Salvador Distefano: «Llegan préstamos a tasas bajas y los mercados suben»

El gobierno está trabajando para que la tasa en pesos tenga una importante baja, y se recupere una curva de tasa en pesos razonable. Los indicios de una propuesta amigable para reestructurar la deuda hacen subir los bonos en dólares. Las acciones deberían tener un recorrido muy alcista.

¿Cómo ves al mundo?

. – Muy bien, te paso a detallar algunos eventos importantes para Argentina:

1. El día 15 de enero se firma la fase uno del acuerdo entre Estados Unidos y China, esto despejará incertidumbre en los mercados globales.

2. China podría tener una menor volatilidad en su moneda, la relación Yuan Dólar se quedaría en torno de $ 7,00.

3. Brasil llevaría adelante en el año 2020 privatizaciones y reformas del Estado que le permitirían crecer el 2,0%. Para el año 2021 se espera un crecimiento del 2,5%.

4. Los índices de precios de materias primas para el año 2020 se muestran estables, aventuran una baja del petróleo del 1,5% y 0,1% para el resto de las materias primas. Para el año 2021 subirían el 0,7% y 1,4% respectivamente.

5. No se avizora una suba importante en la tasa de interés.

Este escenario es una brisa de cola.

. – Este escenario podría impulsar a que muchos inversores vuelvan a traer fondos al mundo emergente. Las privatizaciones de Brasil son muy atractivas y traerían dinero a la región. Evidentemente Alberto Fernández comienza con el pie derecho, la guerra comercial pasa a modo tregua, Brasil comienza a crecer, se deja de devaluar el yuan, comienzan a llegar inversiones al mundo emergente y la tasa sigue baja. Mauricio Macri entre los años 2018 y 2019 atravesó el momento de mayor conflicto en la guerra comercial, no creció Brasil, se devaluó el yuan y se fueron capitales de América Latina.

Podríamos decir que lo peor ya pasó.

. – No quisiera afirmarlo, pero podríamos decir que el contexto internacional será más favorable en la actual coyuntura.

¿Cómo ves a Argentina?

. – El gobierno está llevando más certidumbre al escenario financiero, vamos a una renegociación amigable de la deuda, y eso se nota con las cotizaciones de los bonos y acciones en los últimos 50 días. Hay una baja muy fuerte en la tasa de interés en pesos y podría volver el crédito a tasas menores al 40% anual.

¿Cómo es eso?

. – El gobierno apuesta a que la inflación ira desacelerando ante la posibilidad de un éxito rotundo con el control de precios que lleva adelante, disfrazado del programa de precios cuidados.

¿Sirve para algo el control de precios?

. – Voy a copiar textualmente lo que dice el Banco Mundial sobre los controles de precios. “Controles de precios: Buenas intenciones, malos resultados”. Los controles de precios son una herramienta ampliamente utilizada en los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Si bien en ocasiones se emplean como instrumentos de la política social, los controles de precios pueden disminuir la inversión y el crecimiento, empeora los resultados referidos a la pobreza, llevar a los países a generar una alta carga fiscal y complicar la aplicación eficaz de la política monetaria. El reemplazo de estos controles por redes de seguridad social mejor orientadas y más extensas, reformas que alienten la competencia y un entorno regulatorio solido puede resultar favorable para los pobres y el crecimiento.

Es la antítesis de lo que hace este gobierno.

. – Venimos diciendo desde hace tiempo que para combatir la pobreza tenés que bajar la inflación, para que caiga la inflación tiene que haber más oferta de productos, para que haya más oferta de productos debemos tener más inversión, la mayor inversión tendrá como correlato más crecimiento, mejora en los ingresos fiscales, equilibrio fiscal, menos endeudamiento o emisión de dinero, y esto retroalimenta la menor inflación y más crecimiento.

Pero el gobierno saldrá al mercado con créditos a tasas inferiores al 40% anual.

. – El BCRA les permitiría a los bancos que otorguen estos créditos que los utilicen para realizar encajes, de esta forma realiza una baja encubierta de encajes que le mejora el costo de tasa de interés, y permite dar créditos preferenciales para las PYMES debajo del 40% anual.

También se mete con las leliq.

