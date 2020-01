Las Toscas: Se ahogó un joven en la zona de balneario

Alrededor de las 16,15 horas de este domingo 05 de enero, se ahogó Leandro Machado, de 25 años de edad, sobre el riacho Palometa, aproximadamente a dos kilómetros y medio al sur este del Club Pato Cuá de Las Toscas.

De acuerdo a testimonios de su pareja Adriana García, se estaban bañando, disfrutando de una tarde de mucho calor y fuerte sol, en un lugar relativamente playo que no tendría más de 1,30 metro de profundidad, cuando él le dice a su pareja «Veni gorda, vamos a pasar del otro lado».

Ella le contestó que no sabe nadar y Leandro, cuando se estaba acercando a ella se hundió, salió y se volvió a hundir. «Yo le agarré del brazo y le tiraba hacia afuera, pero él me soltó la mano y no apareció más a la superficie», explicó la mujer.

Trabajaron en el lugar, dos lanchas de bomberos voluntarios de Las Toscas, a cargo del jefe del cuerpo, Ariel Alejandro Aquino; integrantes de la comisaría 5ª a cargo del subjefe de seccional, oficial subinspector Mario Barrios; efectivos de la Guardia Rural Los Pumas de Villa Ocampo y varias embarcaciones de vecinos de la ciudad.

A las 19,49 horas de ese mismo domingo 05 de enero, el jefe de bomberos Voluntarios, Ariel Aquino informó que fue encontrado y rescatado de las aguas, los restos de Leandro Machado.

Gentileza: Antonio Ávalos