Salvador Distefano: «La estrategia ¿es de Alberto o Cristina?»

El nuevo plan económico es un deja vu al año 2012, cepo, descapitalización del Banco Central, más retenciones, suba de Impuestos Personales y fuerte intervención del Estado en la economía. El dólar blue intratable, las acciones serán una oportunidad.

¿Qué opinas de las medidas económicas?

. – Volvemos al año 2012, es como el partido de la oca, retrocedemos 8 casilleros.

¿Por qué lo decís?

. – El gobierno está constituido por una coalición pro gasto, esto implica que busca redistribuir el ingreso fiscal entre los más necesitados. Parte de la base de recaudar más fondos y financiar el gasto público, sin llegar a tener déficit fiscal, o el mínimo posible.

La regla fiscal de déficit 0 es muy buena.

. – Correcto, para ello se propone saquear al sector privado en su conjunto, por ejemplo, impondrá alícuotas de retenciones a la exportación de materias primas agrícolas muy elevadas, cuando los precios de los productos que exportamos son mucho más bajos y los costos en suba. Se aumentará la alícuota de Bienes Personales, si amasaste una GRAN fortuna, el gobierno la convertirá en una fortuna. Por otro lado, los jubilados que aportaron una vida a la caja de previsión quedarán a merced de los aumentos que disponga el gobierno, se terminan las reglas de actualización y las escalas se aplanan.

Todos somos iguales

. – Algunos me parece que serán más iguales que otros, pero dejémoslo allí.

¿Estás en contra de los impuestos que propone el gobierno?

. – Me parece que el gobierno es una coalición pro gasto y no una coalición pro inversión. No hay ninguna medida que favorezca la inversión.

Las tarifas van a retroceder unos cuantos casilleros.

. – Bueno, se trabaja para congelarlas y en 180 días bajar las tarifas, me parece que no habría muchas ganas de invertir con estas novedades.

Menos mal que van a cuidar al Banco Central

. – Error, al Banco Central le colocarán papelitos y le sacarán dólares, como lo hicieron en los años 2011 en adelante. Vamos a un vaciamiento del Banco Central, no se sentirá en la cotización del dólar oficial, porque lo tienen secuestrado, el cepo es tan potente que vamos a una economía con tipo de cambio comercial fijo.

¿Hay un impuesto al dólar?

. – Correcto, si comprás dólares (solo hasta U$S 200 por mes por persona) o pagás una cuenta de tarjeta de crédito, servicios u otras compras al exterior, deberás pagar un impuesto del 30%. Esto impacta de lleno en el turismo al exterior.

¿Entonces?

. – El dólar para viajar al exterior es de $ 83,00, el más alto de los últimos 30 años. El dólar soja se ubicaría en $ 40,20 (dólar oficial menos retención) y sería similar al dólar de la convertibilidad. Esto es un espanto, tendremos una gran infinidad de valores de dólares, dependiendo qué exportás, si comprás un servicio o un producto, si ahorrás, viajás al exterior o al sector que te dediques.

Una pregunta

. – La última porque estoy un poco agotado.

¿Esto funcionó en algún otro lugar del mundo?

. – Bueno, este no funcionó en Argentina entre los años 2012 y 2015. Es un manual de política económica cerrada, con redistribución del ingreso, problemas severos de inversión y oferta, y con una estructura inflacionaria crónica del 2% mensual como piso. Solo subirán de precio el dólar blue, las propiedades y las acciones.

¿Seremos mucho más pobres?

. – La idea es ser más pobres, pero felices, porque tendremos un relato que con el tiempo se irá desdibujando, ya que sin inversiones ni exportaciones las economías no crecen.

Volvemos al boom del consumo

. – Relativo, le van a poner plata en el bolsillo a la gente, lo que la gente no sabe es que, con inflación, peores servicios, inseguridad, falta de luz y gas, la plata la irá perdiendo, porque los bolsillos están rotos, y no se pueden reparar por falta de inversión.

¿Vos decís que estamos viviendo algo irreal?

. – Entre 2012 y 2015 nos regalaban la luz, el gas, el combustible, las tasas de interés eran negativas contra la inflación, y aunque no lo creas durante un tiempo fuimos felices. Sin embargo, sin inversión los activos se van poniendo viejos, no hay posibilidad de reponerlos y entramos en el túnel del tiempo. Lo bueno de vivir sin pagar es que sucede en un período de tiempo corto, luego inevitablemente el desgaste natural de la falta de inversión salta a la vista, nos quedamos sin rutas, puentes, obras públicas hídricas, las inundaciones son moneda corriente y los atascamientos de transito ni te cuento.

Entonces el plan ¿de quién es?

. – Es el plan de Mercedes Marco del Pont, el mismo que se aplicó en el último gobierno de Cristina. Se pretende pesificar la economía, cuando la mayor parte de los argentinos que ahorran compran dólares para repudiar a la clase política argentina que gerencia muy mal los bienes públicos, y nos colocan en este tormento de vivir en el país.

¿La estrategia del plan es de Alberto o Cristina?

. – Un gran periodista, como Bernardo Neustadt, diría, ¿lo dejamos ahí?

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.