. – El BCRA, mirando la estrategia global, pretende reducir el stock de leliq, y empujar a los bancos a que compren las letras del tesoro para que financien la deuda del tesoro nacional en pesos.

Todo esto va delineando una nueva curva de tasas en pesos.

. – Correcto, se está superando el temor de que el gobierno va a no pagar la deuda en pesos. Esto empuja a que los bonos en pesos tengan una muy fuerte recuperación en precios, y vayan marcando la cancha con tasas del 55% para las lecap, tasas del 40% para las letras del tesoro, y tasas de plazo fijo por grandes montos en el 38% anual. Todo esto le da un empuje al sector privado para que salga a emitir obligaciones negociables y fideicomisos a tasas cercanas al 40%, o tomar dinero en caución o cambio de cheques en bolsa a tasas del 40% al 36% respectivamente.

Esta baja de tasas debería impactar en las acciones.

. – El índice Merval comienza a tener más volumen, los bancos deberían beneficiarse por esta medida, y serían los que más tendrían para subir en esta coyuntura. Las empresas exportadoras van en un segundo plano.

¿Qué pasa con los bonos en dólares argentinos?

. – El Bonar 2020 valía U$S 93 antes de las PASO del 11 de agosto, desde ese nivel se tiró como un clavadista en una pileta profunda e hizo pie en U$S 35, para pasar en esta coyuntura a cotizar en U$S 50,0. Esta suba no es normal, si no habría un indicio de una reestructuración amigable no estaríamos en estos precios.

¿Qué pasó con otros bonos?

.- El AY24 se tiró desde U$S 74 en las PASO, hizo pie en U$S 30 y hoy vale 43,35. El DICA se tiró desde U$S 110 en la PASO, hizo pie en U$S 45 y hoy vale U$S 72,40. El bono a 100 años se tiró desde U$S 78,00, hizo pie en U$S 40,0, y hoy vale U$S 49,60.

El que más recuperó fue el DICA.

. – Es un bono que carga con una reestructuración encima, y es muy probable que no tenga una segunda reestructuración, pagando una renta de U$S 5,80 cada 6 meses, el mercado le está poniendo fichas.

¿Tenés DICA?

. – Tengo, lo dije cuando cayeron y lo digo cuando están subiendo. Es más, compré para promediar.

¿Le tenés fe a la reestructuración?

. – Creo que los bonos valen muy poco, y si Argentina hace una buena reestructuración el Dica está para valer arriba de U$S 100 cómodo, por ende, a U$S 72,40 está regalado, hay que recordar que el DICA tiene un valor nominal de U$S 140 ya que en los primeros años que salió al mercado capitalizó intereses.

Por ende, vale 50% de paridad.

. – Correcto, si Argentina va a un escenario de tasas de retorno razonables para sus bonos que se ubiquen en torno del 12% anual, este título debería valer U$S 140. Me parece que hay recorrido, si lo comprás a U$S 72,40 y sube a U$S 100,0, ganas el 38% en dólares, no es poco.

Si eso ocurre el índice Merval vuela.

. – Si la reestructuración de la deuda es exitosa, no descartamos un índice Merval en los 900 dólares, al dólar bolsa de hoy serían unos 69.300 puntos, una suba del 65% que no estaría nada mal.

Todo lo que decís son supuestos.

. – Correcto, pero avalan que si comprás lo hacés a muy buen precio. Si tenés acciones o bonos te recomiendo no vender. Si te dan miedo los bonos y acciones comprá propiedades. Si te dan miedo las propiedades comprá activos durables o semi durables. Si te da miedo todo esto, no compres oro porque te vas a clavar, Estados Unidos no se pelearía con Iran, la guerra comercial entre Estados Unidos y China culminó, este año hay elecciones en Estados Unidos y no hay posibilidades de grandes problemas.

Creo que la ves muy fácil.

. – Veo lo que dice el mercado. Las cotizaciones dejaron de caer, están en un proceso de recuperación, y luce muy bien aprovechar esta transición para acopiar papeles, hacer un “toco y me voy”, o bien esperar para vender porque estos precios pueden mejorar notablemente.

No lo comparto

. – Me alegra, quiere decir que estoy por el camino correcto. La mala onda que hay en este país es increíble, sos un SS.

¿Qué significa?

. – Un Salieri de Salvador.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.