Hechos policiales en Villa Ana, San Antonio de Obligado, Tacuarendí, Villa Guillermina

RECONQUISTA: DOBLE HOMICIDIO Y LESIONES EN ACCIDENTE DE TRANSITO

Fecha 28/12/2019 siendo las 07.20 Hs Personal Sub Cria 2da, toma conocimiento de un accidente de transito acaecido sobre Ruta Provincial Nro. 1 altura del km 290 aprox. próximo al denominado paraje El Farolito hacia el cardinal Norte de esta localidad. Arribado personal Policial se pudo observar la veracidad de lo antes mencionado por causas se tratan de establecer automóvil PEUGEOT 307, conducido por un hombre mayor de edad domiciliado en Localidad de Berazategui Provincias de Buenos Aires, el que iba acompañado por una mujer mayor de edad y una niña de 2 años, donde el conductor pierde el control de su rodado dando varios vuelcos quedando en el sector de cunetas margen Este de la Ruta. Se hizo presente ambulancia emergencias 107 donde médica constata el fallecimiento de la menor, siendo trasladados hacia HCR el hombre y la mujer para su atención. Siendo las 11.35hs. desde el Hospital nos anotician del deceso de la mujer ocupante del automóvil PEUGEOT 307. Se dio conocimiento a Fiscal en turno.

VILLA ANA: LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO

Fecha 29/12/19 – Siendo las 03:00 Hs Personal Comisaria 7ma toma conocimiento e intervención en accidente de tránsito, ocurrido sobre Ruta Provincial 32, en zona conocida como curva El Amargo, una vez en el lugar constatan que un automóvil Volkswagen Gol, el que se encontraba con dos ocupantes mayores de edad, ambos domiciliados en la localidad de Lanteri, manifestando el conductor del rodado que perdió el control del mismo sin intervención de terceros. Ambos ocupantes fueron trasladados en ambulancia hacia SAMCO de la ciudad de Villa Ocampo fines sean debidamente examinados. Se dio conocimiento a fiscal en turno.

TACUARENDI:

Fecha 29-12-19 – Siendo las 16:30 Hs Raíz Acta de procedimiento evacuado por personal de “POLICIA DE SEGURIDAD VIAL”, donde momentos antes de su presentación en esta dependencia Sub Comisaria 1ra se encontraban realizando operativo vehicular sobre Ruta nacional Nº 11 km 883 y acceso a esa localidad, proceden a realizar control a una motocicleta motor: 1P52FMHG1013374. Conducida por un hombre mayor de edad, domiciliado en ese medio, quien al momento del control no llevaban documentación requerida por el personal actuante, seguidamente se procedió al secuestro de la misma. Por razones de jurisdicción se derivan actuaciones a esa Sub Comisaria. Se dio conocimiento a fiscal en turno.

SAN ANTONIO DE OBLIGADO:

Fecha 29-12-19 – Siendo las 01:30 Hs Raíz Acta de Procedimiento realizada por personal Sub Cria 8va, donde consta que al apersonarse un hombre mayor de edad, domiciliado en ese medio; quien manifestó sus deseos de formular legal denuncia, adujo que momentos antes había sido amenazado de muerte por parte de una mujer y un hombre ambos mayores de edad también domiciliados en esa localidad, estos últimos se abalanzan sobre denunciante y personal policial al intentar que estos individuos desistieran de su actitud se dan a la fuga. Posteriormente personal de la comisaría 5ta. logro la aprehensión de los agresores. Se dio conocimiento a Fiscal en turno.

VILLA GUILLERMINA:

Fecha 27-12-19 – 12:25 Hs – en sede de comisaria 8 va radico denuncia vecino mayor de edad, domiciliado en ese medio, la sustracción de un elemento de su comercio, de diligencias llevadas a cabo por personal de esa, se logro establecer que no serian ajenos al hecho en cuestión 2 (dos) menores de edad de 15 y 17 años y 2 (dos) masculinos mayores de edad, todos domiciliados en ese medio. Posteriormente fueron trasladados a sede policial y luego de diligenciarse los tramites de rigor involucrados continúan en estado de Libertad. Se dio conocimiento a la Jueza de Menores y Defensa Penal.

