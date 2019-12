Las Toscas: Alcances del veto a la ley de expropiación del ingenio

Luego de que el Gobernador, Omar Perotti, vetara la Ley de Expropiación del Ingenio Azucarero Las Toscas el pasado lunes 23 de Diciembre, durante la mañana de este viernes, el intendente Leandro Chamorro efectuó una conferencia de prensa junto al impulsor de la Ley de Expropiación del Ingenio Las Toscas, el diputado provincial Carlos Del Frade. Los acompañaron a los mismos el Presidente del HCM, Dr. Miguel Massaro y la Diputada, M. Laura Corgniali.

Primeramente, los legisladores provinciales dialogaron en el sindicato, con los ex trabajadores del ingenio azucarero de Las Toscas. «Vengo a ofrecer mi tarea legislativa y pongo a disposición de la ciudad de Las Toscas, todo lo que se pueda hacer desde la banca que me toca ocupar por cuatro años», dijo la legisladora socialista.

Por otro lado, Del Frade argumentó: «Vengo a poner la cara, después de éste triste e inesperado revés que nos tocó las fibras más íntimas, cuando el lunes 23 de diciembre alrededor de las 20 horas me llama el ministro Borgonovo y me informa que por decisión del gobernador Perotti, acababa de VETAR la ley de expropiación del ingenio azucarero de Las Toscas. La primera reacción fue bronca, impotencia, tristeza y las dudas que comienzan a fluir a partir de no entender los motivos verdaderos de la decisión, más allá del maquillaje y la máscara que tratan de imprimir a un frío decreto, confeccionado en una oficina climatizada a 450 km de distancia de donde estamos, sin entender que ésta genera mano de obra ocupada para muchas familias».

«Debemos mantener los pies sobre la tierra y utilizar todas las herramientas necesarias que nos provee la constitución; y sin saberlo, ahora me entero que la diputada Corgnialli estaba preparada para presentar un proyecto de enérgico rechazo al veto en la sesión del jueves, lo mismo que tenía preparado yo, en caso que el VETO de la ley hubiera arribado a la cámara de diputados, pero no ingresó y no sabemos porqué», agregó el legislador provincial.

Este próximo lunes estamos citados para la última sesión ordinaria de la cámara de diputados y por supuesto allí estaremos presentando nuestro rechazo, YO he dialogado con muchos colegas diputados, entre ellos con el jefe de la bancada justicialista, el diputado Leandro «KIKO» Busatto, quién me aseguró que él y muchos de sus pares no está de acuerdo con el Veto, por lo tanto contamos con ellos para cuando tengamos que votar nuevamente», expresó.

Ambos legisladores, en la municipalidad de Las Toscas, tuvieron unan charla privada con el intendente Leandro Chamorro y con el presidente del HCM, Dr. Miguel Massaro, para luego brindar una conferencia de prensa, ante productores, algunos empresarios y los medios de la región.

El intendente Leandro Chamorro, agradeció especialmente la lucha que está llevando adelante el diputado Del Frade, y que ahora se suma la joven diputada María Laura Corgnialli.

«Estoy sorprendido con la decisión de nuestro gobernador, realmente no esperaba éste revés, pero no vamos a decaer, continuaremos luchando y seguramente lograremos a través de nuestros representantes que integran la cámara de diputados y la cámara de senadores de la provincia, revertir el VETO que ahora nos tiene muy preocupados», expresó el intendente.

La diputada Corgnialli, acotó: «Por eso estoy aquí, porque coincido con el colega Del Frade y trataré de concientizar a todo los legisladores de mi espacio político, el FPCyS, sobre la importancia que tiene el rechazo unánime al VETO del gobernador, que está privando de una fuente de trabajo a muchas familias en este norte santafesino, y si logramos convencer a la mayoría, la ley se pondrá en vigencia muy pronto».

Por último, dijo Del Frade: «Cuando el ministro Borgonovo me dijo que el VETO se debe a que la ley es esencialmente inviable, y comenzó a adjetivizar los argumentos que me iba dando, automáticamente pensé en la máscara y el disfraz que le quiere poner a una decisión caprichosamente política, donde comienza a tallar las apetencias personales y las rencillas odiosas entre Lifschitz y Perotti. El decreto habla de la falta de conformación de una cooperativa, desde el proyecto se ofrecieron otras alternativas, como por ejemplo la conformación de una comisión económica social, compuesta por todos los sectores que abarca la producción cañera, pero se olvidan, ni siquiera lo tienen en cuenta que ésta economía regional lleva más de 100 años de vigencia en el norte santafesino y sobrevivió a todos los gobiernos, sin importar el color político. Lamentablemente Perotti quiere decretar con su firma la partida de defunción, pero estamos seguros que no lo va a lograr».

Desde hace varios años se viene hablando de la reconversión de la cuenca cañera, de la producción, elaboración y fabricación de sub productos a través de la materia prima, caña de azúcar, se habló de una Cuenca Sucro Alcoholera al que hoy, y a instancia de un proyecto reconvertido del diputado nacional Luís Contigiani, con el apoyo de Carlos Del Frade y Leandro Chamorro, se agrega un proyecto de la empresa provincial de Bioetanol como instrumento ulterior de reconversión y ampliación de productos convencionales extraíbles a la caña azucarera.

“Nos dicen que esto es inviable y que se ofrecerá a cambio ayuda social. Rechazamos ambas cosas: primero es que la gente está pidiendo trabajo y no bolsones; y segundo es que la política no puede resignar demandas sociales con un proyecto político en manos y con futuro, respondido con tecnicismos disfrazado de decisiones políticas. Lo que está sucediendo en Las Toscas es una clara muestra acabada de lo que ocurre en la provincia y espero que el VETO de Perotti no sea el ejemplo de cómo la política se va hacer cargo de estas cuestiones”, reflexionó Del Frade.

Por último aclaró: «Si se logra la dos terceras partes de aprobación a través de ambas cámaras, automáticamente la ley se pondrá en vigencia, que podría ser este lunes 30/12, todo eso si tenemos la posibilidad de tratarla, dependiendo si el ejecutivo envía el decreto de VETO a la cámara y solicitaremos una sesión extraordinaria a principios del mes de febrero del año 2020, pero jamás esperaremos hasta después del primero de mayo, cuando comienzan las sesiones ordinarias», aseveró Del Frade.

Gentileza: Antonio Ávalos