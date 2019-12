Nacionales: Los mercados se muestran más optimista

Los mercados se muestran más optimista tras la aprobación de la ley de emergencia. La actividad económica podría mejorar en el verano. Los bonos sin ley de renta financiera. ¿Cómo gambetear el impuesto a los bienes personales? El dólar a futuro y un bono que hace la diferencia.

¿Cómo está el mercado?

. – Muy bien, la ley de emergencia fue muy creíble y esto derivó en una fuerte baja del riesgo país, que pasó de 2.500 a 1.900 puntos. Es un nivel elevado, pero el mix de un cepo al dólar, suba de impuestos y recorte de gastos, hizo más creíble la probable propuesta de reestructuración de la deuda.

¿Cómo sería la reestructuración de la deuda?

. – Se analizaría caso por caso, pero la realidad es que el gobierno tomaría del Banco Central U$S 4.570 millones para hacer frente a pagos de la deuda pública. Por otro lado, colocó un bono en pesos a una tasa del 45% anual, el Banco Nación paga una tasa de plazo fijo del 42% anual y los bancos privados pagan menos del 40% anual. La caución paga el 39% anual. Es un paso adelante muy importante la baja de tasas.

¿Qué sucedió con los depósitos?

. – Por primera vez en mucho tiempo subieron los depósitos en pesos, y los depósitos en dólares tuvieron una mínima baja. Por ende, te diría que estamos en zona de piso para los depósitos.

¿Qué sucede con las reservas?

. – Te paso los números reales:

Reservas:U$S 44.320

Base monetaria amplia:$ 2.967.807

Dólar de equilibrio: $ 66.96

Sin embargo, el Banco Central debería ver disminuir las reservas en U$S 4.570 millones, ya que el Tesoro les colocará una letra a 10 años para afrontar el pago de la deuda, en este caso las reservas bajarían a U$S 39.750 millones, en este caso el dólar de equilibrio se ubicaría en $ 74,66

¿Cómo ves al mercado?

. – El viernes el mercado cerró con los siguientes valores:

Dólar mayorista – $ 59,82

Dólar oficial – $ 63,00

Dólar bolsa o MEP – $ 71,00

Dólar CCL – $ 72,82

Dólar blue – $ 77,00

Dólar turismo – $ 81,90

¿Podemos decir que el dólar bolsa está regalado?

. – Bueno, lo que sucede es que la suba del impuesto a los bienes personales invita a que los ahorristas compren bonos con el fin de no pagar este impuesto. Si a esto le sumamos que ya no pagarían el impuesto a la renta financiera del 15% es un buen negocio comprar bonos, te ahorras de pagar el impuesto a los bienes personales, y si compras el DICA o el bono a 100 años te pagan un cupón de renta.

Estamos al borde de una reestructuración de deuda, es muy peligroso

. – Bueno entonces pagas bienes personales.

Necesito otro bono con menos volatilidad

. – Podes comprar un bono del Mercosur que también está exento de bienes personales.

Hecha la ley, hecha la trampa.

. – Todo se puede resolver, es cuestión de cuanto riesgo deseas tomar.

Entonces el dólar bolsa cae por una demanda de bonos inusual.

. – Es probable que estemos viendo una suba de los bonos para pasar el fin de año, el AY24 valía U$S 30 el 5 de diciembre y el viernes cerró en U$S 40. El Dica, para iguales fechas, valía U$S 59 y pasó a valer U$S 77,80. Este bono con una quita de intereses del 30% y 3 años de gracias sin pagar renta debería valer en torno de U$S 100.

¿Qué sucedió con las acciones?

. – También en positivo, entre el 5 de diciembre y el viernes pasado saltaron de 32.000 a 38.600 puntos. Desde nuestro punto de vista las acciones van al valor nominal de los 45.000 puntos que alcanzó antes de las elecciones Paso. A mediano plazo se irá acercando al Merval de U$S 1.000 que podría ubicar el índice en torno de los 80.000 puntos.

¿Qué recomendás?

. – En el informe privado están las valuaciones de las acciones y su recupero de inversión. Por otro lado, se puso de moda el bono AF20 un bono dual que vence el 13 de febrero próximo y que muchos inversores lo compran como un resguardo de valor, o bien un seguro de cambio. También podés comprar dólar futuro, pero a nuestro juicio las tasas del dólar futuro también son muy altas ya que se ubican en torno del 46,8% anual. No me parece que el dólar oficial suba a $ 67,10 para marzo 2020.

El Banco Central bajó la tasa de leliq al 58% anual.

. – Un error, le sigue dando negocios a los bancos, debería bajarla mucho más, pero el peronismo amaga a ser un tigre con los bancos y el FMI, pero termina siendo un gatito, le sirve en bandeja lo que le piden.

