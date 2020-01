Femicidio: prisión por 90 días para hombre que prendió fuego a Florencia Coria

Cristian Cabrera, acusado de intentar rociar con alcohol y prender fuego a su pareja, fue imputado este viernes por femicidio consumado, luego que Florencia muriera por las quemaduras. También lo imputaron por evasión, después de fugarse de la casa donde cumplía prisión domiciliaria.





Villa Constitución, sur santafesino. Cristian Cabrera, el hombre de 43 años que había sido acusado por tentativa de femicidio de Florencia Coria, la joven que fue rociada con alcohol y prendida fuego, fue imputado este viernes por homicidio calificado por el vínculo y femicidio consumado, luego que el miércoles la joven de 27 años muriera en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) a causa de las lesiones.

La fiscal Eugenia Lascialandare también lo imputó por evasión, ya que Cabrera se fugó de la casa donde debía cumplir prisión domiciliaria. La jueza de Primera Instancia Mariel Minetti aceptó la recalificación legal y la nueva imputación, y le dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días.

DIAS PREVIOS



El lunes 30 de diciembre la fiscal Analía Saravalli había imputado a Cabrera por homicidio calificado por el vínculo y femicidio, ambos en grado de tentativa. Explicó que un día antes, el 29 de diciembre a las 11, Cabrera había rociado con alcohol y prendido fuego a su pareja Florencia Coria con la intención de quitarle la vida aprovechándose de la violencia que venía ejerciendo sobre ella desde el día que se casaron. El juez que tomó el caso por entonces, Ignacio Vacca, le dio prisión domiciliaria y la custodia de la hija de ambos porque Cabrera dijo que Florencia se había autolesionado.

Florencia permaneció 11 días en cuidados intensivos en el Heca, con el 90 por ciento de su cuerpo quemado. El miércoles por la mañana murió a causa de las lesiones. Minutos después, Cabrera escapó.

Personal policial advirtió la fuga cuando había ido a buscarlo para trasladarlo hasta los Tribunales de Villa Constitución, donde iba a llevar adelante una audiencia de revisión de medida cautelar. Ese mismo día, a las 23, Coria fue detenido en Estanislao López al 800, de la vecina localidad de Pérez, cuando vecinos del lugar lo reconocieron y lo retuvieron hasta que llegó la Policía.

Este viernes, Cabrera fue reimputado en los Tribunales de Villa Constitución. La Justicia cambió la calificación legal de tentativa por la de femicidio en grado consumado, y le sumó el delito de evasión. La fiscal Eugenia Lascialandare lo acusó de haberse evadido el 8 de enero y de ausentarse de su domicilio, en el cual estaba cumpliendo prisión domiciliaria dispuesta por el juez en la audiencia imputativa del 30 de diciembre.

La jueza Mariel Minetti aceptó la recalificación legal y la nueva imputación y le dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días.

VIOLENCIA DESDE EL MATRIMONIO



El 16 de diciembre de 2015 Florencia Coria se casó con Cristian Cabrera en Villa Constitución, a 60 kilómetros de Rosario. Ese mismo día fue a la comisaría y lo denunció por pegarle. Los golpes le habían dejado marcas en el cuerpo y un ojo negro. La denuncia fue una de las tantas que hizo en Rosario y Villa Constitución en los 5 años que duró la relación.

El miércoles Florencia murió en el Heca los 27 años después de 11 días de agonía. El 29 de diciembre Cabrera, de 43 años, la había rociado con alcohol y prendido fuego para después encerrarla en la casa en la que vivían en Villa Constitución. Florencia pidió ayuda y llegó al Samco local envuelta en una frazada con su hija de 3 años en brazos y el 90 por ciento del cuerpo quemado.

Como en otros casos de femicidio en los que las mujeres son prendidas fuego por parejas o ex parejas, Cabrera dijo que Florencia se había autolesionado. En la audiencia imputativa que se hizo el 30 de diciembre, el juez Vacca aceptó que fue tentativa de femicidio pero no hizo lugar al pedido de la fiscal Varavelli de prisión preventiva en la cárcel. Le dio el beneficio de la domiciliaria y la custodia de la hija.

Mientras Florencia estaba internada, su mamá pasó el último día de su hija con vida haciendo trámites en Tribunales para tener la custodia de la nena. Tuvieron que ir a buscarla con la Policía en medio de amenazas de él y sus parientes. A las horas y tras la noticia del fallecimiento, Cabrera se escapó.

El femicidio de Florencia Coria fue el primero del año en Santa Fe y el sexto en Argentina. En 2019, 284 mujeres fueron asesinadas por violencia machista, una cada 31 horas.

OTRO TESTIMONIO DE VIOLENCIA



Un día después de la noticia de la muerte de Florencia, otra mujer sumó su testimonio en contra de Cabrera. En diálogo con Canal 3, Joana, de 28 años, contó que cuando tenía 16 Cabrera la acosó y amenazó constantemente. Vivían cerca en Villa Constitución y él se fijó en ella. Durante meses no la dejaba en paz, la seguía, la acosaba, la amenazaba y llegó a tirarle la moto encima. “No te voy a tocar más, te voy a coger y te voy a rematar y nadie te va a encontrar”, le dijo una vez que se cruzaron en el colectivo.

Joana lo denunció pero tanto las policías que le tomaron la denuncia como el juez interviniente Rubén Bissio desestimaron su testimonio. “Cada vez que radicaba la denuncia en la Comisaría de la Mujer, me cuestionaban porque me vestía de tal forma. Me decían que insinuaba o mostraba mi cuerpo. ¿Qué querían que me vista con polera en pleno enero para que no me toque?”, recordó Joana.

“El juez me dijo que no podía hacer nada si no me violaba o mataba. Y que no se podía poner en mi lugar porque era hombre y tenía hijos varones”, contó Joana y agregó que hasta el día de hoy vive con miedo por las situaciones de violencia a las que Cabrera la sometió.

