Muy bien, pero no para engolosinarse. Hay muchas cosas que comienzan a clarificarse, y otras que tardarán un tiempo en ser realidad.

¿Por ejemplo?

. – Daría la impresión que los títulos públicos argentinos constituyeron un piso y comienzan un camino de recuperación. Los valores de 35% o 40% de paridad quedarán en el olvido. Sin embargo, volver a los valores previos a las Paso tomará un tiempo.

¿Qué los impulsan?

. – El gobierno tuvo la inteligencia de seguir pagando la deuda pública. Más aún, aseguró que no va a reperfilar los vencimientos de los bonos en moneda nacional. Esto le permitió al mercado comenzar a visualizar una curva de rendimiento en pesos que luce atractiva para los bonos.

¿Por ejemplo?

. – La inflación este año rondaría a 12 meses entre el 40% y 45% aproximadamente. Debajo de la inflación se ubican las tasas que pagan los plazos fijos, la caución bursátil y la inversión en cheque de pago diferido. Por encima de la tasa del 45% están los bonos en pesos a plazos más elevados. Esto marca una curva de rendimiento sumamente atractiva para tomar riesgos en este mercado.

¿Qué bonos en pesos ves atractivos?

. – El PR13 es un bono que ajusta por inflación, paga una baja renta y liquida amortización y renta en forma mensual. Por ejemplo, si congelamos a hoy todas las variables, es un bono que podés invertir $ 468.500 y cobran una amortización y renta de $ 14.000 hasta marzo del año 2024.

¿Otro bono?

. – El PR15 es un bono que tiene un valor de paridad de $ 145,61, y en el mercado vale $ 115,50. El bono paga renta trimestral tasa Baldar (tasa de plazo fijo de más de un millón de pesos). Es como tener un plazo fijo a 90 días, que en cada vencimiento te paga renta y te devuelve capital. Este bono rinde el 127% anual, cuando la tasa de plazo fijo badlar está en el 38% anual. Para aquellos que les gusta la inversión en pesos es muy buena oportunidad. En un año recuperás la inversión, y quedás bien posicionado para lo que resta del título, que termina venciendo en octubre del año 2022.

¿En dólares?

. – Es un poquito más complejo, porque no sabemos cómo se realizará la reestructuración de la deuda pública, pero lo abordamos en el informe anterior holgadamente.

Conclusiones

. – El dólar está congelado y los mercados de futuros descuentan una fuerte baja de tasas. El dólar, al mes de junio de 2020, está en el mercado de futuro en $ 70,15 y descuenta una tasa del 37% anual. Los bonos tienen recorrido para seguir subiendo dado que el Banco Central está bajando la tasa de interés. Los bonos en dólares muy firmes ante una posible reestructuración amigable. El índice Merval en un recorrido lateral, pero los mercados mundiales están muy alcistas, y el probable acuerdo entre Estados Unidos y China es una noticia inmejorable para el mundo emergente. Se revalúa el Yuan Chino, e ingresa más dinero a América Latina, los productos chinos son más caros, y los nuestros más económicos para venderles a China.

Vamos a la agricultura

. – Lo más relevante es la suba del maíz, que con un precio a futuro en U$S 145,50 mejora su rendimiento en zona núcleo con un rinde por hectárea estimado en 95 quintales y con un alquiler de 16 quintales de soja, deja una utilidad de U$S 49,0 por hectárea versus un cultivo de soja que, bajo similares parámetros y con un rinde de 40 quintales deja una rentabilidad de U$S 2,0 por hectárea.

Se equivocaron los que apostaron por la soja

. – En principio hubo buena parte del campo argentino que prefirió sembrar soja por los menores costos, todavía la película no terminó y hoy estamos con valores que mejoran los números del maíz.

¿Cómo ves al trigo para el año que viene?

. – Muy mal, con los precios futuros de trigo de U$S 169 la tonelada, la siembra en zona núcleo con un rinde 4 toneladas por hectárea y un alquiler de 8 quintales perdés U$S 25 por hectárea. Esto lo podés complementar con soja de segunda, con los precios actuales de la soja, un rinde de 22 quintales y un alquiler de 8 quintales perdés U$S 35 por hectárea.

Conclusiones

.- En la actual coyuntura tenés buenos precios para vender el trigo que terminás de cosechar el mes pasado, por ejemplo la posición julio 2020 está en U$S 203,50. Sin embargo de cara al futuro no lo vemos como un buen negocio, por ende caerá la producción y seguramente en Argentina el precio arbitrará a la suba, lo que le generaría un problema al gobierno, porque menos producción y precios más altos en el mercado interno es un problema. Estos son los efectos nocivos de poner tantas retenciones. Algo parecido sucede en la soja, a los precios actuales la soja no deja rentabilidad, si el gobierno tiene suerte y los precios suben podrá recaudar más en concepto de retenciones, pero si nos tenemos que conformar con un precio de soja en torno de los U$S 230/U$S 240 la tonelada la producción caerá en el año 2021. El maíz viene con muy buenos precios que el productor debería asegurar. Por otro lado, los productores deberían ir cerrando un precio futuro del dólar, ya que todo hace pensar que el actual gobierno va a congelar el tipo de cambio o subirá muy poco. A todo esto, tenés que sumarle que en el mercado granario hay muchos quebrantos por las empresas que no respetaron sus contratos pagando la mercadería entregada, esto genera destrucción de capital cuyos resultados se verán en las producciones futuras.

¿Qué pasó con la ganadería en el 2019?

. – La faena fue de 13,9 millones de animales, no aumentamos el peso de faena y las hembras representaron el 48,5% del total. Claramente estamos en un escenario de liquidación y el rodeo comenzaría a disminuir. Estamos faenando el equivalente al 96% de los terneros nacidos, esto implica que vamos a una caída del stock, si a esto le sumamos menos hembras los nacimientos irán disminuyendo y los destetes de marzo del año 2021 serán muy bajos.

¿Subirá el precio de la carne?

. – Por supuesto que sí, en marzo los chinos volverían a comprar en los mercados mundiales. Argentina tendrá un recorte de stock, sin inversión a futuro los problemas para abastecer al mercado interno aparecerán. Terminamos el año 2019 con un consumo 10% inferior al año 2018. Si inyectamos dinero a la demanda, y no generamos políticas que aumenten el stock, es irremediable la suba de precios a futuro.

Conclusiones

. – La zafra de terneros de marzo de 2020 será muy buena, pero no opinamos lo mismo de lo que vendría para el año 2021. La demanda internacional crece, el stock baja, y no vemos aumento en el peso de faena. Un productor sin crédito, y con balances que no puede ajustar por inflación, no invita a realizar animales pesados. Por otro lado, el feed lot tiene un número horrible por la fuerte suba del precio del maíz. Si a todo esto le agregamos un dólar estancado, estamos en problemas.

Bueno, me dejás estresado, espero el informe del miércoles

. – Vas a tener informes, pero tomaré vacaciones, vuelvo a escribir el lunes 27 de enero, me reemplazarán Marianela De Emilio, Mónica Ortolani, Carmelo Sefora y Julieta Colella. El equipo a pleno para seguir en el camino. Volvemos pronto, vacaciones en familia y esperamos retornar mejor enfocados.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.