¿Conclusiones desde lo financiero?

. – El mercado de bonos y acciones seguirá a la suba, terminarán cerrando un buen año, las dudas están centradas en el mes de enero, ya que muchos venderán los bonos para gambetear bienes personales, y habrá noticias más concretas sobre la reestructuración de la deuda.

. – Para nosotros estos precios de los bonos siguen siendo muy bajos, tendríamos que ir a un nivel más elevado, toda toma de ganancias es oportunidad de compra en bonos, ya sea en pesos o en dólares. Hay que tener presente que ya no se paga la renta financiera.

. – En cuanto a las acciones, el mercado tendrá un comportamiento alcista, por ende, hay que diversificar y armar una cartera pensando en el mediano plazo. Desde el nivel actual y pensando en las tasas de plazo fijo no es loco ver en un año un Merval en torno de los 56.000 puntos, nosotros lo vemos en un año en torno de los 80.000 puntos, por ende, vemos una utilidad de 3 dígitos para el merval 2020.

. – Las tasas de plazo fijo en pesos serán negativas contra la inflación y esto ayudará al despegue de muchas empresas que recibirán créditos a tasas más razonables.

. – El cepo al dólar más el impuesto del 30% hará que la balanza de dólares del país sea positiva, lo que haría incrementar las reservas a futuro.

. – El mix de no poder comprar dólares, y tasas negativas respecto a la inflación invitarán a muchos inversores a comprar bonos y acciones.

¿La economía real?

. – Estamos en un diciembre muy tranquilo, lo cual no es poco. No hay razones para pensar en saqueos, la población está muy tranquila y espera pasar las fiestas en paz.

Hay malestar en los jubilados.

. – Es un tema que lo hemos tratado muchas veces, y siempre nos han criticado, era imposible mantener el ritmo de jubilaciones en Argentina, tenemos 8,5 millones de jubilados y sus haberes se actualizaban por inflación, los pagos representaban más del 40% del presupuesto nacional. En algún momento vendría el ajuste, y finalmente se operó de la peor forma, se castigó a los que aportaron toda una vida, en favor de los que se jubilaron con la mínima, en muchos casos por planes de moratoria.

Son los más desprotegidos

. – Correcto, pero cuidado que generás un incentivo a no realizar aportes si no premias a los que aportaron siempre y tienen ganado un derecho por los años y montos aportados.

¿Qué pasa con el campo?

. – El gobierno pondrá retenciones del 12% para trigo y maíz, y 30% para soja, se reserva la potestad de elevar un 3% adicional en el caso que lo necesite. No voy a profundizar el tema, es un grave error del gobierno subir estas retenciones. No entienden al campo, no hicieron nunca un flujo de fondos para analizar el impacto del tributo, solo piensan en recaudar, es lamentable.

¿Cómo está el sector?

. – Muy complicado, nadie quiere hablar del tema, pero el caso BLD sumado al caso Vicentín hace que el mercado este con una gran iliquidez. Nuestra impresión es que vamos a un cambio brutal en toda la comercialización del mercado granarío. Hay que barajar y dar de nuevo, tenemos problemas de logista, locación de mercadería en cosecha y alta volatilidad de precios en el año por estos problemas. Mucho para conversar en el año 2020, y esperemos que retorne la liquidez al mercado.

¿Esta semana tranquila?

. – No mucho, terminamos las giras, pero nos quedan visitas a nuestros clientes. El saldo de la última semana de conferencias en Rosario y la zona nos dejó una cubierta destrozada en el auto por un cráter en la ruta 178 y casi que pasamos navidad con Santa Claus en el cielo. Por otro lado, la camioneta ya no cuenta con el auxilio, los amigos de lo ajeno se quedaron con la rueda completa.

¿Cosas que pasan en esta economía?

. – Muchas cosas pasan y no deberían pasar.

Llegan las fiestas

. – Muy feliz noche buena y mejor navidad, sabemos que existen problemas, pero todo tiene una solución, a veces fácil, otra difícil, algunas veces sin dolor y otras con dolor, es la vida misma. Que lo pases lindo y en familia, recordar a los que no están y disfruta mucho a los que todavía te acompañan. En la vida, como en la ruta, disfrutá mucho el paisaje y no te quejes, porque una mala maniobra te deja sin paisaje y te arrepentís de todo lo que te quejaste. Relájate, pone música y baila un poquito, tal vez todo se haga más fácil con una sonrisa. Que la pases genial y te resulte útil la receta.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero tanto de empresas de la ciudad y la región; como de individuos y empresas familiares ligadas al comercio, industria y campo.