Salvador Distefano: «El gran ganador es el FMI»

El FMI impuso sus políticas con Mauricio y Alberto. Se subieron muchos impuestos, y seguimos en una crisis severa en la microeconomía. El sector externo esta impecable, no falta mucho para tener superávit fiscal primario. La economía lejos de arrancar en este escenario.

¿Cuál fue la medida más importante del gobierno de Alberto Fernández?

. – Parecería que estamos en la era del hielo, ya que las principales variables de la economía están congeladas. Desde los despidos, tarifas, combustibles y cuanto precio oficial o con injerencia oficial corresponda este congelado.

Las alícuotas de los impuestos no parecen congeladas.

. – Bueno, tampoco hay que ser muy detallista. El gobierno se ha curado en salud y ha subido los impuestos para lograr el ansiado superávit fiscal primario en el primer trimestre del año 2020. De esta manera busca mostrar en los hechos que quiere pagar la deuda.

¿Salieron los datos del PBI?

. – Correcto, al tercer trimestre de 2019 esta es la evolución anual de los datos.

PBI:………………. – 3,4% anual

Consumo Privado:……. – 8,1% anual

Consumo Público:……. – 2,2% anual

Exportaciones:……… + 9,7% anual

Importaciones:……… – 21,5% anual

Inversiones:……….. – 19,6% anual

¿Es una caída dramática?

. – Aquí se ve que claramente que el problema no es el consumo privado, Argentina no tiene inversión, sin inversión es difícil que tengamos más empleo, con lo cual apuntar todos los cañones al consumo es un grueso error. Hay que trabajar para tener más consumo, sin descuidar los incentivos a la inversión.

Para que haya más inversión se necesita más ahorro.

. – En Argentina el ahorro esta en el exterior, no en el país.

¿Por ejemplo?

. – Te muestro los datos de la posición de inversión internacional

Activos: ………………..U$S 387.499 millones

Pasivos:…………………U$S 271.503 millones

Saldo: ……………………………………..U$S 115.996 millones

¿Cómo lo leo?

. – Argentina es un país acreedor, ya que los argentinos tienen en el exterior más dinero de lo que el mundo tiene en nuestro país. Si lográramos repatriar una parte de los U$S 387.499 millones que hay en el exterior tendríamos el ahorro necesario para potenciar las inversiones locales. Para ello no hay que combatir al capital, hay que seducirlo.

¿Pero tenemos una gran deuda?

. – Te paso los datos de la deuda externa Argentina

Deuda del Gobierno Central:…………U$S 171.928 millones

Deuda del Banco Central:……………U$S 22.986 millones

Deuda de Sociedades Financieras:…….U$S 4.917 millones

Deuda de Sociedades no Financieras:….U$S 76.854 millones

Deuda Externa Total:…………………………………….U$S 283.567 millones

¿No parece muy elevada?

. – Desde fines de 2018 que la deuda del gobierno central no crece, al igual que la deuda del Banco Central, medida como porcentaje del PBI es muy baja. La deuda del sector privado luce muy manejable.

¿Cuánto es el PBI?

. – Al mes de septiembre con el dólar de dicho mes suma U$S 339.621 millones, sin embargo, consideramos que al PBI se lo debe medir con el dólar promedio del último año, con lo cual el PBI real sería de U$S 448.310 millones. La deuda del gobierno central sería del 38,3%.

No tenemos un problema de deuda

. – Si, tenemos un problema de deuda porque no podemos pagar los intereses de la deuda, pero el stock de deuda es muy bajo.

¿Cómo está el sector externo?

. – En los últimos años la Argentina tuvo un recurrente déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, algo que corrigió en los últimos 12 meses. El déficit de cuenta corriente es de U$S 8.433 millones, es el más bajo en muchos años, y representa el 1,9% del PBI.

¿Que paso con la balanza comercial?

. – En los últimos 12 meses las exportaciones sumaron U$S 65.039 millones, y las importaciones U$S 49.908 millones, esto nos da un saldo de balanza comercial de U$S 15.131 millones. Claramente tenemos un fuerte ingresos y dólares por el movimiento de bienes de la Argentina. Este gran superávit de balanza comercial le permite al país que ingresen dólares y emitir contra este ingreso de divisas.

Argentina dejo de tener un problema en el frente externo

. – Correcto, hay un fuerte ajuste del sector externo. Los números no hacen más que validar lo que decimos. El último año de Mauricio Macri fue muy ajustador y sentó las bases para que este gobierno se olvide de este problema.

Pero dejo la microeconomía empantanada.

. – Correcto, no supieron sacar al país de la crisis. La microeconomía quedo destrozada. El gobierno de Macri equivoco el análisis de la crisis, cometió similares errores de los que está cometiendo Alberto Fernández al aumentar la presión tributaria que desalienta inversiones, o retenciones que desalienta exportaciones.

¿Entonces?

. – El pasado reciente debería ser una enseñanza para este gobierno. Macri sufrió en el año 2018 un corte de crédito derivado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, algo que ocurrió en otros países como Brasil, Turquía, Rusia y otros. Ese corte de crédito obligo al gobierno a realizar un ajuste salvaje ya que había equivocado las políticas que implemento desde el año 2016, que lo hacían muy dependiente del crédito externo. Esto sumado a una mala política microeconómica, lo llevo a perder las elecciones.

¿Cómo ves el contexto actual?

. – El peronismo está teniendo una cuota de suerte inédita. El 15 de enero se firman acuerdos entre China y Estados Unidos, con lo cual vamos a un escenario de distensión en la guerra comercial. El dólar podría comenzar a devaluarse, el yuan a revaluarse, y esto generar un ingreso de capitales al mundo emergente producto de una probable suba de materias primas. Los inversores buscan rendimientos financieros positivos, ya que en el mundo reina la tasa de interés negativa.

El mercado y el mundo es peronista

. – Alberto Fernández asume con el sector externo sin problemas graves, debe lograr un superávit fiscal primario desde un déficit del 0,5% del PBI, no es muy grande el esfuerzo. Debe reestructurar la deuda para poder pagar, ya que tiene compromisos muy grandes a corto plazo. Deberá tomar medidas para incrementar las inversiones y las exportaciones.

Para vos todo es fácil

. – No digo que es fácil, pero gran parte del ajuste lo hizo Mauricio Macri. El gobierno en esta coyuntura está exacerbando el ajuste vía mayores impuestos. Daría la impresión que sobre actúa para mostrar que es un gobierno que sacrifica actividad económica, por solvencia fiscal.

El gobierno critica muy duro al FMI

. – Pero toma medidas del FMI, como por ejemplo suba de retenciones, aumento de Bienes Personales, ajustes dramáticos en las provincias con aumento del impuesto inmobiliario. Es un típico plan del FMI, que muestra el lado populista en el congelamiento de tarifas, combustibles, transporte y peajes por 180 días.

El problema es que sucede después de 180 días.

. – Para esa fecha debería estar reestructurada la deuda pública, y allí tendremos otro escenario. El objetivo de este informe es mostrar que no todo es tierra arrasada, que el ajuste externo se hizo, que la microeconomía estaba y esta complicada. Que el gran ganador de esta crisis es el FMI porque esta aplicando su receta de ajuste con Mauricio y Alberto. Subir retenciones y bienes personales no es peronista, es adjurar al FMI más allá que luego se declame lo contrario. Sin inversión no hay empleo, aquí se combate al capital, cuando hay que seducirlo.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.