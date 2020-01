La Justicia sigue criminalizando a las mujeres: detienen a la joven de 19 años que arrojó el feto en el basural de San Antonio

Nota de opinión por Analí Macugia.



El lunes 30 de diciembre detuvieron a Milagros P. B. de 19 años de edad por confesar frente a la policía que el feto salió de su cuerpo. Se trata de una habitante del barrio aborigen de la localidad de San Antonio de Obligado.

El fiscal de la causa ordenó la inmediata detención de Milagros P. B. y que se la aloje en la comisarían 5° de la ciudad de Las Toscas.

En principio la carátula legal es: ‘Homicidio calificado por el vínculo’, y la audiencia imputativa y de medidas cautelares se llevará a cabo mañana jueves 2 de enero a las 10:00 horas en la sala de gestión judicial de Las Toscas.

Esto es una clara demostración más de la criminalización a las mujeres y cuerpos gestantes que no quieres ser madres, ,que no le permiten abortar sin ser dentro de la clandestinidad con gran posibilidad de muerte. Por qué la Justicia no se preguntá qué llevó a la joven a realizar este hecho. Por qué no les resulta importante que es una joven aborigen, de un pueblo del norte de santa fe, de 19 años, tan joven.

No estamos defendiendo el hecho, pero si nunca se empieza a pensar desde quienes tienen el poder de detener y encarcelar una joven de 19 años, por qué esto sucede, y ya ha sucedido en nuestra región, dejando despojada a una persona no hegemónica: aborigen, de un pueblo, muy joven, mujer; la criminalización de las mujeres, de los cuerpos gestantes, de las pobres, seguirá continuando en este sistema donde quienes menos recursos tienen terminan en prisión siempre.